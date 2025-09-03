Altın Rekor Kırdı, Gözler Bitcoin’e Çevrildi: BTC Fiyatı 250 Bin Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ons altın fiyatı çarşamba günü 3.572 dolarla yeni bir rekor kırdı. Altının yükselişi, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yöneldiğini gösteriyor. Öte yandan Bitcoin’de istikrarlı fiyat hareketleri sergilemeye başladı.

Altın fiyat grafiği – Kaynak: Tradingview

Faiz indirimi beklentileriyle birlikte altın güçlenirken, Bitcoin grafiğinde ise daha önceki döngülerde görülen bir teknik kurulum görülüyor. Söz konusu formasyon genellikle birkaç yıllık yükselişlere zemin hazırlar.

BTC/USD’de Kısa Vadeli Görünüm

Bitcoin, ağustos ayının sonlarından beri fiyat hareketlerini sınırlandıran düşen kanalı kırdı. 50 SMA (110.252 dolar) ve 200 SMA’nın (112.735 dolar) geri alınması ve RSI’nin 65 seviyesine yükselmesi Bitcoin’in yükselişini sürdürmesini sağlayabilir.

4 saatlik Bitcoin fiyat grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 113.576 dolar seviyesini aşarsa 116.000 dolar ve 118.600 dolara doğru yükselebilir.

#Bitcoin breaks out of its downward channel, reclaiming key SMAs. A push above $113.5K could target $116K–$118.6K. Bulls back in control—for now.#shorttermtrading pic.twitter.com/6lSAzUzDN5 — Arslan Ali (@forex_arslan) September 3, 2025

Bitcoin (BTC/USD) Uzun Vadede Nasıl Performans Gösterir?

Bitcoin, 95.958 dolardaki 50 haftalık SMA ve 42.877 dolardaki 200 haftalık SMA ile desteklenen yükselen kanal içinde işlem görüyor. Ayrıca yüksek tepeler ve yüksek dipler de korunuyor.

Bu arada Fibonacci uzatma seviyeleri de iddialı bir tablo ortaya koyuyor: ilk büyük direnç 134.274 dolarda bulunurken, onu 171.055 dolar ve 231.241 dolar dirençleri izliyor.

Haftalık Bitcoin fiyat grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin’in haftalık RSI’si 62 seviyesinde olup, tükenişten önce daha fazla yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor. Bitcoin 95.000 doların üzerinde kaldığı sürece orta vadede 171 bin dolara yükselme ihtimalini koruyacaktır. 134 bin dolar seviyesi aşılırsa 230-250 bin dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Altın fiyatı yeni rekorlar kırarken Bitcoin de ivme kazanabilir ve 250 bin dolar yolculuğuna başlayabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 13.7 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012855 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

