Ünlü Kripto Yatırımcısının Ölümünün Perde Arkası

Geçen hafta cuma günü Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan ani düşüş kripto yatırımcılarını derinden sarstı.

32 yaşındaki Ukraynalı kripto yatırımcısı Konstantin Ganiç’in Ukrayna’nın başkenti Kiyev’de lüks aracının şoför koltuğunda başından vurulmuş halde ölü bulunması kripto dünyasını şok etti.

Ganiç’in yanında kendi adına ruhsatlı bir silah bulundu ve olayın başlıca ihtimali intihar olarak değerlendiriliyor.

Kostya Kudo olarak da bilinen Konstantin Ganiç, Cryptology Key adlı bir web sitesinin kurucusudur.

Kostya Kudo 32 yaşındaydı.

Savcılar, Ganiç’in ölümünün bir intihar vakası olduğunu düşünüyor ancak cinayet ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Daha önce pek çok kripto yatırımcısına saldırı gerçekleştirildiği için Ganiç vakasında da cinayet ihtimali göz ardı edilmiyor.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna polisi, Ganiç’in ölümünden önceki gün yakın çevresine maddi durumu nedeniyle depresyonda olduğunu söylediğini ve sevdiklerine veda mesajı gönderdiğini aktardı.

Ganiç’in mal varlığına ilişkin detaylı bilgi olmasa da yaklaşık 65 milyon dolar değerinde kripto varlığının bulunduğu ve lüks bir yaşam sürdüğü yönünde haberler var. Ayrıca Ganiç’in Ukrayna Askeri İstihbarat’ına ait fonları da yönettiği iddiaları var.

Kripto piyasasında yaşanan son düşüş beklenmedik şekilde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulayacağı gümrük vergilerini açıklamasıyla tetiklenen bu düşüşle birlikte piyasa genelinde büyük kayıplar görüldü.

Kripto camiasında tanınmış yatırımcılardan biri olan Ganiç, Solana ve Avalanche blok zincirlerinin tutkulu destekçilerindendi.

Bu arada Twitter’daki kripto topluluğunda yatırımcıların ruh sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiği konusu tartışılıyor.

Fenomen isim Mario Nawfal, Ganiç’in hayata çok erken veda ettiğini ve hayatın kar elde etmekten çok daha önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Nawfal, “Kripto çok hareketli bir alan ve bazen her cüzdanın, her işlemin, her zararın ardında gerçek insanlar olduğunu unutuyoruz. Lütfen kendinize dikkat edin. Hiçbir portföy akıl sağlığınızdan daha önemli değil. Birilerine ulaşın, birileriyle konuşun. Piyasa bekler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ganiç’in ölümünün kaldıraç kullananlar için bir uyanma çağrısı olması ve yatırımcıların kaybetmeyi göze aldıkları kadar yatırım yapmaları gerektiği belirtildi. Ganiç’in cuma günü sadece 24 saat içinde gerçekleşen 19 milyar dolarlık tasfiyeden etkilenip etkilenmediğine dair somut kanıt olmadığını belirtmek gerekiyor.

Ancak sosyal medyada çok sayıda yanlış bilgi dolaşıyor. Örneğin bir haberde 10 Ekim’den beri 2.000 kripto yatırımcısının hayatını sonlandırdığı öne sürüldü.

Akademik çalışmalar Bitcoin ve altcoin yatırımcılarının büyük risk altında olduğunu gösteriyor. Finlandiyalı araştırmacılar, 2022 yılında kripto yatırımcılarının hisse senedi yatırımcılarına kıyasla daha fazla psikolojik sıkıntı, bunalım ve yalnızlık yaşadığını ortaya koydu.

Ayrıca kripto para yatırımı ile kumar ve alkol tüketimi gibi bağımlılıklar arasında da bağlantı kuruldu. Tüm bu bağımlılıkların kişiye farklı şekillerde zarar verebileceği düşünülüyor.

Kripto para alanı, kazançların tadına varılıp kayıpların göz ardı edildiği ve akıl sağlığı hakkında pek konuşulmayan bir alan olarak bilinir. Ganiç’in ölümü bu durumu değiştirerek yatırımcıları birbirleriyle iletişime geçmeye teşvik edebilir.

İntiharı önlemeye yönelik çalışmalar yürüten bir yardım kuruluşu olan Campaign Against Living Miserably’ye göre, maddi zorluklar hayatımızın her alanını etkileyebilir.

“Para; sorumluluk, başarı algısı, sosyalleşme ve çalışma şeklimiz gibi konularla bağlantılıdır ve bu durum maddi konularla başa çıkmayı daha da zorlaştırabilir. Ne durumda olursanız olun, maddi sorunların geçici olduğunu unutmayın. Ne kadar bunalmış olsanız da hayat devam ediyor.”

Aile ve arkadaşlarla, finans danışmanlarıyla, ruh sağlığı uzmanlarıyla ve destek gruplarıyla görüşmek iyi bir başlangıç olabilir. Ayrıca alanında uzman isimlerden psikolojik destek alabileceğiniz platformlar da mevcut.

Kripto piyasası her zaman aktif olduğu için bazen yorucu gelebilir. Ganiç’in ölümünden çıkarılacak bir ders varsa o da paranın gelip geçici olduğu, insan hayatının her şeyden daha önemli olduğudur.