Altcoinler Uptober’da Parladı – SPX6900, ZEC ve Mantle Yükselişte

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Ekim ayıyla birlikte hız kazanan altcoin sezonu, piyasadaki likiditeyi yeni hikayelere sahip tokenlara yönlendiriyor. Yatırımcılar artık her grafiğin peşinden koşmak yerine, kullanım alanı genişleyen, yeni borsalarda listelenen veya teknik kırılma sinyali veren coin’lere odaklanıyor.

Bugün bu kriterlere uyan üç isim öne çıkıyor: Zcash, Mantle ve SPX6900.

Üçü de günlük bazda yükselişte ve canlı veri akışlarında son gelişmeler net biçimde görülüyor. Bu tablo, piyasanın mevcut evresinde gizlilik odaklı çözümlere, ölçeklenme hamlelerine ve meme coin likiditesine olan ilgiyi birlikte yansıtıyor.

Zcash (ZEC): Gizlilik Talebi ve Yüksek İşlem Hacmi

Zcash şu anda 159 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 18 değer kazandı. Bu hızlı yükseliş, Ekim ayındaki güçlü ivmenin ardından ZEC’i son yılların en yüksek seviyelerine taşıyarak gizlilik temalı kripto varlıkları yeniden yatırımcıların radarına soktu.

Geçtiğimiz hafta veriler, ZEC’in bir günde yüzde 60’ı aşan sert bir sıçrama yaptığını gösterdi. Bu artış, gizlilik altyapısına olan ilgiyi ve “shielded” (gizli) işlem kullanımındaki büyümeyi öne çıkardı.

CoinMarketCap güncellemeleri ise bu ani yükselişin ardından gelen kâr satışlarıyla yaşanan volatilitenin devam ettiğini gösteriyor. Yine de işlem hacimleri hâlâ yüksek ve ZEC paritelerinde güçlü bir likidite korunuyor.

Daha geniş piyasa görünümü de bu tabloyu destekliyor. Bitcoin’in “Uptober” dönemindeki güçlü performansı ve gizlilik temalı projelere yönelen momentum, Zcash’in yatırımcı radarındaki yerini korumasını sağlıyor.

Mantle (MNT): Borsa Desteği ve Teknik Kırılma

Mantle, son 24 saatte yüzde 10 yükselerek 2,50 dolar seviyesinde işlem görüyor. CoinMarketCap verileri, token’ın Bybit’te listelenmesi, finansal bağlantıları Mantle ağına entegre eden UR uygulamasının lansmanı ve Ethena’nın USDe stablecoin entegrasyonu gibi bir dizi gelişmeye dikkat çekiyor. Bu adımlar, erişimi genişletirken işlem çiftlerini derinleştiriyor ve büyük borsalarda teşviklerin sürmesini sağlıyor.

Mantle Fiyatı (Kaynak: CoinMarketCap)

Fiyat analizlerine göre MNT, Ekim başında yeni bir zirveye ulaştı ve ardından güçlü bir yükseliş trendiyle yoluna devam etti. Şu anda yatırımcılar, işlem hacimlerinin kırılma bölgesinin üzerinde kalıp kalmayacağını izliyor. Eğer borsa destek programları ve ortak entegrasyonlar yüksek işlem hızını korursa, Mantle “Uptober” döneminde rotasyon içindeki güçlü yerini koruyabilir.

SPX6900 (SPX): Listeleme Rüzgarı ve Meme Coin Akımı

SPX6900, son 24 saatte yüzde 6,7 yükselerek 1,53 dolar civarında işlem görüyor. Canlı verilere göre dolaşımdaki arz yaklaşık 931 milyon adet seviyesinde ve bu da SPX’i en likit meme coinler arasında konumlandırıyor.

Analistler, son dönemdeki yükselişi Eylül başındaki Coinbase listelemesine bağlıyor. Bu ivme, “Uptober” döneminde Bitcoin’deki yükseliş ve ETF girişleriyle birlikte güç kazandı. Yatırımcılar şu anda 1,56 – 1,71 dolar bandını yakından takip ediyor; bu bölge genellikle işlem hacmi arttığında yükselişin devam edip etmeyeceğini görmek için referans alınan aralık olarak öne çıkıyor.

Türev piyasalarında da SPX çevresinde güçlü bir işlem yoğunluğu görülüyor. Bu da, meme coin sepetleri yeşile döndüğünde günlük hacmi canlı tutan bir etki yaratıyor. Sonuç olarak SPX6900’daki bugünkü istikrarlı yükseliş, ani bir sıçramadan ziyade, sürekli destek bulan bir akışın sonucu olarak değerlendiriliyor.

Uptober’de Altcoin Rotasyonu Öne Çıkıyor

Piyasalarda dikkat çeken basit bir kombinasyon var. ZEC, gizlilik odaklı yükselişiyle öne çıkıyor; büyük işlem çiftlerinde hacim canlı ve CoinMarketCap güncellemelerinde sürekli adı geçiyor.

Mantle ise borsa desteği ve yeni entegrasyonlarla programatik işlem akışlarını çekiyor. SPX6900 ise büyük bir listeleme, meme coin takip ekranları ve istikrarlı bir fiyat aralığından faydalanıyor. Tüm bunlar, ETF girişleri ve Bitcoin’in güçlü seviyeleriyle desteklenen Uptober piyasasında risk iştahını artıran genel bir piyasa havasının üzerinde şekilleniyor.

Şimdi gözler katılıma çevrildi. ZEC, ele geçirilen seviyeleri korurken günlük yüksek işlem hacmini sürdürmeli. MNT, yakın zamanda kırılan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etmeli ve borsa destek programları aktif olmalı. SPX6900, yükselen hacimle 1,56 – 1,71 dolar bandını test etmeli. Bu göstergeler devam ettiği sürece, Uptober altcoin sezonundaki bu hareketlilik önümüzdeki seanslara da taşınabilir.