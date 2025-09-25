2025 Sonunda XRP, Pepe ve Dogecoin’in Fiyatı Ne Olacak? Perplexity AI Yanıtladı

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 25, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yapay zekâ destekli analiz platformu Perplexity AI, kripto piyasasında dikkat çeken iddialı bir tahmin paylaştı.

Platform, XRP, Pepe ve Shiba Inu’nun Uptober dönemi ve yaklaşan yılbaşı sezonunda kayda değer kazançlar elde edebileceğini öngörüyor. Hatta tahminlerden biri, varlıkların “moonshot” seviyesinde bir artış gösterebileceğine işaret ediyor.

Peki bu beklenti mevcut piyasa koşullarında ne kadar gerçekçi? Geçtiğimiz ay Bitcoin, önceki rekorunu kırarak 124.128 dolara kadar yükseldi, ancak temmuz ayında beklenmedik bir enflasyon yükselişi sonrası geri çekildi.

Son dönemde Federal Reserve’in faizleri 0,25 puan düşürmesi ve önümüzdeki dönemde iki ek indirim beklentisi, yatırımcıların risk iştahını artırabilir. Bu durum, altcoin ve meme coinler için elverişli bir ortam yaratıyor.

Politik gelişmeler de iyimserliği destekliyor. Başkan Trump, stablecoin ihraççıları için tam rezerv zorunluluğu getiren GENIUS Yasası’nı imzaladı. Aynı dönemde SEC, blockchain inovasyonuna uygun menkul kıymet düzenlemelerini modernize etmeyi hedefleyen Project Crypto’yu başlattı.

Tüm bu katalizörler, kripto piyasasında yeni bir altcoin süper döngüsünün habercisi olabilir.

XRP (Ripple): Perplexity AI, 2025 Sonu İçin $10–$15 Hedefliyor

Perplexity AI, Ripple’ın XRP ($XRP) tokeninin 2025 sonuna kadar $15’a kadar yükselebileceğini öngörüyor; bu da mevcut $2.87 seviyesinden 5 katın üzerinde bir potansiyel anlamına geliyor.

XRP, bu yıl güçlü bir ralli gerçekleştirerek 18 Temmuz’da $3.65 seviyesini gördü ve 2018’deki önceki rekoru olan $3.40’ı geride bıraktı. Ardından yaklaşık %21 düşüş yaşadı.

Ripple’ın küresel erişimi hızla artıyor; 2024’te BM Kalkınma Fonu, XRP’yi gelişmekte olan ekonomilerde düşük maliyetli havale çözümleri arasında tanımıştı.

Uzun süren SEC davası da bu yıl son buldu; düzenleyici kurum, XRP’nin perakende işlemlerinin menkul kıymet olmadığı yönündeki 2023 kararını resmileştirerek tüm altcoin piyasası için emsal teşkil etti.

Perplexity AI’nin kısa vadeli tahminleri $3–$5 aralığında yer alıyor, ancak kripto dostu politikaların devam etmesi ve SEC’in spot XRP ETF’lerini onaylaması durumunda $15’e kadar çıkış mümkün.

Teknik göstergeler de iyimserliği destekliyor: XRP’nin RSI’sı 44 seviyesinde, ancak yukarı yönlü kıvrım gösteriyor; bu da tokenin Ekim ayına kadar $4 seviyesine yaklaşabileceğine işaret ediyor.

Son 12 ayda XRP, %390 değer kazanarak Bitcoin (%77,5) ve Ethereum’un (%57) getirilerini açık ara geride bıraktı ve yılın en karlı altcoini olarak öne çıktı.

Pepe ($PEPE): Perplexity AI, Meme Token için 250× Büyüme Öngörüyor

Nisan 2023’te piyasaya çıkan Pepe ($PEPE), hızla en değerli üç meme coin arasına girerek $4 milyar piyasa değeriyle “köpek temalı olmayan” en değerli meme kripto oldu.

Tokenin popülaritesi, Matt Furie’nin kült webcomic’i Boy’s Club referansından kaynaklanıyor. Elon Musk da zaman zaman X platformunda Pepe’yi Dogecoin ile birlikte mizahi bir şekilde öne çıkardı.

Şu anda $0.000009708 seviyesinde işlem gören Pepe, kısa vadeli bir düşüş yaşıyor olsa da güçlü destek seviyesi nedeniyle geri dönüş olası görünüyor. $0.000018–$0.000022 aralığını aşması durumunda token $0.00003 seviyesine ulaşabilir.

Perplexity AI, boğa piyasası senaryosunda Pepe’nin $0.0024’a kadar yükselerek 250 kat artış gösterebileceğini öngörüyor. Ancak bu, büyük piyasa değeri nedeniyle yüksek volatiliteye sahip küçük meme coin’ler kadar olası görünmüyor.

Teknik analizler, Kasım–Mart arası oluşan düşen kama formasyonunun, Pepe’yi kış aylarında $0.00003 seviyesine çıkarabilecek tarihi bir boğa işareti olduğunu gösteriyor.

ABD’deki regülasyonların netleşmesi ile birlikte Pepe’nin potansiyel olarak çok daha yüksek seviyelere ulaşması da mümkün görünüyor.

Dogecoin ($DOGE): Perplexity AI, Meme Coinin Uzun Süredir Beklenen $1 Seviyesine Ulaşacağını Öngörüyor

2013’te mizah amaçlı olarak piyasaya çıkan Dogecoin ($DOGE), $36,5 milyar piyasa değeri ile $78 milyar değerindeki meme coin sektörünün en büyük 10 dijital varlığı arasına yerleşti. Aktif topluluğu ve ödeme aracı olarak artan benimsenmesi, DOGE’nin birçok piyasa düşüşünü atlatmasını sağladı.

Şu anda $0.2416 seviyesinde işlem gören Dogecoin, son bir yılda değerini iki katından fazla artırarak Bitcoin, Ethereum, Solana, Shiba Inu ve Pepe’yi geride bıraktı. RSI göstergesi 47 seviyesinde dipten dönüş sinyali veriyor; yatırımcılar, son yedi günlük %9,5’lik düşüşün ardından indirime giren DOGE’ye yeniden yöneliyor.

Teknik analizler, Kasım–Nisan ve yaz ortasında tekrarlayan boğa düşen kama formasyonları gösteriyor; bu da yıl sonuna doğru $0.50 seviyesine kadar bir sıçrama olasılığını işaret ediyor. Perplexity AI, DOGE için yıl sonu hedefini $0.33–$1 arasında öngörüyor. Üst sınır gerçekleşirse, mevcut fiyatlara göre %314’lük bir kazanç ve 2021 ATH’si olan $0.7316’dan beri beklenen “$1 Doge” hayali nihayet gerçekleşmiş olacak.

Benzer şekilde benimsenme de artıyor: Tesla hâlen DOGE ile ürün satışı kabul ediyor ve PayPal ile Revolut gibi ödeme platformları Dogecoin transferlerini destekliyor.

Maxi Doge ($MAXI): Spekülatif Yatırımcılar İçin Riskli Bir Meme Coin Alternatifi

Perplexity AI’nin ana tercihleri dışında, Maxi Doge ($MAXI) yüksek risk, yüksek getiri potansiyeliyle dikkat çekiyor. Kendini Dogecoin’in “hızlandırılmış kuzeni” olarak pazarlayan MAXI, volatilite ve büyük kazanç arayan yatırımcıları hedefliyor.

Dogecoin büyük ölçüde Bitcoin ve Ethereum ile bağlantılı büyük bir varlık haline gelirken, Maxi Doge eski meme coin çılgınlığını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Lansmanından bu yana birkaç hafta içinde yaklaşık $2,5 milyon fon topladı.

ERC-20 standardında çıkarılan MAXI, Telegram ve Discord’da aktif kampanyalar, ticaret yarışmaları ve planlanan iş birlikleriyle topluluk büyümesini önceliklendiriyor. Toplam 150,24 milyar token arzının %25’i, pazarlama ve iş birliği projelerini destekleyecek “Maxi Fonu”na ayrıldı.

Staking şimdiden aktif hale geldi ve kullanıcılar %135’e varan yıllık getiri (APY) kazanabiliyor; ancak katılım arttıkça bu oranlar düşecek. Ön satış fiyatı şu anda $0,000259 seviyesinde ve ilerleyen fonlama turlarında kademeli olarak artacak.

Yatırımcılar, MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanlar üzerinden Maxi Doge web sitesinden katılım sağlayabilir. Güncellemeler için resmi X ve Telegram sayfaları takip edilebilir.