Analistten Dikkat Çeken Solana ETF Yorumu: SOL Fiyatı 500 Dolar Olur mu?

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Solana (SOL) son 30 günde %20.6 değer kazandı ve kısa bir süre önce piyasaya sürülen SOL ETF’i de Solana fiyat tahminlerini olumlu yönde etkiledi.

Bu arada Solana bir süredir 200 dolar eşiğini aşmakta zorlanıyor.

Analistler, ABD’de spot Solana borsa yatırım fonunun (ETF) piyasaya sürülmesi halinde bu durumun değişebileceğini tahmin ediyor.

🚨JUST IN: $SSK, the first U.S. Solana staking ETF by @REXShares, continues to see growth in inflows, reaching $134.8M in assets under management, a new all-time high. pic.twitter.com/PE6NGmfm0B — SolanaFloor (@SolanaFloor) July 28, 2025

REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) bu ayın başlarında piyasaya sürüldü ve yönetim altındaki varlıkları 134 milyon doları gördü.

Bitwise CIO’su Matt Hougan ve Bloomberg’in ETF analisti James Seyffart’a göre, Solana ETF’leri yakında XRP tabanlı benzer yatırım ürünlerini kıyasla daha iyi performans gösterebilir.

Hougan, “Daha ciddi yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar Solana ve Ethereum’a yöneliyor. Kurumsal yatırımcılar XRP’ye ilgi duyuyor ancak ilgi Solana’ya kaymaya başladı” dedi.

Solana Fiyat Tahmini: SOL Kısa Vadede 245 Doları Görebilir

Aşağıdaki grafiğe bakıldığında, Solana’nın birkaç gün önce 206 doları görmesiyle birlikte satış baskısının arttığı görülüyor.

Öte yandan Göreceli Güç Endeksi (RSI) de aşırı alım seviyelerine ulaştı. Şimdi SOL’un 170 dolar civarına gerileyerek bir sonraki yükseliş için gerekli olan likiditeyi toplama ihtimali var.

208 dolar seviyesinin üzerinde net bir kırılma gerçekleşirse kısa vadede 245 dolara doğru daha büyük bir yükseliş görülebilir. Bu arada ABD’nin kriptoya yönelik adımları göz önüne alındığında SOL’un bu yıl 500 dolara kadar yükselebileceği düşünülüyor.

Solana gibi köklü altcoinlerin yanı sıra SUBBD (SUBBD) gibi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

SUBBD (SUBBD) Ön Satışı 1 Milyon Dolara Yaklaşıyor

SUBBD (SUBBD) , içerik üreticilerine içeriklerini paylaşmaları için uygun koşullar sağlıyor. Merkezi olmayan içerik platformu SUBBD, içerik üreticilerinin karşılaştığı adil olmayan yasakları ortadan kaldırıyor ve işlem ücretlerini düşük seviyelerde tutuyor.

Blockchain teknolojisinin gücünden yararlanan SUBBD, hızlı ödemeleri destekliyor ve içerik üreticilerine yapay zeka ile üretilmiş içeriklerden gelir elde etme imkanı sunuyor.

İçerik üreticileri, platformun yönetim politikalarında söz sahibi olacak ve böylece kripto alanının en iyi içerik platformunu şekillendirebilecekler.

Ayrıca SUBBD token sahibi kullanıcılar, abonelik ücretlerinde indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi birçok avantaja sahip olacak.

Şimdiden 2.500’den fazla içerik üreticisi platforma katıldı. Platform piyasaya sürüldüğünde SUBBD tokene yönelik talebin de artması bekleniyor.

SUBBD’nin web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.