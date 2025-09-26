Замминистра финансов назвал главную проблему криптоотрасли

Замминистра финансов Иван Чебесков предложил сформировать единую стратегию для развития рынка криптоактивов. По мнению эксперта, она смогла бы объединить регулирование цифровых финансовых активов (ЦФА), частных криптовалют и цифрового рубля. Заявление было сделано в рамках седьмого ежегодного саммита Crypto Summit.

Чебесков считает, что главная проблема отрасли – это ее разрозненность. Сегодня на рынке работает множество участников, но платформы не взаимодействуют друг с другом. Чиновник намеренно подчеркнул, что “без интероперабельности невозможно построить эффективную экосистему”.

Замминистра отметил, что криптовалюты и ЦФА могут сыграть важную роль в развитии экономики страны. Для этого государству, регионам и бизнесу нужно регулярно обновлять подходы к регулированию и управлению цифровыми активами.

“Мы наблюдаем, как в мире стремительно усиливается конкуренция в этой сфере. Законы меняются, правила игры обновляются, и нам необходимо своевременно пересматривать свои стратегические шаги, чтобы не остаться позади”, – заявил он.

Чебесков также напомнил, что мировая практика уже демонстрирует активный рост цифровых рынков, и Россия должна быть частью этих процессов.

Чебесков: нет смысла выводить компании на IPO “для галочки”

Также замминистра финансов отметил, что далеко не все госкомпании горят желанием выходить на биржу. Заставлять их делать это “ради галочки” правительство не собирается. Об этом он сказал на дискуссии в рамках XXII Международного банковского форума Ассоциации банков России.

По словам Чебескова, интерес к IPO у госкомпаний можно повысить, если создать для менеджмента реальные стимулы. На вопрос главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова о том, стоит ли законодательно закреплять сроки выхода госкомпаний на IPO, чиновник ответил следующим образом:

“Если есть стимулы, для чего это делать, то понятно, что интерес будет, очевидно, больше. Если этих стимулов мы не создадим, то – ну зачем? Просто так, для галочки тоже никто не хочет этого делать”

Эксперт напомнил, что участие частных акционеров помогает компаниям становиться эффективнее. Они подталкивают менеджмент к принятию решений, заставляют выбирать более перспективные проекты, зарабатывать больше и повышать капитализацию.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина добавила, что обязать госкомпании выходить на биржу недостаточно. По её словам, ключевую роль играет система мотивации для руководителей.

Набиуллина назвала наивностью просто “включить компанию в список и ожидать, что менеджмент сам по себе подготовит качественное IPO” Чиновница отметила важность стратегии компании при ее выходе на рынок. Формальный подход здесь не сработает. Для инвесторов важна не сама форма размещения, а качественная стратегия, которая оправдает их ожидания, а не обернется разочарованием.

Необходимы изменения в регулировании

Отдельно Чебесков отметил рост глобальной конкуренции в криптовалютном секторе. По его словам, правительство РФ видит все изменения, которые происходят на мировом регуляторном рынке и осознает необходимость пересмотра своих подходов. Индустрия развивается, и к ней необходимо адаптироваться, изменяя привычные паттерны регулирования.

Так Минфин и Центробанк уже совместно разрабатывают план регулирования стейблкоинов.