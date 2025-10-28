American Bitcoin’in Duyurusu TRUMP Coin Fiyatını Yükseltti: Hedef 10 Dolar mı?

American Bitcoin’in (ABTC) yüklü miktarda Bitcoin satın almasının ardından TRUMP fiyatı pazartesi günü %20’lik bir artış kaydetti. Şimdi Official Trump (TRUMP) fiyatının yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor.

Trump ailesinin desteklediği ve Eric ve Donald Trump Jr. tarafından kurulan American Bitcoin, 160 milyon dolar değerinde 1.414 BTC satın aldığını duyurdu. American Bitcoin’in bu duyurusunun ardından TRUMP coin’de fiyat artışı görüldü.

TRUMP coin bir ayın en yüksek seviyesi olan 8.06 dolara kadar yükselirken, piyasa değeri de 1.36 milyar dolara ulaşarak PENGU, BONK, SPX ve FLOKI gibi rakip isimlerin piyasa değerini geçti.

JUST IN: $TRUMP pumped 30% today, the biggest 1-day jump the token has seen in 190 days

Analistler TRUMP Coinin 10 Doları Görebileceğini Söylüyor

TRUMP coin’in 6.82 dolara yükselmesi, mevcut yükselişin devam edip etmeyeceği ve tokenin 10 doları ve ardından 35 dolar civarındaki tepe seviyesini yeniden görüp görmeyeceği hakkında soru işaretlerinin gündeme gelmesini sağladı.

LunarCrush verilerine göre son bir hafta içinde TRUMP coin ile ilgili 5.9 milyon sosyal faaliyet kaydedildi.

Kaynak: LunarCrush

Kripto analistlerine göre TRUMP coin yakın zamanda yukarı yönlü kırılma gerçekleştirerek 15 dolar seviyesine doğru yükselebilir.

X’te LegionTrading kullanıcı adıyla bilinen bir kripto yatırımcısı da TRUMP’ın 1 haftalık grafiğine bakıldığında yükseliş sinyalleri görüldüğünü söyledi.









1 Week Bullish div
Stoch RSI in oversold and crossing up
Bullish falling wedge!

Ayrıca Stoch RSI’nin aşırı satış bölgesinde olması ve yükseliş eğilimi göstermesi de olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Trump Fiyat Tahmini: %104’lük Fiyat Artışı Mümkün mü?

Teknik açıdan bakıldığında TRUMP/USDT grafiğinin düşen kanalın yukarı yönde kırılabileceğine dair sinyaller verdiği görülüyor.

TRUMP coin aylarca kanalın alt sınırı civarında konsolide oldu. Ancak şimdi satın alma baskısının arttığı görülüyor. Satın alma baskısındaki bu artış tokenin sadece bir günde %18’den fazla değerlenmesini ve 7.40 dolar seviyesini aşmasını sağladı.

Trump coinin mevcut fiyat hareketleri düşüş trendinin sona ermiş olabileceğini ve kısa-orta vadeli yükseliş trendinin başlayabileceğini düşündürüyor.

Düşen kanalın yükseliği 15 dolar civarındaki hedef seviyeye işaret ediyor. Trump coinin bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık %104’lük bir değer artışı anlamına geliyor.

Trump coin fiyatı üst sınırın üzerinde kalır ve güçlü bir kırılma gerçekleşirse TRUMP fiyatı önümüzdeki haftalarda 15 dolar hedefine doğru yükselebilir.

Ancak 7 dolar seviyesi korunamazsa 6 dolar bölgesi yeniden test edilebilir.

Genel olarak Trump coinin olumlu sinyaller verdiği söylenebilir. Şimdilik 10 dolar civarındaki kilit direnç seviyesinin yakından izlenmesi gerekiyor.

Pepenode Ön Satışı 1.96 Milyon Dolara Ulaştı

Trump coinin yükselişe geçmesi yatırımcılar arasında tüm gözlerin yeniden meme coin pazarına çevrilmesine yol açtı. Yatırımcılar şimdi değerlendirilebilek alternatif projeleri araştırıyor.

Piyasadaki mevcut kripto paralara alternatif arayan yatırımcılar genellikle ilk listelemelerini takiben yaşadıkları güçlü fiyat artışlarıyla bilinene ön satış projelerini değerlendirebilirler.

Yeni bir ön satış projesi olan Pepenode (PEPENODE), devam eden ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor ve şimdiye kadar 1.96 milyon dolar yatırım aldı.

Pepenode kripto madenciliğini oyunlaştırarak kullanıcıların sanal madencilik teçhizatları kurmalarına ve interaktif blockchain oyunu aracılığıyla madencilik yapmalarına imkan tanıyor.

Kullanıcılar PEPENODE tokenlerini kullanarak sanal node’lar (düğüm) satın alabilir ve madencilik kapasitelerini artırabilirler.

Ayrıca Pepenode staking işlemleri de sunuyor. Pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tokenlerini stake ederek %650’ye varan APY elde edebilirler.

PEPENODE şu anda 0.0011138 dolar fiyatla satılıyor. Pepenode’un resmi ön satış sayfasına giderek ETH, USDT, USDC ya da banka kartıyla PEPENODE token satın alabilirsiniz.

