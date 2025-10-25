51 Milyon Kullanıcılı Rumble’dan Büyük Kripto Hamlesi: Bitcoin Bahşiş Dönemi Başlıyor!

Video paylaşım platformu Rumble, 51 milyon aylık kullanıcısı için Bitcoin (BTC) bağışı (tipping) özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Bu stratejik adımın, içerik üreticisi ekonomilerinde kripto paraların benimsenme hızını önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Rumble CEO’su Chris Pavlovski, İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen Plan ₿ Forumu sırasında özelliği duyurdu ve dünyanın en büyük stabilkoin ihraççısı olan Tether ile ortaklığını teyit etti.

Pavlovski, konuyla ilgili olarak, “Şu anda test aşamasındayız. Önümüzdeki haftalarda Tether ile birlikte bu özelliği kullanıma açmaya başlayacağız,” açıklamasında bulundu.

Aralık Ortasına Kadar Tam Lansman Bekleniyor

Sahnede ona eşlik eden Tether CEO’su Paolo Ardoino ise, kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri ve son hata düzeltmelerinin ardından tam lansmanın Aralık ayının başı ile ortası arasında yapılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Rumble ekibi, daha sonra X’te (eski adıyla Twitter) paylaştığı bir videoda, Kanadalı içerik üreticisi David Freiheit’e gönderilen ilk başarılı Bitcoin bağışını gösterdi. Bu an, Bitcoin’in ana akım bir içerik platformuna en önemli entegrasyonlarından birinin başlangıcı olarak görülüyor.

Güçlü sansür karşıtı duruşuyla bilinen Rumble, finansal özgürlük ve merkezsizleşme idealiyle örtüşen bir kullanıcı tabanını kendisine çekmiş durumda.

Analistler, bu ortaklığın Bitcoin’in orijinal vizyonu olan eşler arası (P2P) ödeme sistemi olma hedefine geri dönmesine yardımcı olmada kilit rol oynayabileceğini belirtiyor. Bu fikir, Bitcoin’in günlük işlemler için kullanılmaması durumunda alakasız hale gelme riski taşıdığı uyarısını yapan Jack Dorsey tarafından da destekleniyor.

A historic first at @LuganoPlanB — @thevivafrei became the first creator tipped through the Rumble Wallet. Freedom meets finance👊 pic.twitter.com/WD0EohedIu — Rumble 🏴‍☠️ (@rumblevideo) October 24, 2025

Ardoino, bağış özelliğinin küresel içerik üreticilerini güçlendireceğini, platformdan atılma korkusu olmadan, Bitcoin veya stabilcoin ödemelerini doğrudan ve güvenli bir şekilde almalarını sağlayacağını söyledi.

“Bitcoin ve stabilcoinler yalnızca gelişmekte olan piyasalara değil, aynı zamanda ABD gibi birincil ekonomilere de hizmet edebilir,” diyen Ardoino, “İçerik üreticileri, söyledikleri şeyler yüzünden banka hesaplarının kapatılmayacağını bilmenin getirdiği güvenliği elde edecekler,” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Aralık ayında Rumble’a 775 milyon dolarlık yatırım yapan Tether, her iki şirketin de ifade özgürlüğünü ve açık finansal sistemleri savunması nedeniyle platformla bağlarını daha da güçlendirdi.

Rumble Kripto Alanındaki Varlığını Genişletiyor

Bu arada Rumble, kripto dünyasındaki ayak izini genişletmeye devam ediyor.

Şirket, uygulama içi kripto cüzdanı sunmak için MoonPay ile çalışıyor ve Mart ayında bir Bitcoin hazine stratejisi benimsemişti. BitcoinTreasuries.net verilerine göre Rumble, şu anda yaklaşık 23.4 milyon dolar değerinde 210.8 BTC tutuyor.

Başarılı olması halinde, bu lansman Rumble’ı Bitcoin ödemelerini entegre eden en büyük sosyal platformlardan biri yapabilir ve çevrimiçi içerik üreticileri arasında daha geniş bir kripto benimsenmesine potansiyel bir katalizör olabilir.

Öte yandan, Tether ABD pazarına geri dönüş için zemin hazırlıyor. Şirket, ABD’de düzenlemeye tabi bir stabilcoin için planını açıkladı ve bu çabaya liderlik etmesi için Beyaz Saray’ın eski kripto yetkilisi Bo Hines’ı atadı.

Bu yılın başlarında Tether, dijital piyasalarda ABD Dolarının rolünü güçlendirmeyi amaçlayan dolar destekli tokeni USA₮’yi duyurmuştu.