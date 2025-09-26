7 Milyondan Fazla SHIB Token Yakıldı! Shiba Inu Fiyatı Ne Olur?

Shib Burn verilerine göre son 24 saatte 7 milyondan fazla SHIB token yakıldı. Token yakma işlemlerindeki bu artış Shiba Inu fiyatını nasıl etkiler?

Shiba Inu ağı SHIB tokenlerini yakmak üzere tasarlandı. 7 milyon token, SHIB’in 589.55 trilyon dolar olan dolaşımdaki arzının küçük bir kısmına tekabül etse de satış baskısının azalmasında etkili olabilir.

Bu arada SHIB son 7 günde %10.7 değer kaybetti.

Dogecoin (DOGE) ve Pepe (PEPE) gibi meme coin kategorisindeki diğer tokenlerde de büyük kayıplar görüldü. Meme coin fiyatlarındaki bu düşüş alımların artmasını sağlayabilir.

Öte yandan SHIB’in işlem hacmi son 24 saatte %41 oranında arttı. İşlem hacimleri artmaya devam ederse token yakma oranları da artarak tokenin dolaşımdaki arzı azalabilir.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB Kilit Desteğin Altına Düştü

Bu hafta piyasa genelinde yaşanan düşüş SHIB’in trend desteğini kırmasına yol açtı. Sonuç olarak SHIB fiyatı şimdi 0.000010 dolar seviyesini yeniden test edebilir ve ardından toparlanmaya başlayabilir.

Göreceli güç endeksi (RSI) 14 günlük hareketli ortalamanın altına düştü. Bu bir satış sinyali olarak değerlendiriliyor.

SHIB bu psikolojik eşiği gördükten sonra piyasa koşulları uygun olursa kayda değer bir fiyat artışı yaşayabilir.

Altcoin sezonu beklentileri artarken Shiba Inu (SHIB) gibi meme coin’lerin BTC ve ETH gibi köklü tokenlerden daha iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Ancak Maxi Doge (MAXI) gibi kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği yönünde beklentiler var.

Maxi Doge ($MAXI) Meme Coin Dünyasına Yeni Bir Soluk Getiriyor

Ethereum tabanlı yeni bir meme coin olan Maxi Doge ($MAXI) , ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Maxi Doge, haftalık yarışmalar düzenleyecek ve kullanıcıların bu yarışmalar sayesinde ödül kazanarak isimlerini liderlik tablolarına yazdırmalarına imkan tanıyacak.

Ayrıca projenin ön satışından elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a ayrılacak. Bu fon aracılığıyla gelecek vadeden tokenlere 1000 kata kadar kaldıraçla yatırım yapılacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip Best Wallet gibi Ethereum uyumlu bir kripto cüzdanı bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.