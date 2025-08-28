Abd Hamlesi Geldi, PYTH Uçuşa Geçti – İşte Detaylar

ABD Ticaret Bakanlığı, blockchain teknolojisini resmi ekonomik raporlama süreçlerine entegre etmek için Pyth Network ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

Bu tarihi adım, Başkan Donald J. Trump ve Ticaret Sekreteri Howard Lutnick tarafından bizzat destekleniyor.

Gelişme, Pyth Network’ün resmi X (Twitter) hesabından yapılan bir paylaşımla duyuruldu ve kısa sürede finans dünyasında geniş yankı uyandırdı.

The U.S. Department of Commerce has selected Pyth Network to verify & distribute economic data onchain 🏛️



Today’s announcement by @howardlutnick & @realDonaldTrump marks a landmark step for the adoption of decentralization & validates Pyth’s role as a trusted data source 🧵 ⬇️ pic.twitter.com/cOvw8lDNhP — Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) August 28, 2025

Pyth Network – ABD Ticaret Bakanlığı Ortaklığı Ne Getirecek?

Pyth Network’ün aktardığı bilgilere göre, ilk etapta son 5 yıla ait ABD GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) verileri, çeyrek dönemlik şekilde onchain (blockchain üzerinde) yayınlanacak.

Bu hamleyle amaçlanan;

Ekonomik verilerin doğruluk ve şeffaflığını artırmak,

Bilgilere anında ve güvenli erişim sağlamak,

Uzun vadede çok daha geniş veri setlerini onchain olarak kullanıma açmak.

Pyth Network’ün halihazırda 100’den fazla blockchain ve 600’den fazla uygulama ile entegre güvenilir veri modeli, bu iş birliğinin temelini oluşturuyor.

Howard Lutnick ve Trump’ın Vizyonu

Howard Lutnick, uzun süredir veri inovasyonuna yönelik vizyoner yaklaşımıyla tanınıyor. Bu proje de onun liderliğinde şekillendi.

Başkan Trump ise blockchain teknolojisini ABD’nin resmi ekonomik raporlamasına dahil ederek, ülkeyi bu alanda öncü konuma taşımayı hedefliyor.

Bu iş birliği; ekonomik şeffaflık, veri güvenliği ve hatta gelecekte tokenizasyon alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Blockchain’in Ekonomiye Katkıları

Pyth Network’ün açıklamasında vurgulanan kritik noktalar şunlar:

Blockchain üzerinde yayınlanan veriler değiştirilemez (immutable) olacak.

Bu sayede piyasa manipülasyonlarının önüne geçilmesi mümkün hale gelecek.

Yatırımcı güveni artarken, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) ekosisteminin sağlam veri altyapısına erişmesi sağlanacak.

Sonuç olarak bu entegrasyon, hem hükümetler hem de kripto piyasaları için yeni fırsat kapıları açabilir.