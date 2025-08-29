ABD Hükümetinden Chainlink Hamlesi: LINK Fiyatı 10 Kat Artar mı?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 29, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ABD Hükümeti, ekonomik verilerini blok zincirine taşımak için Chainlink (LINK) ile ortaklık kurdu. ABD hükümetinin bu hamlesi Chanlink fiyatına ilişkin beklentileri artırdı. Peki, Chainlink (LINK) fiyatı ne olur?

Chainlink, ABD Ekonomik Analiz Bürosu’nun verilerinin zincir üzerinden erişilebilir olmasını mümkün kılacak.

Chainlink, gayri safi yurtiçi hasıla, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve özel yurtiçi alıcılara yapılan reel nihai satışlar gibi önemli makroekonomik istatistiklerinin artık Chainlink Data Feeds aracılığıyla zincir üzerinde erişilebilir olduğunu duyurdu.

Bu veri akışları Chainlink’i daha cazip bir platform haline getirebilir ve LINK tokenin kullanım durumlarını artırabilir.

Bu arada Filipinler, İngiltere ve El Salvador’da da makroekonomik verileri blok zincirine taşımaya yönelik benzer teklifler gündeme geldi.

Chainlink Fiyat Analizi: LINK 10 Kat Değerlenebilir mi?

LINK birkaç yıllık konsolidasyon aşamasından çıkmasının ardından 23.48 dolar civarında işlem görüyor. LINK’in konsolidasyondan çıkması çok daha büyük bir yükselişin başlangıcı olabilir.

Öte yandan RSI 52 seviyesinde olup pozitif ivmeye işaret ederken, MACD’in yatay seyretmesi ise satış baskısının azalmasıyla ivmenin değiştiğini gösteriyor.

LINK yeniden 53 dolar direncini görürse 150 dolara doğru yükselebilir. Altcoin’in bu seviyeye yükselmesi %540’lık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

ABD hükümetinin son hamlesiyle birlikte LINK’in çok daha fazla fiyat artışı kaydedebileceği ve belki de 10 kat değerlenebileceğine dair tahminler var.

Değerlendirilebilecek Alternatifler

Chainlink fiyatının kayda değer bir yükseliş yaşaması beklense de yatırımcılar alternatif kripto paraları da değerlendirmek isteyebilirler.

Değerlendirilebilecek alternatifler arasında yer alan Snorter ($SNORT), yatırımcıların piyasada bir adım önde olmalarına yardımcı olan bir alım satım botudur.

“Sniping” için özel olarak tasarlanmış bir bot olan Snorter’ın özellikleri arasında limit emirleri, MEV’e dirençli takas işlemleri, kopya ticareti (copy trading) ve rug pull vakalarından koruma yer alıyor.

Snorter Bot ve diğer alım satım botları.

SNORT tokenin devam eden ön satışında 3.5 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca proje, staking işlemlerinde %128’e varan APY sunuyor.

Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilir ya da Snorter’ın resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.