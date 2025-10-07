ABD’li Senatörden Bitcoin Rezervi Açıklaması: Her An Başlayabilir!

ABD’li Senatör Cynthia Lummis, ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi için fon alımlarının her an başlayabileceğini söyledi.

Lummis, yakın tarihli bir X paylaşımında, Bitcoin rezervi için fon alımlarının önündeki bürokratik engellere rağmen hükümetin yakında fon sağlamaya başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Lummis, “Yasa çıkarmak zorlu bir iş ve biz bunun için çalışmaya devam ediyoruz ancak Başkan Trump sayesinde Bitcoin rezervi için fon edinimi her an başlayabilir” ifadelerini kullandı.

This is a fabulous articulation of why the SBR and passing the BITCOIN Act makes so much sense.



Legislating is a slog and we continue to work toward passage but, thanks to President Trump, the acquisition of funds for an SBR can start anytime. ⤵️ https://t.co/gUkeZBPQr4 — Cynthia Lummis 🦬 (@CynthiaMLummis) October 6, 2025

Senatör Lummis’in açıklamaları, ProCap BTC’nin CIO’su Jeff Park’ın bir paylaşımının ardından geldi. Park, stratejik Bitcoin rezervinin potansiyelinden bahsettiği bir video paylaştı.

Söz konusu konuşmada, ABD hükümetinin altından elde ettiği tahmini 1 trilyon dolarlık kazancın Bitcoin’e yatırılması konusu ele alındı.

Galaxy Digital’den Alex Thorn, geçen ay ABD’nin stratejik Bitcoin rezervini 2025 yılı sona ermeden önce resmileştirebileceğini söylemişti. Thorn, Bitcoin’in bir değer deposu ve finansal varlık olarak giderek daha fazla kabul gördüğüne dikkat çekti.

Stratejik Bitcoin Rezervi Nasıl Finanse Edilecek?

Senatör Lummis, hükümetin stratejik Bitcoin rezervini nasıl finanse etmeyi planladığından bahsetmedi.

Ancak hükümetin mart ayında yayınladığı resmi bilgi notuna göre, stratejik Bitcoin rezervinin el konulan Bitcoin’lerle finanse edilmesi planlanıyor.

Ayrıca ek BTC alımlarının ABD’li vergi mükelleflerine yük olmayacak bütçe açısından nötr stratejilerle gerçekleştirilebileceği belirtildi.

ABD Hükümeti Büyük Bir BTC Alımı mı Planlıyor?

ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın mart ayında Bitcoin rezervi oluşturmak için kararname imzaladı. O zamandan bu yana hükümetin yakın gelecekte BTC alımları yapacağına dair spekülasyonlar yayılıyor.

Amerikalı yatırımcı ve girişimci Anthony Pompliano, pazar günü CNBC’ye yaptığı açıklamada ABD hükümetinin bir noktada Bitcoin satın aldıklarını duyuracağını söyledi.

Pompliano, “Stratejik rezerv oluşturmak ve halihazırda sahip olduğumuz Bitcoin’i orada tutmak iyi. Ancak asıl mesele bu değil. Asıl mesele alım yapmaya başlamaları ve bence bu bir noktada gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Arkham verilerine göre ABD hükümetinin 24 milyar dolar değerinde 198.021 Bitcoin’i bulunuyor.