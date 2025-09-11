ABD Enflasyon Verisi Açıklandı: Bitcoin’de Son Durum Ne?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

Verilere göre ABD’de tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre %0.4 oranında arttı. Analistlerin beklentisi ile aylık enflasyonun %0.3 olması yönündeydi.

Öte yandan yıllık enflasyon ise %2.9 olarak gerçekleşti.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları ağustos ayında aylık %0.3 artarken, yıllık çekirdek enflasyon ise %3.1 olarak gerçekleşti.

Analistler, enflasyon verilerinin ardından FED’in faiz indirimlerini kademeli ve temkinli bir şekilde gerçekleştireceğini düşünüyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

ABD enflasyon verileri açıklanmadan önce 114.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem gören Bitcoin, verilerin açıklanmasının ardından bu seviyenin altına düştü. Ancak daha sonra bir toparlanma gerçekleşti ve lider kripto para Bitcoin şu anda 114.012 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin (BTC) son 24 saatte %0.1’lik küçük bir düşüş kaydederken, son bir haftada ise %2.9 oranında değerlenmiş durumda.

Piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum (ETH) ise son 24 saatte %0.7’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 4.400 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan piyasa değeri açısından ilk 10 kripto para arasında yer alan altcoin’lerin de son 24 saatte küçük fiyat hareketleri sergilediği görülüyor.

XRP son 24 saatte kaydettiği %0.13’lük artışla 2.99 dolardan işlem görürken, Solana (SOL) ise %0.14’lük artışla 226 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatte 276.71 milyon dolar değerinde kripto pozisyonu tasfiye oldu. Tasfiyelerin 161.57 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar oluştururken, 115.13 milyon dolarlık kısmını ise short pozisyonlar oluşturdu.

Bitcoin’de toplam 30.99 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu ve bunların büyük bir kısmını short pozisyonlar oluşturdu. Ethereum’da ise 84.72 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye olurken, tasfiyelerin büyük kısmını long pozisyonlar oluşturdu.

Bu arada kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %0.14 düşüş kaydetti ve şu anda 3.95 trilyon dolar seviyesinde seyrediyor.