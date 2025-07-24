Analistten SOL İçin 500 Dolar Tahmini! Solana Fiyatı Ne Olur?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Temmuz 24, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Solana (SOL) fiyatı son 24 saatte %5.4’lük bir düşüş kaydederek 186.79 dolar seviyesine geriledi. Bu arada bir Bybit analisti, Solana fiyat tahminini paylaşarak mevcut fiyat düşüşünden yararlanan yatırımcılar için kayda değer kazançlar sağlayabileceğini söyledi.

DeFi yatırımcısı ve kripto borsası Bybit’in resmi ortağı Christiaan, boğa döngüsünün başlamasıyla birlikte Solana’nın çok daha fazla yükselebileceğine inanıyor.

$SOL is ready for a massive pump.



Targeting $400-$450 for this bull run. pic.twitter.com/gYc6AmBBOt — Christiaan (@ChristiaanDefi) July 21, 2025

Christiaan, bu haftanın başlarında X üzerinden yaptığı bir paylaşımda fiyatın ilk önce 300 dolara ve ardından kısa bir gerileme yaşadıktan sonra 400 dolara yükselebileceğini söyledi.

Bu, SOL’un Bitcoin’in (BTC) izinden giderek bu yıl yeni bir rekor kırabileceği anlamına geliyor.

Bu arada ABD’nin GENIUS yasasına ona vermesi ve ABD Kongresi’nin diğer iki kripto yasasına yönelik çalışmalarını sürdürmesi piyasada iyimserliği artırdı.

Öte yandan Solana ağındaki meme coin’ler son zamanlarda iyi performans gösteriyor. Örneğin Pudgy Penguins (PENGU) son 30 günde yaklaşık %300 değer kazandı.

Bu süreçte Bonk (BONK) %158 ve Fartcoin (FARTCOIN) %38 oranında değer kazandı.

Ağdaki işlemlerin artması, blok zincirindeki işlem hacimlerini ve günlük aktif adreslerin sayısını artırdığı için pozitif Solana fiyat tahminlerini destekliyor.

Solana Fiyat Tahmini: SOL Kilit Desteği Korursa 245 Dolara Yükselebilir

Solana’nın günlük grafiğine bakıldığında 200 dolar eşiği öncesinde güçlü bir dirençle karşılaştığı görülüyor.

Yatırımcılar SOL’un son yükselişinin ardından kar alımları gerçekleştirdiği için böyle bir dirençle karşılaşılması bekleniyordu.

Ancak bu yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmiyor. 168-170 dolar civarında önemli bir destek bölgesi görülüyor. Bu seviye daha önce direnç olarak hareket etti ve şimdi desteğe dönüştü.

Solana bu bölgeden güçlü bir sıçrama kaydederse pozitif Solana fiyat tahmini doğrulanacaktır. Bu durumda ilk hedef 200 dolar ve ardından 245 dolar olabilir.

Bu arada köklü altcoin’lerin yanı sıra yılın en iyi kripto ön satışlarının da iyi performans gösterebileceği düşünülüyor. Yeni ön satış projelerinden biri olan SUBBD (SUBBD) yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

SUBBD (SUBBD) Ön Satışında Yaklaşık 1 Milyon Dolar Toplandı

SUBBD (SUBBD) , düşük işlem ücretleri ve para kazanmak için yeni yollar sunarak içerik üreticilerine daha iyi bir ortam sağlayacak.

İçerik üreticileri, yapay zeka ile üretilmiş görsellerden ve videolardan kazanç elde edebilecek, aynı zamanda platformun yönetim politikalarında da söz sahibi olacaklar. SUBBD, adil olmayan yasakları ve kısıtlamaları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Şimdiden 2.500’den fazla içerik üreticisi ve 250 milyon kullanıcı platforma katıldı.

Bu arada SUBBD token sahipleri, abonelik ücretlerinden indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi çeşitli avantajlara sahip olacak.

Ön satış sona ermeden önce SUBBD token satın almak için projenin resmi web sitesine giderek kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayıp alım yapabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.