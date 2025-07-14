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Cryptonews Fiyat Tahminleri

Analistten Solana (SOL) Fiyat Tahmini: Bu Seviyeyi Görebilir!

SOL Solana
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Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
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Bitcoin fiyatı bugün yeni bir rekor kırarken Solana fiyatı son 24 saatte %3 artış kaydederek 166 dolara ulaştı.

SOL bir haftada %12, son 30 günde %16.5 ve bir yılda %104 değer kazandı.

Bazı analistler, aylar süren durağan seyrin ardından piyasanın yeniden hareketlenmesiyle birlikte Solana’nın 2.000 dolara veya daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini düşünüyor.

Bu son derece iyimser bir tahmin olsa da Solana’nın temelleri göz önüne alındığında uzun vadeli Solana fiyat tahminlerinin pozitif yönde olduğu söylenebilir.

Solana Fiyat Tahmini: Analistten SOL İçin 2.700 Dolar Tahmini

Kripto analisti Ali Martinez, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Solana fiyatının bu hafta sonuna kadar 170 doların üzerinde kalması durumunda 2.700 dolara doğru bir kırılma gerçekleştirebileceğini söyledi.

Analistin bu iyimser tahmini, SOL’un bir haftalık grafiğinde oluşan klasik fincan kulp formasyonuna dayanıyor. SOL fincanın tepe noktasını aşarsa yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşebilir.

Ali Martinez’in bu tahminini eleştirenler de var ancak Solana’nın hala 293 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %43 daha düşük işlem gördüğü göz önüne alındığında kayda değer bir yükseliş yaşama potansiyeli olduğu söylenebilir.

Ayrıca Solana son derece güçlü temellere sahip. Dolayısıyla 2.700 dolara yükselmesi pek mümkün görünmese de yılın ilerleyen zamanlarında rekor seviyelere ulaşabilir.

Solana şu anda kilitli toplam değer (TVL) açısından ikinci en büyük katman bir blok zinciri konumunda. Ayrıca bu yılın ilerleyen zamanlarında spot Solana ETF’lerinin onaylanma olasılığı var. Bu nedenle Solana uzun vadede iyi performans gösterebilir.

Bloomberg analistlerine göre Solana ETF’lerinin onaylanma olasılığı %95 ve SEC’in daha önce Ethereum ETF’lerine onay verdiği göz önünde bulundurulduğunda, SOL ETF’lerini reddetmesi için herhangi bir sebep olmadığı düşünülüyor.

Bu arada Solana’nın bugünkü grafiğine bakıldığında ivmede büyük bir artış olduğu görülüyor.

Solana fiyat grafiği
Kaynak: TradingView

SOL’un göreceli güç endeksi (sarı) 60’ı aştı ve SOL düzeltme yapmaya başlamadan önce 70 ya da 80’e ulaşabilir.

Benzer şekilde MACD (turuncu, mavi) de kısa bir süre önce pozitif bölgeye girdi.

Dolayısıyla Solana fiyatının ağustos ayında 200 doları aşma ve yılın 4. çeyreğinde 300 dolara ulaşma ihtimali var.

Snorter Ön Satışında 1.8 Milyon Dolar Toplandı

Solana’ya alternatif arayan yatırımcılar piyasadaki gelecek vadeden ön satış coinlerine göz atabilirler.

Bu coinler genellikle ilk listelemelerini takiben fiyat artışı yaşama potansiyeli barındırır. Yeni ön satış coin’lerinden biri olan Snorter (SNORT), şu anda yatırımcılardan ilgi gören projeler arasında yer alıyor.

Snorter ön satışı birkaç hafta önce başladı ve şimdiden 1.8 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Snorter tweet.

Snorter, otomatik “sniping” botunu piyasaya sürecek. Snorter’ın alım satım botu, yapay zekadan yararlanarak yükselme potansiyeli olan yeni coin’leri tespit edecek ve böylece yatırımcıların piyasada bir adım önde olmalarına yardımcı olacak.

Snorter’ın özellikleri arasında kopya ticareti (copy trading), limit emirleri, atomik takaslar ve rugpull vakalarından koruma yer alacak. Alım satım botunun özelliklerine erişim için SNORT token kullanılacak. Ayrıca pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tokenlerini stake edebilecek.

Bu arada Snorter topluluğu giderek büyüyor. Projenin resmi X hesabında 13.000’den fazla takipçisi bulunuyor.

Ethereum ve Solana üzerinde faaliyet gösterecek olan SNORT tokenin arzı 500 milyon ile sınırlı olacak.

Snorter’ın web sitesine giderek ön satıştan SNORT token satın alabilirsiniz.

SNORT şu anda 0.0981 dolardan satılıyor ancak ön satış sona erene kadar düzenli olarak fiyat artışı gerçekleşecek.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
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