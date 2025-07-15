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Cryptonews Altcoin Haberleri

3IQ XRP ETF 50 Milyon Doları Aştı!

ETF XRP
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
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Kanada’nın en büyük XRP odaklı borsa yatırım fonu (ETF) olan 3IQ XRP ETF’in yönetim altındaki varlıkları 50 milyon doları aştı. Fon 18 Haziran’da piyasaya sürüldü.

3IQ’nun pazartesi günkü basın açıklamasına göre, Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda XRPQ ve XRPQ.U koduyla listelenen fon, altı ay boyunca geçerli olan %0 işlem ücreti avantajıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

ETF doğrudan XRP’nin fiyat hareketlerinden yararlanma imkanı sunuyor ve varlıklar düzenlemeye tabi alım satım platformlarından ve OTC platformlarından geliyor.

Kuzey Amerika’nın İlk XRP Tabanlı Yatırım Ürünlerinden Biri

3IQ’nun XRP ETF, Kuzey Amerika’nın ilk halka açık işlem gören XRP yatırım ürünlerinden biridir.

Fonun piyasaya sürüldükten sonra sadece 72 saat içinde yönetim altındaki varlıkları 23 milyon Kanada dolarına (16.7 milyon ABD doları) ulaştı.

XRPQ, altı ay boyunca geçerli olan %0 işlem ücreti ve Ripple’ın doğrudan yatırımıyla güçlü bir ivme yakaladı.

3IQ Başkanı ve CEO’su Pascal St-Jean, fonun elde ettiği bu başarının yatırımcıların kendilerini geliştirmelerinden kaynaklandığını söyledi.

CEO, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırımlarında seçici olduklarını, bu nedenle borsa yatırım fonu esnekliği ile birlikte %0 işlem ücreti sunan 3IQ XRP ETF’i tercih ettiklerini söyledi.

Bu arada XRPQ fonundaki varlıklar güvenliği artırmak için soğu cüzdanlarda tutuluyor.

Kanadalılar standart aracı kurum hesapları aracılığıyla fona erişebilirken, uluslararası yatırımcılar da bölgesel kurallara bağlı olarak katılım sağlayabiliyorlar.

Bu arada halka açık bir şirket olan VivoPower, 11 Haziran’da XRP varlıklarından getiri elde etmek için Flare blok zinciri ile işbirliği yaptığını duyurdu.

VivoPower’ın bu hamlesi, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklarını tasfiye etmeden onlardan yararlanmanın yollarını aradığının bir göstergesi olabilir.

VivoPower, mayıs ayında XRP’ye 121 milyon dolar yatırım yaparak dünyada XRP odaklı bir hazine oluşturan ilk şirket oldu.

XRP ETF’lerinin Onaylanma Olasılığı %95’e Çıktı

Bloomberg analistleri, kurumsal sermaye girişlerinin ve kripto piyasası dinamiklerindeki olası değişikliklerin etkisiyle spot XRP ETF’lerinin onaylanma olasılığının %95 olduğunu düşünüyor.

SEC, XRP ETF’leri için 19b-4 başvurularını kabul etti ve nihai kararın 17 Ekim 2025’te verilmesi bekleniyor.

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri geçen hafta iki günde toplam 1 milyar dolardan fazla giriş gördü.

11 spot Bitcoin ETF’i geçen hafta cuma günü toplam 1.03 milyar dolar, perşembe günü 1.17 milyar dolar giriş kaydetti.

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