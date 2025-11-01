Amerikan Fast Food Zinciri Steak‘n Shake Bitcoin Hazinesi Kurdu

Steak’n Shake, Bitcoin ödemelerini stratejik rezerve aktaracağını açıkladı. Şirket, kendi Bitcoin hazinesini kuran ilk fast-food zinciri oldu.

Amerikan fast-food zinciri Steak‘n Shake, aldığı tüm Bitcoin ödemelerini özel bir stratejik rezerve aktarma sözü vererek bir Bitcoin hazinesi kurduğunu duyurdu.

Cuma günü X platformu üzerinden yapılan bu duyuru, büyüyen gerçek dünya adaptasyonunun bir işareti olarak gören Bitcoin topluluğu tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bitcoin Menüsüyle Hem Bağış Hem de Kazanç

Şirket, sattığı her “Bitcoin Menüsü” için, Bitcoin Core ve diğer açık kaynaklı Bitcoin projelerinde çalışan geliştiricileri destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan OpenSats’e 210 satoshi (yaklaşık 0,23 dolar) bağışlayacağını açıkladı.

Bu hamle, Steak ‘n Shake’i Bitcoin’i hem ödeme hem de hayırseverlik modellerine doğrudan entegre eden az sayıda büyük ABD perakendecisi arasına soktu.

Zincir, Bitcoin ödemelerini Mayıs 2025’te kabul etmeye başlamış olsa da, satışlarının ne kadarının BTC ödemelerinden geldiğini açıklamadı. Ancak finansal sonuçları, artan ilgiyi işaret ediyor.

Şirket, 2025 yılının ikinci çeyreğinde (Q2) 69,3 milyon dolar gelir bildirerek yıllık bazda %12 artış kaydetti ve mevcut mağaza satışlarında çeyrekten çeyreğe %10,7’lik yükselişin ardındaki itici güç olarak Bitcoin kullanıcılarını gösterdi. Bu ivme, üçüncü çeyrekte (Q3) mevcut mağaza performansında %15’lik bir artışla devam etti.

Bitcoin kabul etmenin somut maliyet avantajları da oldu. Steak ‘n Shake, Mayıs ayındaki bir bildirimde, BTC ödemeleri sayesinde kredi kartı işlemlerine kıyasla işlem ücretlerinde yaklaşık %50 tasarruf sağladığını belirtti.

We've partnered with @SteaknShake to make the Bitcoin Steakburger even more rewarding.



Grab yours and get $5 in bitcoin from us



— FOLD BITCOIN (@fold_app) October 31, 2025

Girişim, Bitcoin ödül platformu Fold ile yapılan bir ortaklığı da içeriyor. Müşteriler, sınırlı süreli bir promosyon kapsamında ABD’deki 400 lokasyonda “Bitcoin Menüsü” veya “Bitcoin Steakburger” satın aldıklarında, Fold uygulaması aracılığıyla kullanabilecekleri 5 dolar değerinde BTC kazanacaklar.

Fold’un kurucusu ve CEO’su Will Reeves, “Bitcoin, günlük hayata girmeye başladığında ana akım haline gelir,” dedi. Reeves, bu adımın birçok kişi için hamburger almaktan farksız bir deneyimle ilk kez Bitcoin sahibi olmaları anlamına geleceğini ekledi.

Bitcoin Destekçilerinin Tepkisi Sonrası Ether Ödemelerinden Vazgeçildi

Geçen ay, Steak ‘n Shake, Bitcoin destekçilerinin yoğun tepkisi üzerine Ethereum (ETH) ödemelerini kabul etme planından vazgeçti ve kripto topluluğu içindeki ayrışma tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Mayıs ayından bu yana Bitcoin ödemelerini kabul eden 90 yıllık şirket, takipçilerine Ether’e geçip geçmemesi gerektiğini sormak için X’te bir anket başlattı. Yaklaşık 49.000 oy kullanılırken oyların %53’ü geçişi destekliyordu. Ancak sadece dört saat sonra anket aniden askıya alındı.

Şirket, “Anket askıya alındı. Bizim sadakatimiz Bitcoin destekçilerine aittir.” diyerek BTC topluluğuna olan bağlılığını yeniden doğruladı.

Bu karar, şirketin ABD, Fransa, Monako ve İspanya’daki Bitcoin kullanıcılarından gelen güçlü desteğe bağladığı, mevcut mağaza satışlarındaki yıllık %15’lik artışın hemen ardından geldi.