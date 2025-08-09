Altcoin Sezonu Endeksi 37’de: Bitcoin’in Yükselişi Sürerken XRP, Stellar ve Chainlink Hareketleniyor

Altcoin sezonunun sinyalleri henüz sınırlı olsa da, bazı seçkin tokenlarda hareketlilik artıyor. Bitcoin hakimiyetini %60’ın üzerinde korurken, yatırımcıların bir kısmı net kullanım alanları olan veya güçlü likiditeye sahip alternatif projelere yöneliyor.

XRP 3 Doların Üzerinde Momentumunu Koruyor

CoinMarketCap verilerine göre XRP, yaklaşık 3,30 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi 12,8 milyar doları aşarken, piyasa değeri yaklaşık 10 milyar dolar olarak kaydedildi.

Temmuz ayında fiyat %65’in üzerinde artış göstererek 3,66 dolara yaklaşan önceki zirve seviyesine yöneldi. Bu yükselişte hukuki gelişmeler ve istikrarlı yatırımcı desteği etkili oldu.

XRP, kurumsal borsalarda da aktif işlem görerek yüksek likiditenin korunmasına katkı sağlıyor. Fiyat tahminleri, ETF talebi ve makroekonomik koşullara bağlı olarak ılımlı bir konsolidasyondan 4 dolara kadar uzanan hedeflere kadar değişiyor.

Stellar (XLM) İstikrarlı Kazançlarla Yükseliyor

Stellar (XLM) fiyatı 0,44 dolar seviyesinde seyrediyor, piyasa değeri ise 13,9 milyar doların üzerinde bulunuyor. Günlük işlem hacmi yaklaşık 1,1 milyar dolar civarında. Son bir ayda fiyatı %50’den fazla arttı.

Başka bir ödeme protokolüyle ilgili uzun süren hukuki süreç sona erdikten sonra, bazı yatırımcılar daha hızlı hareket eden alternatif olarak Stellar’a yöneldi. İşlem platformları da XLM işlem çiftlerini artırarak mevcut fiyat seviyelerinin desteklenmesine katkı sağladı.

Teknik göstergeler, 0,41 ile 0,50 dolar arasında bir fiyat aralığı oluştuğunu gösteriyor. Talep sürerse, çeşitli modeller önümüzdeki haftalarda tokenın 0,80 dolara doğru yükselme potansiyeline işaret ediyor.

Chainlink (LINK) Altyapı Talebiyle Güçleniyor

Chainlink (LINK), 19 doların üzerinde işlem görürken, orta seviyede volatilite ve düzenli zincir üstü aktivite sergiliyor. CoinCodex verilerine göre LINK, son bir ayda işlem günlerinin %67’sinde yükseliş kaydetti. Günlük işlem hacmi yüksek seyrediyor ve kısa vadeli tahminler, fiyatın Ağustos sonuna kadar 17,95 dolara gerileyebileceğini öngörüyor.

Token, DeFi uygulamalarında fiyat verileri ve akıllı sözleşme otomasyonu için kullanılan oracle altyapısını destekleyerek önemli bir fayda sağlıyor. Güncel altcoin sezonu tartışmalarında en çok konuşulan varlık olmasa da, LINK teknik açıdan sağlam bir performans gösteriyor.

TradingView verileri, 15,90 dolar civarında güçlü destek, 18,10 dolar civarında ise direnç seviyeleri olduğunu gösteriyor.

Daha Sınırlı Bir Altcoin Sezonu

Altcoin Sezon Endeksi 37 seviyesinde seyrediyor ve bu, geniş çaplı bir rotasyon için yeterli değil. Bu durum, Bitcoin’in altcoinlere kıyasla gücünü koruduğunu gösteriyor. Ancak XRP, Stellar ve Chainlink gibi tokenlar, piyasa spekülasyonundan ziyade likidite ve kullanım odaklı hareketler sergiliyor.

Piyasa oyuncuları altcoin sezonuna temkinli yaklaşıyor. Odak, yüksek riskli tokenlardan ziyade ekosistemde daha stabil roller üstlenen projelere kaydı. Bu üç varlık, yeni bir katalizöre ihtiyaç duymadan istikrarlı sermaye akışları çekmeyi başardı.

Bu değişim, piyasanın olgunlaştığının bir göstergesi olabilir. Artık altcoin sezonu, ani duygu dalgalanmalarına bağlı değil; hacim, altyapı ve gerçek dünya kullanımına dayalı olarak parça parça gelişiyor.