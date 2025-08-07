Ağustos Düşüşünden Sonra Kripto Balinaları Hangi Altcoin’lere Yöneldi?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Öne Çıkanlar:

Kripto balinaları, Ağustos ayındaki sert düşüş sırasında hızlı harekete geçti; BONK gibi meme coin’lere 600 bin doların üzerinde yatırım yapıldı.

Ethereum (ETH), güçlü ilgi gördü. Bir balina tek başına 101.000 ETH (yaklaşık 350 milyon dolar) satın aldı.

Mantle (MNT) sessiz bir geri dönüş yaptı; token %68 yükseldi, kullanıcı aktivitesi Arbitrum’u geçti ve “akıllı para”nın dikkatini çekti.

ABD’de gümrük vergileri yeniden gündeme gelirken, zayıflayan makroekonomik veriler ve tartışmalı işsizlik oranları küresel piyasaları sarstı.

Bitcoin (BTC) kısa süreliğine 115.000 dolar destek seviyesinin altına sarktı; bazı analistler fiyatın 110.000 doların da altına düşebileceği konusunda uyarıyor. ETH ise 3.800 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Ağustos ayında yaşanan ani geri çekilme, piyasada panik yerine stratejik alımları beraberinde getirdi. Kripto araştırmacısı Quinten, bu hareketliliği “balinaların son zamanlardaki en agresif alım temposu” olarak tanımladı. Ancak balinalar her varlığa saldırmadı; akıllı para, yalnızca belirli projelere yöneldi.

İşte Ağustos düzeltmesinde kripto balinalarının tercih ettiği varlıklar:

Smart money is buying at the most aggressive pace in history 🚨 pic.twitter.com/hXzJeb0tI0 — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) August 5, 2025

Kripto Balinaları Meme Coin’lere Yöneldi

Yaz ayları, adeta gayriresmî bir meme coin sezonuna dönüştü. Solana ağında, LetsBonk.Fun platformu üzerinden piyasaya sürülen Useless Coin (USELESS)’in ani yükselişi, büyük yatırımcıların dikkatini meme coin’lere çevirdi. USELESS, kısa sürede Pump.Fun vs LetsBonk.Fun rekabetinin simgesi haline gelirken, LetsBonk.Fun işlem hacmi, gelir ve diğer metriklerde rakibini geride bıraktı.

Bu çıkış, platformun köken aldığı eski bir meme coin olan Bonk (BONK)’un performansına da yansıdı. Temmuz ayında BONK yaklaşık %200 değer kazanarak 0.00004 dolara kadar yükseldi. Ancak Ağustos başına gelindiğinde fiyat %40’lık bir düzeltmeyle 0.000023 dolara geriledi.

Kaynak: TradingView

Bu düşüş, balinalar için birikim fırsatına dönüştü. Zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların bu geri çekilmeyi BONK biriktirmek için kullandığını ortaya koyuyor. Sadece 5 Ağustos günü, BONK’a 600.000 dolardan fazla akıllı para girişi gerçekleşti.

$BONK @bonk_inu is the most bought token by smart money in the last 24 hours pic.twitter.com/6mPQSRgHf0 — Stalkchain (@StalkHQ) August 4, 2025

Ethereum mu Bitcoin mi: Akıllı Para Nereye Gidiyor?

Kripto balinalarının gözdesi olma konusunda Bitcoin uzun süredir liderliğini koruyor. Özellikle MicroStrategy gibi şirketlerin düzenli BTC alımları bu ilgiyi pekiştiriyor. Ancak Temmuz ayında Ethereum’un gösterdiği güçlü performans, bu algıyı bir nebze olsun değiştirmiş görünüyor.

Hem BTC hem de ETH fiyatlarında bir düzeltme yaşanmış olsa da, ETF giriş-çıkış verileri yatırımcıların temkinli davrandığını gösteriyor. Buna rağmen işlem hacimleri beklenenden daha yakın seyrediyor. Piyasa değeri açısından hâlâ Bitcoin önde, ancak fark çok büyük değil.

Token Terminal verilerine göre 6 Ağustos itibarıyla Bitcoin’in işlem hacmi 288 milyar dolara ulaşırken, Ethereum 211 milyar doları gördü. Temmuz ayında Ethereum yaklaşık %50 değer kazanırken, Bitcoin yatay seyretti. Bu da sermayenin başka alanlara kaymaya başlayıp başlamadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Kaynak: Token Terminal

Nitekim bir kripto balinası, fiyat düşüşünden faydalanarak tam 101.131 ETH topladı. Bu miktar, mevcut fiyatlarla 350 milyon doların üzerinde bir değere denk geliyor.

Mantle Geri Mi Dönüyor?

Ethereum’un Layer 2 ağlarından biri olan Mantle (MNT), sessiz geçen bir dönemin ardından yeniden sahneye çıktı. 2023’te piyasaya sürülen MNT, zaman zaman sert yükselişler yaşasa da bu hareketleri genellikle düzeltmeler takip etti. Ancak Temmuz ayında işler değişti: MNT’nin fiyatı 0,56 dolardan 6 Ağustos itibarıyla 0,94 dolara çıkarak yaklaşık %68 oranında değer kazandı.

Ağ üzerindeki veriler de bu canlanmayı doğruluyor. Nansen verilerine göre Mantle, son 30 günde aktif kullanıcı sayısındaki artışta ikinci sıraya yerleşti. İşlem hacmi ve ağ ücretleri de yükselişte — bu da kullanıcı ilgisinin yeniden arttığını gösteriyor. Hatta kullanıcı artışında Arbitrum’u (ARB) geride bırakmayı başardı. İki proje de benzer işlem ücretleri elde etse de, Mantle’ın öne çıktığı görülüyor.

Tüm bu veriler, Ethereum tabanlı Layer 2 çözümlerinin nihayet yatırımcıların dikkatini çekmeye başladığını gösteriyor olabilir.

Kaynak: Nansen

Üstelik kripto dünyasının tanınmış isimleri de Mantle’a destek veriyor. Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou, projeye açıkça destek veren isimlerden biri.

Big things are happening to mantle, l tune in to my “H1 2025 Keynote” tomorrow, will disclose all the alpha. https://t.co/5Eh1ImKt10 https://t.co/AZDhWiBF9T — Ben Zhou (@benbybit) August 5, 2025

Bununla birlikte, Mantle’ın stablecoin pazarındaki payı da büyüyor. Bu da ağa olan sermaye girişlerinin arttığına işaret ediyor.

Money is flowing into Mantle(@Mantle_Official) — stablecoin macp on Mantle has surged 22.85% in the past 7 days, reaching $653.51M.



Mantle (@Mantle_Official) is now listed on the Strategic ETH Reserve and contributes 101,867 $ETH($388M).



Meanwhile, $MNT is up nearly 25% today. pic.twitter.com/jIlfTQmNdL — Lookonchain (@lookonchain) August 5, 2025

Sonuç: Balinalar Satın Aldı, Küçük Yatırımcı İzledi

Ağustos ayındaki düşüş sırasında kripto balinaları kenarda beklemedi — aksine harekete geçti. Meme coin’lerden Layer 2 projelerine, ETH birikiminden stratejik alımlara kadar cesur hamleler yaptılar. Küçük yatırımcılar tereddüt ederken, büyük oyuncular bu düzeltmeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Şimdi asıl soru şu: Bu hamleler meyvesini verecek mi, yoksa piyasada yeni volatilite mi kapıda?