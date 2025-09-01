Analistten Dogecoin Tahmini: DOGE Fiyatı 1 Dolara mı Gidiyor?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Tanınmış bir kripto yatırımcısı, Dogecoin fiyat tahminin paylaştı. Bu tahmine göre Dogecoin’in düşen üçgen kırılımının doğrulanmasının ardından büyük bir yükseliş yaşanma ihtimali var.

X’te CryptoKaleo kullanıcı adıyla bilinen kripto analisti, DOGE/BTC fiyat grafiğini paylaştı. Grafiğe bakıldığında fiyattaki düşüş trendinin kısa bir süre önce tersine döndüğü görülüyor.

I still bullieve we're overdue for a god candle pic.twitter.com/zZoUGMIp9h — K A L E O (@CryptoKaleo) August 31, 2025

Bu gibi kırılmalar, Bitcoin (BTC) gerileme yaşadığında meme coin’in pozitif ivmesinin hız kazandığını gösterir.

DOGE son 30 günde %8.8 oranında değer kazanırken, BTC ise %4.4 değer kaybetti. Bu durum Bitcoin hakimiyetinin düşmesine yol açtı ve pozitif Dogecoin fiyat tahminlerinin gündeme gelmesini sağladı. Şimdi Dogecoin’de gözler 1 dolar seviyesine çevrilmiş durumda.

CryptoKaleo, herhangi bir noktada “god candle” olarak adlandırılan mumun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Pyth Network (PYTH) 28 Ağustos’ya %100’lük bir artış kaydederek 0.1150 dolardan 0.2320 dolara yükseldiğinde de benzer bir durum görüldü.

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Kilit Desteği Yeniden Test Etti ve Yukarı Yönlü Kırılımı Doğruladı

Kripto piyasası genelinde gerileme görülse de Dogecoin kısa bir süre önce kilit trend desteğini gördü. DOGE bu seviyeden güçlü bir toparlanma kaydedebilir.

Kaleo’nun bahsettiği kırılma DOGE/USDT grafiğinde de görülebilir. Fiyatın düşen üçgenin üst sınırını yukarıdan test etmesi ve bu noktadan hızla sıçraması olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Bu durum kırılımı doğrulanarken önümüzdeki günlerde gerçekleşebilecek büyük bir fiyat hareketine de zemin hazırlıyor.

DOGE için ilk hedef 0.50 dolar olabilir. DOGE’nin bu seviyeye yükselmesi %127’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. Bu arada Dogecoin pozitif ivmesini korursa 1 dolara yükselebilir ve altcoin sezonu başladığında yeni bir rekor kırabilir.

Dogecoin Bitcoin’den daha iyi performans gösterirken, yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de kayda değer fiyat artışları yaşama ihtimali var. Yeni bir ön satış projesi olan Maxi Doge (MAXI) yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve ön satışının ilk haftalarında yaklaşık 2 milyon dolar fon topladı.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışı Devam Ediyor

Maxi Doge ($MAXI) , ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi gören yeni bir kripto projesidir.

Ethereum tabanlı bir meme coin olan MAXI’nin güçlü bir ivme yakalayabileceği ve Dogecoin ya da Shiba Inu gibi ilk 10 meme coin arasına katılabileceği yönünde tahminler var.

Maxi Doge, ön satıştan elde edilen gelirlerin %25’ini Maxi Fund aracılığıyla en gelecek vadeden tokenlere yatıracak.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla MAXI satın alabilirsiniz.

