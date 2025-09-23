21Shares, Dogecoin ETF’sini DTCC’de Listeledi

İsviçre merkezli varlık yönetim şirketi 21Shares, Dogecoin odaklı borsa yatırım fonunu (ETF) Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) platformunda TDOG koduyla resmen listeledi. Bu adım, kripto yatırım ürünlerini çeşitlendirme yönünde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yeni ETF, yatırımcıların Dogecoin fiyat hareketlerine doğrudan kriptoyu elde tutmadan maruz kalmasını sağlıyor. Model, 2024’te yaygınlaşan Bitcoin ETF’lerine benzer şekilde işliyor.

Meme Coin’lere Kurumsal İlgi Artıyor

Bu hamle, meme coin’lerin geleneksel finans piyasalarında giderek daha fazla kabul gördüğünü gösteriyor. Varlık yöneticileri, dijital varlıklara daha geniş erişim sağlamak için mevcut finansal çerçeveler içinde yeni ürünler geliştiriyor.

DTCC listelemesi sayesinde hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar, Dogecoin’i portföylerine dahil ederken düzenlemelere uygun ve güvenli bir altyapı üzerinden işlem yapabilecek.

Bloomberg ETF Kıdemli Analisti Eric Balchunas da X (Twitter) paylaşımıyla gelişmeyi doğruladı.

Not gonna lie $TDOG is a great ticker https://t.co/ladN8zY0WM — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 22, 2025

TDOG’un listelenmesi, 21Shares’in Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin ötesine geçerek daha çeşitli ürünler sunma çabasını yansıtıyor. Sektör gözlemcileri, bu tür ürünlerin özellikle yüksek likiditeye ve sosyal ilgisine sahip dijital varlıklara farklı yoldan erişmek isteyen yatırımcıları cezbedebileceğini belirtiyor.

ETF yapısı, saklama ve güvenlik risklerini azaltarak piyasa katılımcılarının doğrudan varlık yönetimi yerine alım-satım stratejilerine odaklanmasına imkân tanıyor.

TDOG’a ilgi duyan yatırımcıların, meme coin’lerin yüksek volatilitesini göz önünde bulundurması gerekiyor. Ancak ETF formatı, dijital cüzdan ya da özel anahtar yönetimi gibi teknik zorlukları ortadan kaldırarak Dogecoin fiyat dinamiklerine düzenlenmiş bir çerçevede dolaylı yoldan erişim sağlıyor.

Bu yönüyle TDOG, geleneksel finans ile gelişen kripto ekosistemi arasında köprü işlevi görmeyi hedefliyor.