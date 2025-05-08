ABD ile Çin’in Kripto Rekabeti Kızışıyor! Bitcoin Fiyatı Ne Olur?

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Bitcoin (BTC/USD) 99.536 dolar civarında işlem görürken, ABD ile Çin arasındaki kripto rekabeti artmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi, kripto sektörü üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırken BTC’nin piyasa dinamikleri giderek daha karmaşık bir hal alıyor.

ABD Kripto Alanında Baskın Güç Olmak İstiyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 7 Mayıs’ta Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı bir konuşmada kripto konusunda değindi. Bessent, ABD’nin dijital varlıklar için birincil hedef olması gerektiğini söyledi ve Kongre’den geçen iki büyük kripto yasa tasarısını destekledi.

Bessent, sağlam bir piyasa yapısı ve stablecoin yasasının ABD’nin “dijital varlıklar için birinci hedef” olma amacına ulaşmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Bessent’in bu açıklamaları, ABD’nin dijital varlıklar için bir merkez haline gelmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önceki açıklamalarıyla örtüşüyor.

We believe the United States should be the premier destination for digital assets.



Digital assets are an important source of innovation that can drive usage of the U.S. dollar around the world with stablecoin legislation. pic.twitter.com/ZqWVMrjYaD — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 7, 2025

ABD’nin kripto konusundaki yasal düzenlemeleri arasında Dijital Varlık Piyasası Yapısı Yasası ve GENIUS Stablecoin yasası yer alıyor. Dijital Varlık Piyasası Yapısı Yasası, dijital varlıklar için alım satım ve saklama konusunda yönergeler oluşturmayı amaçlıyor. Söz konusu yasa tasarısı, düzenlemelerle ilgili belirsizliği azaltmayı ve BTC gibi kripto paralara kurumsal yatırımı artırmayı hedefliyor.

8 Mayıs’ta senato oylamasına sunulacak olan stablecoin yasası ise şeffaflık ve güvenliğe odaklanarak stablecoin’lerin düzenlenmesini hedefliyor. Yasa tasarısı, stablecoin’lerin uygun bir şekilde denetlenmesini ve desteklenmesini amaçlıyor.

Kripto Mevzuatına İlişkin Anlaşmazlıklar

Dokuz Demokrat Senatör, 6 Mayıs’ta yapılan bir açıklamada kara para aklama riskleri nedeniyle GENIUS stablecoin yasasına karşı çıktıklarını söyledi.

Cumhuriyetçilerin ve demokratların kripto düzenlemeleri konusunda anlaşmazlıklar yaşaması, Bitcoin için kısa vadeli belirsizlik yaratabilir ve düzenlemeler netleşene kadar kurumsal yatırımcılar da piyasadan uzak durabilir.

Bazı senatörler, söz konusu stablecoin yasasının kara para aklama ve yabancı müdahalelere karşı yeterli güvenceye sahip olmadığını, bunun ABD’nin finans sistemi için risk teşkil edebileceğini düşünüyor.

Öte yandan bazıları da büyük kripto yatırımcılarının ABD’nin politikaları üzerindeki etkisine dair soru işaretlerini gündeme getirdi. Trump’ın meme coin yatırımcıları için düzenleyeceği akşam yemeği, olası çıkar çatışmalarına dair soru işaretlerini daha da artırdı.

ABD, dijital varlıkların yaygınlaşmasının avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirirken, alınacak kararlar Bitcoin’in uzun vadeli fiyat istikrarını ve kurumsal yatırımcı iştahını etkileyebilir.

Bitcoin Fiyat Analizi: İzlenmesi Gereken Seviyeler

Bitcoin şu anda 99.536 dolar civarında işlem görüyor ve önemli bir direnç bölgesi olan 99.824 dolardaki 1.414 Fibonacci uzatma seviyesine yaklaşıyor.

Bu seviye aşılırsa 100.756 dolardaki 1.618 Fibonacci uzatma seviyesine doğru bir yükseliş görülebilir. Bu durumda BTC 102.501 dolara yükselebilir.

Bitcoin’in 50 günlük üstel hareketli ortalaması (EMA) 95.715 dolarda olup, yükseliş ivmesinin güçlü olduğunu gösteriyor.

Buna ek olarak, MACD histogramının pozitif bölgede olması da yükselişi destekliyor. Ayrıca sinyal çizgisi de yükselerek satın alma baskısının devam ettiğine işaret ediyor

Bitcoin 100 bin dolar seviyesine yaklaşırken hacmin ve ivmenin yakından izlenmesi gerekiyor.

Solaxy Ön Satışı 33.68 Milyon Dolara Ulaştı

Solana’nın ilk büyük katman 2 protokolü olan Solaxy (SOLX), Solana ağının ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alacak. Sıradan projelerin aksine Solaxy, işlemleri zincir dışında işleyerek ağ tıkanıklıklarını önemli ölçüde azaltmayı ve işlem ücretlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Solaxy’nin (SOLX) Önemli Özellikleri

Gelişmiş Ölçeklenebilirlik – Solaxy, işlemleri zincir dışında işleyerek ana ağdaki tıkanıklıkları azaltacak ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

– Solaxy, işlemleri zincir dışında işleyerek ana ağdaki tıkanıklıkları azaltacak ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Zincirler Arası Birlikte Çalışabilirlik – Solaxy, Ethereum ile kendi ağı arasında köprü kuracak.

– Solaxy, Ethereum ile kendi ağı arasında köprü kuracak. Düşük Maliyetli İşlemler – İşlem ücretlerinin düşürülmesi, küçük ödemeleri daha pratik hale getirecek.

– İşlem ücretlerinin düşürülmesi, küçük ödemeleri daha pratik hale getirecek. Yüksek Getirili Staking – Yatırımcılar, SOLX tokenlerini stake ederek %119’a varan APY kazanabilecek.

– Yatırımcılar, SOLX tokenlerini stake ederek %119’a varan APY kazanabilecek. Güçlü Topluluk – Projenin X ve Telegram hesaplarında 60.000’den fazla takipçisi bulunuyor.

Solaxy ön satışında 34.538.310 dolar hedefinin 33.679.156.62 dolarlık kısmı tamamlandı. SOLX ön satışı 0.0016 dolar fiyatla başlamıştı ve token şimdi 0.001718 dolardan satılıyor.

Solaxy’nin Güvenliği

Solaxy’nin akıllı sözleşmeleri Coinsult tarafından denetlendi. Halihazırda 9.631.719.101 SOLX tokenin stake edilmiş olması, projenin yatırımcılardan büyük ilgi gösterdiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.