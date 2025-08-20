Labubu Bebek Kriptoda: Topluluk Meme Coin’i 120 Kat Arttı!

Viral bebek Labubu, mağazalarda büyük ilgi görürken, resmi olmayan meme parası kısa sürede 75 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Öne Çıkanlar

LABUBU meme coin, 2025’te 120 katın üzerinde yükseldi. Bu ivmenin arkasında, viral hale gelen Labubu oyuncağına yönelik hype dalgası var.

Topluluk odaklı token trendinin bir parçası. VINE ve LAUNCHCOIN gibi coin’lerle birlikte piyasaya çıktı.

Oyuncak üreticisi Pop Mart ile bağlantısı olmasa da, özellikle Asya’da güçlü hayran desteği ve kültürel etkisi sayesinde popülerlik kazandı.

Geleceği belirsiz. Yatırımcıların ilgisini sürdürüp sürdürmeyeceği ya da hype’ın tipik meme döngülerinde olduğu gibi sönüp sönmeyeceği belirleyici olacak.

Labubu bebekleri artık her yerde — koleksiyon raflarından moda bloglarına kadar. Ancak 2024’ün sonlarında, bu viral oyuncak pop kültüründen kripto dünyasına sıçradı. O dönemde piyasaya çıkan LABUBU meme coin, kısa sürede dikkat çekti ve 120 katın üzerinde değer kazandı.

Her ne kadar token sonrasında soğuma dönemine girmiş olsa da, yükselişi internet trendleri ve topluluk etkisinin meme coin piyasasını nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor.

Mart 2025’te piyasaya sürülen LABUBU, başlangıçta neredeyse 15 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Kısa bir düzeltmenin ardından 20 milyon dolara kadar tırmandı. Ancak ardından gelen uzun düşüş trendi, birçok kişinin tokenı “ölü” ilan etmesine yol açtı.

Sürpriz bir geri dönüşle LABUBU yaz başında adeta fırladı ve piyasa değeri yaklaşık 75 milyon dolara dayandı. Bu, dip seviyesinden tam %12.000’lik bir artış anlamına geliyor. Şu anda ise geri çekilme döneminde olmasına rağmen hâlâ 8–10 milyon dolar bandında tutunmayı başarıyor.

Bu, viral Labubu oyuncağının kripto dünyasına adım atarak bu yazın meme coin piyasasında kısa süreli de olsa öne çıkan isimlerden birine dönüşmesinin hikâyesi.

Labubu Topluluğu Ralliyi Mi Tetikledi?

2025’te kripto dünyasında öne çıkan trendlerden biri, kullanım amacından çok güçlü ve sadık bir topluluk sayesinde büyüyen meme coin’ler oldu.

Bu eğilimin başlangıcı olarak çoğu kişi Vine (VINE) tokenını gösteriyor. Bir zamanlar TikTok’un rakibi olan kısa video uygulamasından esinlenen token, Ocak 2025’te piyasaya sürüldü. “Do it for the Vine” sloganı, nostalji etkisi ve Elon Musk’ın 2024’te attığı bir tweet ile hızla viral oldu.

Her zamanki gibi meme coin’lerde görülen tablo yaşandı: Token kısa sürede sert bir düzeltme gördü ve birçok kişi onun bittiğini düşündü. Ancak Temmuz ayında Musk’ın yeniden gündeme taşımasıyla birlikte VINE ikinci bir rüzgâr yakaladı ve ilgi, aynı dönemde patlama yapan AI trendi sayesinde daha da güçlendi.

Ardından Launch Coin (LAUNCHCOIN) geldi ve Mayıs ayında 50 kat yükseldi. Believe.app ile bağlantılı olsa da aslında platformun resmi tokenı değil. Believe’in çıkış noktası basit: fikirleri tokenleştirerek piyasaya sürmek. Ancak bu tür tokenların başarılı olabilmesi için güçlü bir topluluk gerekiyor.

Believe, Ocak 2025’te piyasaya çıktı; yani topluluk tokenları trendinin ivme kazandığı dönemde. İşte tam da bu dalga sırasında LABUBU sessizce ortaya çıktı. Ne viral bir uygulamaya ne de bir meme köpeğine bağlıydı. Ama farklı bir avantajı vardı: Gerçek dünyada güçlü bir hayran kitlesine sahip popüler bir oyuncak.

LABUBU, yeni meme coin döngüsünde öne çıktı. Bir tweet’ten ya da şakadan doğmamıştı — halihazırda tanınan bir marka kimliği vardı. Bu da onu yeni topluluk tokenları arasında benzersiz bir konuma taşıdı.

Çevrimiçi hareketliliğin büyük kısmı X (eski Twitter) üzerinde yaşanıyor. Labubu Fans sayfasının 16.000’den fazla takipçisi var ve aralarında Marcell gibi meme coin influencer’ları da bulunuyor. Topluluk gönderileri ve paylaşımları her gün düzenli olarak yapılıyor.

Token şu anda bir düzeltme döneminde olsa da, birçok yatırımcı yeni bir rallinin geleceğine inanıyor. Hatta bazıları profil fotoğraflarını Labubu bebeğiyle değiştirmiş durumda — bu da topluluk tokenlarının dünyasında klasik bir hareket olarak öne çıkıyor.

$Labubu looks bullish. We have exited the downtrend. I see a cup and handle pattern, after which I expect further growth pic.twitter.com/GTopKaRQQd — Sweet chilipizdrick (@protatip908) August 17, 2025

Asya, Oyuncaklar ve Kripto Kesişimi

On-chain veriler LABUBU sahiplerinin nerede konumlandığını göstermese de, bebeğin kökenleri doğrudan Asya’ya işaret ediyor. 2015’te Hong Kong doğumlu sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan karakter, Çinli oyuncak devi Pop Mart seri üretime geçince bir kült favoriye dönüştü. Hem biraz ürkütücü hem de sevimli görünen tasarımı, özellikle Doğu Asya’da viral bir hit haline geldi.

Kripto tarafında da Asya pazarı hâlâ en aktif ve en etkili bölgelerden biri konumunda. Birçok büyük borsanın merkezi burada ve 2025’te öne çıkan projelerin önemli bir kısmı ya buradan çıktı ya da bölgeyi hedef aldı. Örneğin bu yazın en çok konuşulan meme coinlerinden Pudgy Penguins (PENGU), Asya’da topluluk inşasına ciddi yatırım yaptı; hatta özel bir Kore ofisi bile açtı.

Anyong haseyo 안녕하세요@pengukorea first pickleball meetup. Definitely not the last. pic.twitter.com/phyryykqjt — PENGU Asia (@PenguAsia) August 19, 2025

Pudgy Penguins markası, NFT koleksiyonunun yanında fiziksel oyuncaklara da yöneldi; peluş oyuncaklar ve koleksiyon ürünleri satışa sunuldu. Bu, Web3 ile gerçek dünya ürünlerini birleştiren hibrit bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Özellikle ekip, projeye güçlü yerel bir ilgi kazandırmak amacıyla Kore’de kapsamlı bir pazarlama kampanyası başlattı.

Where should Pengu go next? pic.twitter.com/Tj52sT6SI6 — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) August 18, 2025

LABUBU, arkasında aynı büyüklükte bir topluluk desteğine sahip değil. Token, resmi olarak Pop Mart ile bağlantılı değil ve oyuncak şirketi tarafından tanıtılmadı. Bunun yerine, hayranlar tarafından yönlendirilen bir proje gibi görünüyor — ortaklıklardan değil, tutkudan doğmuş. Bu durum, karşılaştığı bazı güncel zorlukları açıklayabilir. Örneğin, token hâlâ CoinGecko veya CoinMarketCap’te listelenmiş değil; bu da geliştirici desteği veya resmi bir altyapı eksikliğine işaret ediyor.

Oyuncaklardan Tokenlara: Sırada Ne Var?

LABUBU’nun hikâyesi sadece bir meme coin meselesi değil. 2025’te öne çıkan daha geniş bir trendi yansıtıyor: topluluk tokenlarının yükselişi. Bu projeler, gelişmiş teknolojik işlevsellik veya derin faydalar üzerine kurulmaz; hayranlık, kültür ve insanların zaten sevdiği gerçek dünya sembolleri etrafında büyür. Bu örnekte, oyuncaklar söz konusu.

LABUBU ve PENGU gibi tokenlar, topluluk odaklı coin’lerin ilgi kazanmaya başladığı dönemde piyasaya sürüldü. Bu durum, kriptonun yalnızca işlevsellikten öte, nostalji ve kimlik üzerinden de nasıl ivme kazanabileceğini gösteriyor. Artık mutlaka bir “killer app”e ihtiyaç yok; bazen güçlü bir fikir ve aktif bir topluluk yeterli oluyor.

Bu trend, Hello Kitty’nin 2025’te yeni iş birlikleri ve viral etkisiyle pop kültüre dönüşü ile daha da görünür hâle geldi. Birkaç ay sonra hayranlar KITTY meme coin’i başlattı. LABUBU gibi, bu coin de tamamen topluluk odaklı ve resmi marka ile bağlantısı yok.

Finally at peace ⊹₊⟡⋆



────୨ৎ──── pic.twitter.com/hEsqyQCmQS — Fans Hello Kitty 🎀 (@HKittyOnSol) August 12, 2025

Ancak topluluk tokenı trendi bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Sadık bir topluluk paylaşmaya, üretmeye ve inanmaya devam edebilir; ama yeni sermaye yeni ilgiye bağlıdır. Yatırımcılar ilgisini kaybettiğinde büyüme durabilir. Çoğu durumda hype azalır ve kitle bir sonraki trende yönelir.

Ne LABUBU ne de KITTY, henüz büyük kripto borsalarında listelenmiş değil. Küçük piyasa değerleri, görünürlüğü sınırlıyor; bu durum onları geri tutabilir ya da bir sonraki dalga gelene kadar radar altında kalmalarına yardımcı olabilir.