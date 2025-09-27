ABD Enflasyon Verisi Beklentileri Karşıladı – Bitcoin’in Önü Açıldı mı?

ABD’de Fed’in en çok takip ettiği enflasyon göstergesi olan Çekirdek PCE Fiyat Endeksi, Ağustos 2025’te yıllık bazda %2,9 artarak beklentilerle uyumlu geldi.

Gıda ve enerji kalemlerini de içeren genel PCE endeksi ise yıllık %2,7, aylık bazda %0,3 yükseldi. Veriler, fiyat baskılarının gevşediğini ancak tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Kripto piyasası için kritik olan bu açıklama, gergin bir döneme denk geldi. ABD’den gelen güçlü istihdam ve büyüme rakamları, doları yukarı taşırken Bitcoin’de sert satışlara yol açtı. BTC son 24 saatte %4 değer kaybetti, 1,5 milyar doları aşan tasfiyeler gerçekleşti.

Ayı yönlü beklentiler güçlenmiş durumda. Analistler, 104 bin doların altı, hatta 93 bin dolara kadar geri çekilme senaryolarını dile getiriyor. Bazı piyasa yorumcuları, Ağustos’ta görülen 124 bin dolarlık rekorun döngü zirvesi olabileceğini savunuyor.

Buna karşın, Fed’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz indirimi ve Ekim’de ek gevşeme beklentileri, Bitcoin için hala umut veriyor. Tarihsel olarak yılın son çeyreği kripto için en güçlü dönemlerden biri.

Şimdi piyasadaki kritik soru şu: Yumuşayan enflasyon Bitcoin’e yeniden ivme kazandırıp yeni zirvelere mi taşıyacak, yoksa küresel belirsizlikler boğa sezonunun sonunu mu işaret edecek?

PCE Verisi Riskli Varlıkları Destekliyor – Bitcoin’de Kritik Seviyeler Gündemde

ABD çekirdek PCE enflasyonunun beklentilerle uyumlu açıklanması, riskli varlıklar için dengeli bir tablo ortaya koydu. Kripto araştırma şirketi Bull Theory, verilerin piyasalarda toparlanma zemini oluşturabileceğini belirtti.

Tarifelerle ilgili endişelerin şimdilik fiyatlara yansımadığını vurgulayan analistler, bunun piyasalara rahatlama sağladığını ifade ediyor. BMO Capital Markets kıdemli ekonomisti Jennifer Lee, “Tüketicinin harcamaya devam ettiğini görüyoruz. Bu da ABD ekonomisinin dayanıklılığını gösteriyor” dedi.

Bu dayanıklılık, Bull Theory’ye göre Fed’in daha yumuşak bir politika izleme ihtimalini güçlendiriyor. Ekim ayında faiz indirimi ihtimali bir günde %75,5’ten %81’e yükseldi. Bu artan beklenti, risk iştahını canlı tutuyor.

Kaynak: Polymarket

London Crypto Club analistleri ise hisse senetlerinin Kasım sonuna kadar yükselişini sürdürebileceğini, Bitcoin ve kriptonun bu süreçte sindirme aşamasına gireceğini düşünüyor. Onlara göre, bu dönem sonrası yeni rekorların önü açılabilir. “Eğer nakitiniz varsa, işte beklediğimiz dipler bunlar” mesajını verdiler.

Öte yandan grafik analisti Ali Martinez, kısa vadede Bitcoin’in 107.200 dolar desteğini koruması gerektiğini vurguluyor.

Bu seviyenin altına inilmesi halinde 100 bin dolar, hatta 93 bin dolar yeniden gündeme gelebilir.

Bitcoin’de Kritik Teknik Eşik: $107K Desteği Tutulmalı

Bitcoin, PCE verilerinin beklentilerle uyumlu açıklanmasına rağmen teknik tarafta baskı altında kalmaya devam ediyor. 1 saatlik grafikte ayı yapısı belirgin, fiyat ise sert satış sonrası $109.500 üzerinde konsolide oluyor.

Yukarıda $112.289 likidite havuzu ve $113.247 günlük arz bölgesi öne çıkan dirençler. Ancak mevcut formasyon, kısa vadeli sıçramaların $110.700–$111.000 bandında satış baskısıyla karşılaşabileceğini gösteriyor.

Aşağı yönlü risklerde ilk destek $108.500 kontrol alanı, ana savunma hattı ise $107.020 seviyesi. Bu bölge aynı zamanda Eylül’ün dip seviyesiyle örtüşüyor.

Teknik analiz, $113K’ın net biçimde geri kazanılmadığı sürece düşüş riskinin baskın kaldığını işaret ediyor. Bu nedenle, boğaların önümüzdeki günlerde $107K desteğini savunması kritik olacak.