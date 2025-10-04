Bitcoin Yükselişi ABD Kapanmasıyla mı Bağlantılı? Uzmanlar Cevapladı

Dört uzman, Cryptonews’e Bitcoin’in yükseliş nedenini ve kapanma uzarsa olası düzeltme riskini değerlendirdi.

ABD hükümetinin kapanması henüz çözülmüş değil, ancak bu durum Bitcoin’i pek etkilemişe benzemiyor.

Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki bütçe çıkmazı ikinci haftasına girerken, dünyanın en büyük kripto varlığı güçlü bir yükseliş kaydetti.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, son yedi günde yüzde 12 artışla cuma günü 123.944,70 dolara kadar tırmandı — bu seviye, tüm zamanların rekoruna sadece 500 dolar uzaklıkta.

Peki Bitcoin’deki bu yükselişi tetikleyen ana faktörler neler ve siyasi krizin devam etmesi hâlinde bir geri çekilme yaşanabilir mi? Cryptonews, dört uzmandan bu soruya dair görüş aldı.

Uzmanların hemfikir olduğu tek nokta var: Bitcoin’deki yükseliş “değer kaybı ticareti” (debasement trade) olarak bilinen olguya dayanıyor. Bitwise kıdemli yatırım stratejisti Juan Leon, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Hükümetin kapanması, siyasi gerilimlerden kaynaklanan sistemik riskin bir yansıması. Bu durum, hükümet etkisinden bağımsız güvenli liman varlıklara – örneğin Bitcoin’e – sermaye akışlarını artırıyor. Böyle olaylar yatırımcıların ABD dolarına olan güvenini sarsıyor.”

Cüzdan sağlayıcısı Exodus’un mali işler direktörü James Gernetzke ise piyasanın kapanmanın uzun vadeli ekonomik etkilerine inanmadığını belirtti.

Cryptonews’e konuşan Gernetzke, “Birçok yatırımcı, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceğini düşünüyor. Bu da hem teknoloji hisseleri hem de Bitcoin için pozitif bir gelişme” dedi.

“Bitcoin özelinde ekim ayı tarihsel olarak güçlü geçmiştir – ancak bu kez mevsimsellikten çok makroekonomik dinamiklerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. ABD düzenlemeleri gibi olağandışı faktörler döngüleri etkiliyor. Ayrıca erken dönem Bitcoin yatırımcılarının kâr satışlarının yavaşladığını, bu nedenle satış baskısının azaldığını görüyoruz.”

Two Prime CEO’su Alexander Blume ise kripto rallisinin temelinde gevşeyen para politikaları ve güçlü ekonomik veriler olduğunu vurguladı:

“Geleceği tahmin etmenin başka bir yolu yok – daha fazla para basımı kaçınılmaz görünüyor ve bu da net şekilde Bitcoin’in lehine.”

Bitwise’tan Juan Leon, “debasement trade”in pratikte nasıl işlediğini şöyle açıkladı: Bitcoin ETF’lerine 29 Eylül’den bu yana 2,3 milyar dolardan fazla giriş oldu. Blume’a göre hem BTC hem de altın yatırımcılar için cazip hale geldi, çünkü “ABD dolarının istikrarına ve uzun vadeli değerine olan inanç, aşırı harcamalar, jeopolitik belirsizlikler ve kalıcı enflasyon nedeniyle azalmaya devam ediyor.”

Son haftalarda devletler ve kurumlardan gelen altın talebi de artışta. Blume, “Geçmişte Bitcoin genellikle bu tür altın rallilerinden birkaç ay sonra yükselirdi. Şu anki hareket de bu zamanlamayla uyumlu. Ekosistemde birçok yatırımcı, yılın son çeyreğinin genellikle en yüksek getirili dönem olduğunu bilir. Bu beklenti bile fiyatı yukarı taşıyabilir” diye ekledi.

Piyasada şimdi herkesin sorduğu soru şu: “Uptober” kesintisiz devam eder mi, yoksa hükümetin kapanması uzarsa bir düzeltme gelir mi?

ABD tarihinin en uzun kapanması Donald Trump döneminde yaşanmış ve 35 gün sürmüştü. Juan Leon, benzer bir senaryonun olasılığına dikkat çekerek “Eğer kapanma uzun sürer ve etkileri piyasada ciddi bir riskten kaçış havası yaratacak kadar ağırlaşırsa, BTC olumsuz etkilenebilir” dedi.

Hashdex yatırım direktörü Samir Kerbage de bu görüşe katıldı ancak farklı bir riske işaret etti: Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşması, kâr satışlarını tetikleyebilir.

Exodus’tan Gernetzke ise farklı düşünüyor:

“Bir geri çekilme riski her zaman vardır, ancak bunun hükümet kapanmasından kaynaklanması olası değil. Aksine, böyle bir belirsizlik genellikle doları zayıflatır ve yatırımcıları altın ile Bitcoin gibi güvenli limanlara yönlendirir.”

Şimdilik yükselen yalnızca BTC değil. Ethereum son bir haftada yüzde 12, BNB yüzde 22, Solana ise yüzde 14 arttı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) altcoin ETF’lerini onaylayabileceğine dair spekülasyonlar da bu ralliyi destekliyor.

Coinglass verilerine göre Bitcoin, 2013’ten bu yana sadece iki kez eksi performans gösterdiği ekim aylarında ortalama yüzde 20,74 kazanç sağladı. Henüz ayın dördüncü gününde olan Bitcoin, şimdiden yüzde 7 değer kazandı. Piyasada sessiz ama güçlü bir güven havası hakim.