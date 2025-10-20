Analistten Bitcoin Yorumu! BTC Fiyatı Toparlanacak mı?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Analistlere göre uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarından çıkmaya devam ederek satış baskısını artırmasıyla birlikte Bitcoin’in toparlanması yavaş ilerleyebilir.

Analist James Check, son zamanlarda kripto piyasasında görülen düşüşün piyasa manipülasyonuyla değil, uzun vadeli yatırımcıların kar satışlarıyla alakalı olduğunu söyledi.

Analist, söz konusu satışların Bitcoin’in yükselmesini engellediğini belirtti.

Verilere Göre Uzun Vadeli Yatırımcılar Satış Yapıyor

Check’in analizine göre harcanan coinlerin ortalama yaşanın yükselişte olması kısa vadeli spekülatörlerden ziyade uzun vadeli yatırımcıların satış yaptığını gösteriyor.

Başka bir grafiğe göre ise gerçekleşmiş karlar günlük olarak 1.7 milyar dolara yükselirken, gerçekleşmiş zararlar ise 430 milyon doları gördü.

Buna ek olarak uzun süredir uykuda olan cüzdanlardan piyasaya günlük olarak yaklaşık 2.9 milyar dolar değerinde coinin girmesi uzun vadeli yatırımcıların yeniden faaliyete geçtiklerini gösteriyor.

The sheer volume of sell-side pressure from existing Bitcoin holders is **still** not widely appreciated, but it has been THE source of resistance.



Not manipulation, not paper Bitcoin, not suppression.



Just good old fashioned sellers.



Also, it won't become irrelevant. https://t.co/4QnfCn2f7w pic.twitter.com/YiK7gtjkzj — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) October 19, 2025

Piyasanın mevcut durumu hakkında yorum yapan kripto yatırımcısı Will Clemente, Bitcoin’in geçen yıl sergilediğini nispeten zayıf performansın arzın eski yatırımcılardan kurumsal yatırımcılara geçtiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Clemente, “Önümüzdeki yıllarda bu dinamiğin pek önemi kalmayacak” diyerek geleneksel finans alanındaki yatırımcıların alımlarının piyasanın uzun vadede istikrar kazanmasını sağlayacağını öne sürdü.

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz ise kısa bir süre önce Raoul Pal’a verdiği röportajda birçok uzun vadeli Bitcoin yatırımcısının yıllarca kar elde ettikten sonra nihayet satış yaptığını söyledi.

Novogratz, “Uzun süredir Bitcoin’e yatırım yapan ve sonunda bir şeyler almak istediklerine karar veren birçok insan var” diyerek yatlar ve spor kulüpleri satın alan arkadaşlarına atıfta bulundu.

TradingView verilerine göre, Slson zamanlarda piyasada görülen satışlara rağmen Bitcoin haftalık kapanışta 108.700 dolardaki desteği korudu.

Piyasa analisti Rekt Capital, Bitcoin’in bu seviyenin üzerinde istikrarını koruması halinde 120.000 dolara doğru yükselebileceğini söyledi.

Şu ansa 110.000 dolar civarında işlem gören Bitcoin bu seviyenin hemen üzerinde dirençle karşılaşıyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksi Düştü

Piyasa genelindeki düşüşle birlikte Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi sadece bir hafta içinde “aşırı korku” bölgesine geriledi.

Alternative.me verilerine göre Korku ve Açgözlülük Endeksi 64 (açgözlülük) seviyesinden 22’ye düşerken, CoinMarketCap’in endeksi ise 54’ten 28’e düştü.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden artması Bitcoin’in 110.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmasını zorlaştırırken ons altın ise 4.230 dolar ile rekor seviyelere ulaştı.

On-chain verileri uzun vadeli yatırımcıların bir ayda 265.700 BTC sattığını gösteriyor. Bu ocak ayından bu yana gerçekleştirilen en büyük satış olarak kayıtlara geçti.

Bu arada kripto yatırımcısı Tony Severino, Bitcoin’in yükselişe geçip geçmeyeceğinin önümüzdeki 100 gün içinde belli olacağını söyledi.