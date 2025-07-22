Altcoin Sezonu Mu Başlıyor? Ethereum Yükseliyor, XRP Zirvede, Bitcoin Geriliyor

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Kripto para piyasasında dengeler değişiyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti zayıflarken, sermaye altcoinlere kaymaya başladı.

Ethereum’un %25’lik güçlü yükselişi ve XRP’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte meme coin’lerde de hareketlilik dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, piyasada sıkça sorulan o soruyu yeniden gündeme getirdi: Altcoin sezonu mu başlıyor?

Her ne kadar bu terim zaman zaman heyecan yaratsa da, gerçek bir altcoin sezonundan söz edebilmek için yalnızca fiyat artışları yetmiyor. Bu analizde, fiyat hareketlerinden piyasa hakimiyeti verilerine kadar çeşitli göstergeler incelenerek yaşananların teknik bir gürültü mü yoksa daha büyük bir dönüşümün başlangıcı mı olduğu değerlendirilecek.

Performans Özeti: Ethereum, XRP ve Meme Coin’lerde Güçlü Yükseliş

Ethereum, Temmuz 2025’in ilk üç haftasında 3.100 dolar seviyesinden 3.750 doların üzerine çıkarak dikkat çekici bir ralli gerçekleştirdi. CoinMarketCap verilerine göre bu yükseliş, büyük likidasyon dalgaları ve türev borsalarına artan ETH girişleriyle aynı döneme denk geldi. Piyasa uzmanları, yükselişi Ethereum’un yaklaşan ölçeklenme güncellemeleri ve artan piyasa payına bağladı.

XRP ise performans açısından Ethereum’u geride bıraktı. 18 Temmuz’da önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak 3,65 dolara kadar yükseldi. Bu seviye, Asya’daki düzenleyici netlik ve finansal hizmet sağlayıcıları tarafından benimsenme sayesinde yeni bir fiyat keşif alanı oluşturdu. CoinMarketCap verilerine göre XRP şu anda 3,51 dolardan işlem görüyor.

Meme coin’ler de bu yükselişe kayıtsız kalmadı. DOGE, yeni zirveleri test etmese de iki haftalık süreçte yaklaşık %55 artış gösterdi. Bu ralli, özellikle bireysel yatırımcı ilgisi ve Elon Musk’ın sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle hız kazandı. Yükselişin yalnızca büyük ölçekli varlıklarla sınırlı kalmaması, piyasada daha geniş çaplı bir canlanmanın işareti olarak görülüyor.

Altcoin Sezonu Yaklaşıyor mu? Endeks Verileri Güçlü Sinyaller Veriyor

22 Temmuz itibarıyla Blockchaincenter tarafından takip edilen Altcoin Season Index, 53 seviyesine ulaştı. Bu endeks, son 90 günde Bitcoin’den daha iyi performans gösteren ilk 50 kripto para birimini baz alıyor. Resmi olarak “altcoin sezonu” ilan edilmesi için eşik 75 olsa da, bu seviye Haziran başında kaydedilen 28 puana göre dikkat çekici bir yükselişi temsil ediyor.

Endeksin geldiği seviye, Bitcoin’in piyasa hakimiyetindeki düşüşle birlikte değerlendirildiğinde, alternatif kripto varlıkların göreli gücünde net bir artış yaşandığını gösteriyor. Teknik olarak altcoin sezonu henüz başlamamış olsa da piyasa dinamikleri bu yönde ilerliyor.

CoinMarketCap tarafından hesaplanan benzer Altcoin Season Index ise şu anda 48 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, son 90 günde 100 farklı altcoin’in Bitcoin karşısındaki performansını ölçüyor ve benzer şekilde güçlü bir rotasyonun sinyalini veriyor.

Bitcoin Hakimiyeti Geriliyor: Sermaye Altcoinlere Kayıyor

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti bu hafta %60,3 seviyesine gerileyerek Mart ayından bu yana en düşük düzeyine indi. TradingView’in BTC.D endeksine göre yaşanan bu düşüş, Ethereum, meme token’lar ve belirli altyapı projelerine yönelen sermaye akışıyla paralellik gösteriyor.

Tarihsel olarak BTC hakimiyetinin %50’nin altına inmesi, yatırımcıların daha yüksek riskli ancak potansiyel getirisi yüksek altcoin’lere yöneldiği dönemleri işaret ediyor. Temmuz ayında Ethereum’un toplam piyasa değerindeki payı %1,5 oranında artarken, AAVE ve UNI gibi DeFi token’ları haftalık bazda çift haneli kazançlar elde etti.

Piyasada giderek artan bu risk iştahı, geçmiş döngülerde de görülen bir modele işaret ediyor: Bitcoin’den çıkan sermaye, daha agresif kazanç arayışıyla altcoin’lere yöneliyor. Ancak bu kez geçiş daha temkinli ve seçici bir şekilde gerçekleşiyor.

Büyük Altcoinlere Yöneliş

Meme token çılgınlığının gölgesinde, analistler uzun vadeli fayda vadeden büyük altcoinlere yönelik sermaye kaymasını da işaret ediyor.

Yaklaşık 19 dolar seviyesinden işlem gören Chainlink (LINK), kurumsal yatırımcıların yeniden ilgisini çekmeye başladı. LINK’in zincirler arası birlikte çalışabilirliği, gerçek dünya varlıklarının (RWA) ve kurumsal entegrasyonların kilit parçası olarak değerlendiriliyor.

Cardano (ADA) Fiyatı (Kaynak: CoinMarketCap)

Cardano (ADA), geçtiğimiz ay %50’nin üzerinde değer kazanarak dikkat çekti. Ekosistemdeki yeni projeler ve genişleyen stablecoin seçenekleri, ADA’nın toparlanmasında etkili oldu. Geliştirici topluluğunun istikrarlı çalışmaları ve düzenleyici uyumluluğu da bu yükselişi destekleyen etkenler arasında gösteriliyor.

Benzer şekilde Avalanche (AVAX) da son 30 günde %50’ye yakın bir artış yaşadı. Alt ağ güncellemeleriyle gündemde olan AVAX, analistlere göre Ethereum rakibi olmaktan çok, belirli büyüme alanlarına özel çözümler sunan araçlara dönüşüyor.

Belirsiz Ama Değişen Bir Zemin

Henüz tam anlamıyla bir altcoin sezonundan söz etmek mümkün değil. Ancak katılımın artması, Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin düşmesi ve faydaya dayalı token’lara yeniden ilginin doğması, bu sezonun zeminini oluşturuyor. Mevcut ivme korunursa, önümüzdeki haftalar kripto piyasasında sermaye rotasyonunun belirleyici bir aşamasına dönüşebilir.

Altcoin döngüleri genellikle aşamalı ilerler: ETH ve XRP gibi büyük çaplı token’larla başlayan yükseliş, daha sonra orta ve küçük ölçekli coin’lere yayılır. Tarihsel örüntüler tekrar ederse, şu anki genişleme hareketi, daha kalıcı bir altcoin liderliğinin habercisi olabilir.

Yine de volatilite yüksek seviyelerde seyrediyor ve piyasa segmentleri arasında geçişler hızla tersine dönebiliyor. Yatırımcıların piyasa hakimiyeti, işlem hacimleri ve göreli güç gibi temel göstergeleri yakından takip etmeye devam etmeleri, bu olası altcoin uyanışının erken evresinde yön bulmalarını kolaylaştırabilir.