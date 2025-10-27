ABD-Çin Çekişmesinde Yeni Gelişme! Bitcoin Fiyatı Bu Hafta 130 Bin Doları Görür mü?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yaklaşık %1.40’lık bir artış kaydetti ve şu anda 115.185 dolardan işlem görüyor. Bugün piyasada yaşanan toparlanmanın ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden kaynaklandığı düşünülüyor. 2.29 trilyon dolar civarında piyasa değerine ve 56.6 milyar dolardan fazla günlük işlem hacmine sahip olan Bitcoin, 19.94 milyon BTC’lik arzıyla en büyük kripto para olarak konumunu koruyor.

ABD ile Çin Arasındaki Ticaret Müzakereleri Piyasaları Olumlu Yönde Etkiledi

Washington ve Pekin’in hafta sonu Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen müzakereler sırasında ticaret konusunda fikir birliğine vardığı yönündeki haberler piyasaları olumlu yönde etkiledi. İki ülkenin perşembe günü Güney Kore’de gerçekleştirilecek olan APEC Zirvesi’nde anlaşmaya varması bekleniyor. Bu anlaşma, ABD’nin Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulamasının önüne geçebilir ve Çin’in uygulamayı planladığı nadir toprak elementi ihracatı kontrollerini erteleyebilir.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Pekin’in ABD’li çiftçilere destek olabilecek soya fasulyesi ithalatı da dahil olmak üzere her türlü tarımsal ithalatı kabul ettiğini söyledi. Çin Başbakanı He Lifeng de tarafların fikir birliğine vardığını ve detayların yakın zamanda netleşeceğini söyledi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin gelişmelerin de etkisiyle Asya borsaları pazartesi günü yükseliş yaşadı.

Ticaret Gerilimi ve Piyasaya Etkisi

Yatırımcılar, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasını beklerken Trump ile Xi arasındaki toplantı kritik öneme sahip. Piyasa katılımcıları, Pekin’in elektrikli araçlar ve savunma sistemleri üretiminde önemli bir yere sahip olan yarı iletken malzemeler ve nadi toprak elementleri için ihracat lisansı zorunluluğu getirmesinin ardından gümrük vergileri ve teknoloji kısıtlamalarının azaltılmasını bekliyor.

🇨🇳🇺🇸 China Foreign Minister says President Xi Jinping & President Trump respect each other. pic.twitter.com/fBVl3IlU0S — Mayank Dudeja || SPYONGEMS (@imcryptofreak) October 27, 2025

Trump’ın misilleme niteliğindeki gümrük vergileri bu ayın başlarında piyasaları sarsmıştı. Ancak son gelişmeler, ABD ile Çin’in anlaşmaya varabileceğini ve ticaret geriliminin durulmasıyla birlikte risk iştahının artabileceğini düşündürüyor. Bu durum Bitcoin ve diğer kripto paraları olumlu yönde etkileyebilir.

Bitcoin’de Son Durum

Teknik açıdan bakıldığında BTC/USD’nin 108.600 dolardan sıçradığı görülüyor ancak BTC fiyatı şu anda 117.600 dolar civarında dirençle karşılaşıyor. Bitcoin’in direnç seviyesi, %61.8 Fibonacci geri çekilme seviyesiyle örtüşüyor.

Son zamanlarda Bitcoin grafiğinde şekillenen mum formasyonları kısa vadeli kararsızlığa işaret ediyor. Bu arada 112.400 dolar civarındaki 20 günlük ve 50 günlük EMA’lar ise Bitcoin’in gücüne işaret ediyor. Bitcoin’in RSI’si 55 seviyesinde olup aşırı alım koşulları belirmeden önce daha fazla yükseliş yaşanabileceğini gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 117.600 doları aşarsa 120.500 dolar ve 124.100 dolara doğru yükselebilir. 117.600 dolar seviyesinin aşılamaması durumunda ise 112.200 dolar ya da 108.600 dolara doğru bir düşüş görülebilir.

Bitcoin şu anda güçlü hacmin de desteğiyle olumlu sinyaller veriyor. Ancak Bitcoin fiyatı direnç bölgesine yaklaştığı için piyasa ivmesinin yakından izlenmesi gerekiyor.

Bitcoin Hyper (HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper (HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Projenin ön satışında 24.7 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.013165 dolar fiyatla satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine giderek HYPER token satın alabilirsiniz.

