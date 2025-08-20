Binance-Trump-Bitcoin Üçgeni: New Yorker’ın Kripto İddiası Piyasayı Karıştırdı

New Yorker makalesi, Trump’ın kripto kazançlarını ve Binance ile Changpeng Zhao’nun başkan üzerindeki olası etkilerini ortaya koyuyor.

The New Yorker, Donald Trump ve ailesinin kripto paradan ne kadar kazandığını ayrıntılı şekilde ele alan kapsamlı bir makale yayımladı. Daha önce de benzer çalışmalar yapılmıştı; ancak şimdi, başkanın Bitcoin yanlısı duruşunun, Demokratlar tekrar iktidara gelirse sert bir düzenleyici müdahaleyi tetikleyebileceği endişeleri gündeme geliyor.

Yazar David D. Kirkpatrick’in dijital varlıklara başlangıçta oldukça şüpheci yaklaştığını söylemek yanlış olmaz. Makalede, Trump ailesinin Kongre baskını sonrası büyük finansal kuruluşlar tarafından banka hizmetlerinden mahrum bırakılmasının ardından kriptoya yöneldiği ve bunu adeta bir intikam hareketi olarak gördükleri anlatılıyor.

Eric Trump, kriptoyu destekleyen biri olarak tanımlanıyor ancak bunun ne işe yaradığını açıklamakta zorlanıyor; belki ipotek süreçlerini hızlandırmak dışında pek bir faydası yok gibi. Öte yandan makalede alıntılanan şüpheci uzmanlardan Molly White, kriptonun esas cazibesinin çoğunlukla “kara para aklama karşıtı yasalar ve diğer düzenlemeleri atlatmak”la ilgili olduğunu belirtiyor.

Yazar, Donald Trump’ın Bitcoin’i “dolandırıcılık” olarak nitelendiren bir kişiden, kendi NFT koleksiyonlarını başlatarak milyonlar kazanan açık bir meraklıya dönüşümünü ayrıntılı şekilde anlatıyor. Trump, ayrıca World Liberty Financial (WLF) hakkında da sert eleştiriler yöneltiyor; Kirkpatrick’e göre, şirketin yöneticilerinin hiçbiri DeFi alanında başarılı bir geçmişe sahip değil.

Kirkpatrick, WLF’nin tek avantajının Trump’ın başkan seçilmiş olmasıyla bağlantılı olduğunu savunuyor. Trump ailesinin birçok üyesinin projede adı geçtiği belirtilse de, makale, aile üyelerinin katkısının büyük olasılıkla yalnızca isimleriyle sınırlı olduğunu ve karşılığında “milyonlarca token” elde ettiklerini öne sürüyor.

Trump ailesi ile seçim kampanyasının hemen ardından WLF’den 75 milyon dolar değerinde yatırım yapan TRON kurucusu Justin Sun arasında bağlantılar kuruluyor. Makalede, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Sun’a karşı açtığı davaları çözüm beklenirken askıya aldığı ve Trump ailesinin yalnızca bu girişimden yaklaşık 412,5 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.

Diğer yandan, World Liberty’nin yeni stablecoin USD1’i piyasaya sürme kararı da alarm zilleri çaldırıyor. Makalede, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yönetici ailesinin 2 milyar dolarlık alım yaptığı ve bunun “açık bir çıkar çatışması” olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

“Emirliklerin USD1’i dünyanın en büyük kripto borsası Binance’de bir hisse alımı için ödeme olarak kullanmayı planlaması da bir o kadar önemliydi.”

Binance’in artık ABD hükümeti tarafından ve Changpeng Zhao’ya karşı açılan davalar çerçevesinde izlendiğini hatırlatan Kirkpatrick, bu alımın ileride ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguluyor; özellikle CZ’nin başkanlık affı için başvuruda bulunduğu düşünüldüğünde.

“Artık Binance, Emirlikler’den gelen 2 milyar dolarlık stablecoin’i ne zaman nakde çevireceğine karar verecek… bu da CZ’ye Trump ailesi üzerinde önemli bir pazarlık gücü sağlıyor.”

Kirkpatrick, Eric ve Donald Trump Jr.’ın büyük konferanslarda Bitcoin’in açık destekçileri olarak öne çıktığını ve tüketicilere “küçük bir miktar bile olsa alırsanız büyük bir servet olabilir” diyerek mümkün olduğunca çok satın almalarını tavsiye ettiklerini anlatıyor. Yazar, bunun tehlikeli ve sorumsuzca bir davranış olduğunu vurguluyor:

“Bitcoin çakılırsa, Trump kardeşlerin tavsiyesine uyarak mümkün olduğunca çok alan sıradan Amerikalılar birikimlerini kaybedebilir.”

Makalede bununla da sınırlı kalınmıyor. Trump Media’nın kripto ETF’lerini başlatması, $TRUMP meme coin’leri etrafındaki tartışmalar ve en çok token sahibi olanlar için düzenlenen göz alıcı akşam yemeği de detaylandırılıyor.

Özellikle X’teki tepkiler dikkat çekici. Bitcoin Policy Institute’ten Troy Cross durumu net bir şekilde özetliyor:

“Trump, Bitcoin dahil ‘kriptoyu’ Amerika’nın büyük bir kesimi için zehirli hale getirdi. Bir sonraki yönetimde olası tepkileri önlemek için Bitcoin’i dolandırıcılıklardan ayıracak ve cazibesini artıracak kapsamlı bir eğitim çabası gerekiyor.”

Long article in this week’s New Yorker about Trump enriching himself via the presidency. Longest section is about crypto.



However one feels about the New Yorker, it’s a good pulse check on liberal/left America. And the sentiment toward crypto is extremely negative, albeit… pic.twitter.com/kem44DAb3G — Logan (@TheWhyOfFI) August 18, 2025

Bazıları, Trump’ın etkisiyle Bitcoin ve genel olarak kripto sektörüne yönelik “son derece olumsuz” bir algı oluştuğu konusunda uyarıda bulunuyor ve Demokratlar Beyaz Saray’a dönerse bunun sert bir tepkiyi tetikleyebileceği belirtiliyor. Bu durum, stratejik bir Bitcoin rezervi planları söz konusu olduğunda özellikle kritik; çünkü olası stoklarda tutulacak coin’lerin hızla satılabileceği korkusu bulunuyor.

Elbette, The New Yorker’a yönelik eleştiriler de mevcut. Bazıları, derginin Bitcoin hakkında yeterince bilgi edinmediğini iddia ediyor. Ancak dergi, Trump ve yakın ailesinin bu başkanlığın ilk yedi ayında 3,4 milyar dolar civarında kazanç sağladığını öne sürdüğünden, ortaya çıkan sorun çok daha geniş çaplı.