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310.000 Ethereum Alımı Gerçekleşti! SharpLink Neyi Hedefliyor?

Ethereum
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
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310.000 Ethereum Alımı Gerçekleşti! SharpLink Neyi Hedefliyor?

SharpLink, bu hafta gerçekleştirdiği milyonlarca dolarlık yeni Ethereum (ETH) alımıyla, halihazırda devasa boyutlara ulaşan ETH portföyünü daha da genişletti.

Bu hamleyle, spor teknolojileri alanında faaliyet gösteren Nasdaq listeli şirket, kurumsal düzeyde en büyük ETH sahiplerinden biri haline geldi.

Çarşamba günü, şirket 6.377 ETH satın aldı. Bu alım, mevcut fiyatlarla yaklaşık 19,56 milyon dolara denk geliyor. Böylece SharpLink’in toplam Ethereum varlığı yaklaşık 312.000 ETH’ye ulaştı. Bu miktar, coin başına 3.122,98 dolarlık fiyattan yaklaşık 974 milyon dolar değerinde.

Şirketin son alımı, 15 Temmuz’da yapılan 24.371 ETH’lik (yaklaşık 73 milyon dolar) alışın hemen ardından geldi. Ayrıca, 7–13 Temmuz tarihleri arasında SharpLink, ortalama 2.852 dolar fiyattan 74.656 ETH daha satın almış ve bu alımlara toplam 213 milyon dolar harcamıştı.

SharpLink, Ethereum Vakfı’ndan Doğrudan 10.000 ETH Satın Aldı

SharpLink, kripto dünyasında dikkat çeken hamlelerinden birine daha imza atarak, Ethereum Vakfı’ndan doğrudan 10.000 ETH satın aldı. Bu işlem, şirketin Ethereum’a olan ilgisinin ne kadar ciddi ve uzun vadeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mayıs ayının sonlarından bu yana, SharpLink büyük partiler hâlinde ETH biriktiriyor. Bu alımlar genellikle büyük merkezi borsalar ve tezgah üstü (OTC) adresler üzerinden zincir üstü işlemlerle yapılıyor.

Bu stratejik yaklaşım, şirketin Ethereum fiyatında ciddi yükseliş beklentisi veya yaklaşan ağ güncellemelerine hazırlık içinde olduğunu düşündürüyor.

Spor bahisleri ve iGaming sektöründe faaliyet göstermeye devam eden şirket, ETH’yi artık birincil hazine rezerv varlığı olarak kullanma kararı aldı. Bu radikal strateji değişikliği, Consensys liderliğinde yürütülen 425 milyon dolarlık özel sermaye yatırımı sonrasında geldi.

Söz konusu yatırım turuna ayrıca Pantera Capital, Electric Capital ve ParaFi Capital gibi önemli isimler de katıldı.

SharpLink’in Ethereum hamlesi, 27 Mayıs 2025’te duyurulmuştu.

SharpLink’in ETH Varlığı, Ethereum Vakfı’nı Geride Bırakmak Üzere

SharpLink CEO’su Rob Phythian, şirketin Ethereum alımlarını “halka açık şirketlerin kriptoyla etkileşiminde dönüm noktası” olarak nitelendiriyor.

Phythian’e göre, şirketin sahip olduğu Ethereum’un %99’undan fazlası stake ya da restake edilmiş durumda. Bu sayede hem getiriler sağlanıyor hem de Ethereum ağının güvenliği destekleniyor.

SharpLink yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Ethereum’un kurucu ortağı ve Consensys CEO’su Joseph Lubin, şirketin ETH stratejisini, “halka açık piyasalarda Ethereum’a maruz kalmak isteyen yatırımcılar için bir temsil modeli” olarak tanımlıyor.

Bu yaklaşım, MicroStrategy’nin Bitcoin stratejisiyle benzerlik taşıyor. Lubin ayrıca Ethereum’un merkeziyetsiz uygulamalar ve dijital ticaret alanındaki rolünü vurgularken, ABD’de yürürlüğe girmesi beklenen kripto dostu düzenlemelerin Ethereum için güçlü bir rüzgar oluşturduğunu belirtiyor.

SharpLink’in günlük bazda gerçekleştirdiği yüksek hacimli ETH alımları hız kesmeden devam ederken, şirketin Ethereum Vakfı’nı ETH varlığı açısından geçmesi an meselesi. Vakıf şu anda yaklaşık 725 milyon dolarlık Ethereum tutuyor.

Şirketin bu konumlanması, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’in ötesine geçerek Ethereum’u getiri sağlayabilen programlanabilir bir varlık olarak değerlendirmeye başladığı daha geniş bir trendi yansıtıyor.

Yatırımcılar da bu gelişmeleri yakından takip ediyor: SharpLink hisseleri, Çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde %14’ten fazla değer kazandı.

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