ABD’li Dev Perakende Zinciri Kripto Ödemelerini Kabul Etmeye Başlıyor

ABD’nin 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren perakende zinciri Bealls, 660 mağazasında 22 eyalette kripto ödemelerini kabul etmeye hazırlanıyor. Şirket, bunu Flexa ile yapılan iş birliği sayesinde hayata geçiriyor.

Memecoin ve Stablecoin Ödemeleri Artık Mağazalarda

Bealls, Flexa Payments altyapısını kullanarak 300’ün üzerinde dijital cüzdandan 99’dan fazla kripto parayı kabul edecek. Buna memecoin’ler ve stablecoin’ler de dahil. Şirket, bu duyuruyu 110. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptı.

Mağaza içi ödeme sistemine entegrasyon, bugüne kadar planlanan en büyük kripto ödeme kabul projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bealls Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Matt Beall, kripto paraların “dünyadaki ticaret biçimini yeniden şekillendireceğini” belirtti:

“Flexa ile iş birliğimiz sadece ödemelerle ilgili değil; geleceğin ticaretine hazırlanmak ve önümüzdeki 110 yıl için yenilik yapmaya devam etmekle ilgili.”

Amerikalıların %16’sı Kripto ile Alışveriş Yaptı

Carat Global Platform’un yaptığı yeni bir araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 16’sı en az bir kez mal veya hizmet ödemesi için kripto para kullandığını belirtti.

Anketin ilginç bulgularından biri, katılımcıların yarısından fazlasının online ödemelerde kripto kullanmaya istekli olması. Ayrıca katılımcıların yaklaşık üçte biri, mağazalarda da kripto kullanmayı düşündüğünü ifade etti.

Bununla birlikte, ABD’deki kripto kullanıcılarının yüzde 25’i, yaygın benimsemeyi sınırlayan en büyük engelin satıcıların kripto kabul etmemesi olduğunu belirtti.

Dijital varlık ödeme platformu Flexa’nın kurucu ortağı Trevor Filter, kripto ödemeleri “dünyanın gördüğü en önemli ödeme teknolojisi evrimi” olarak nitelendirdi.

Araştırmada ayrıca, 2025 başı itibarıyla yaklaşık 65 milyon Amerikalı yetişkinin, yani toplam nüfusun yaklaşık yüzde 25’inin, kripto para sahibi olduğu belirtildi.

Perakende zinciri Bealls, kripto ödemelerini kabul eden global firmalar arasında yer alıyor. Örneğin, Shopify haziran ayında, satıcılarının USDC stablecoin ödemelerini doğrudan Shopify Payments üzerinden kabul edebileceğini açıklamıştı.

Bunun yanı sıra, ABD’nin önde gelen emlak firmalarından Opendoor, ev alımlarında Bitcoin ve kripto kabul etme planlarını duyurdu.