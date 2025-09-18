В России впервые выплатили криптозарплату

Редактор Лиза Чайкина Обновленно: сентября 18, 2025

Казначейство России провело знаковую операцию: впервые в истории страны государственному служащему перечислили зарплату не обычными деньгами, а цифровой валютой Центробанка. Первым россиянином, получившим выплату криптоденьгами стал Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Этот эксперимент совместный проект трех ключевых финансовых ведомств: Казначейства, Минфина и ЦБ РФ. Они тестируют, как цифровой рубль может встроиться в государственные расчеты.

Дальше – больше: что ждет российских криптопользователей в 2026 году?

Начиная с 1 января 2026 года, россияне получат возможность платить налоги и сборы цифровыми рублями, получать различные государственные выплаты в новом формате и пользоваться цифровой валютой для проведения бюджетных операций.

Власти подчеркивают, что никого принуждать не будут. Получать зарплаты, пенсии и пособия в цифровых рублях граждане смогут только по собственному желанию. По сути, государство готовится к масштабной цифровизации финансовой системы. Цифровой рубль – это не криптовалюта в привычном понимании, а официальная государственная валюта в электронном виде, полностью контролируемая ЦБ.

Сейчас это только начало эксперимента, но если все пойдет по плану, через несколько лет мы можем кардинально изменить способ взаимодействия с государственными финансами.

Аксаков уверен, россияне быстро оценят главное преимущество цифрового рубля за полное отсутствие комиссий. Переводы родственникам, оплата покупок, коммунальных услуг с ним будут доступны без банковского сбора. Магазины и торговые сети тоже останутся в плюсе. Сейчас они отдают банкам определенный процент с каждой картой транзакции, а операции с цифровым рублем обойдутся им гораздо дешевле.

Власти делают ставку на экономическую мотивацию, а не на административное принуждение. Если цифровой рубль действительно окажется удобнее и дешевле обычных платежей, граждане сами перейдут на него, без всяких указаний сверху.

ЦБ России запускает новую стратегию для защиты от криптомошенничеств

Как сообщалось ранее, Центробанк России готовится усилить контроль над крипторынком, чтобы лучше защитить граждан от мошеннических схем. В новом документе регулятор четко обозначил планы по снижению рисков в цифровой экономике.

С начала следующего года банк сфокусируется на майнерах криптовалют и компаниях, обслуживающих майнинговые фермы. Кроме того, особое внимание будет уделено финансовым продуктам, чья доходность связана с курсом биткоина и других цифровых активов. Одной из острых проблем остается рост жалоб на блокировки банковских карт и переводов. ЦБ признает, что случаи внезапных блокировок участились. Причина в ужесточении мер банков по борьбе с мошенничеством.

Также Центробанк работает над системой “Антидроп”, которая позволит банкам получать сведения о фиктивных клиентах и оперативно блокировать подозрительные счета.

Зафиксирован крупный перевод BTC 11-летней давности

Возвращаясь к мировым криптоновостям, нельзя пропускать довольно интересное событие. Неизвестный владелец биткоин-кошелька, хранившего 1000 BTC с 2014 года, впервые за 11 лет провел крупную операцию, переведя весь запас монет. За это время цена биткоина взлетела более чем в 130 раз.

В ночь на 17 сентября с крупного адреса в три транзакции отправили 1000 BTC на общую сумму свыше $115,9 млн. Эти монеты были куплены в январе 2014-го по курсу около $840 за штуку, когда их общая стоимость равнялась примерно $836 тысячам – в 138 раз меньше текущей цены.

Покупка биткойнов произошла после первого значительного скачка: в конце 2013 года BTC подорожал с ~$100 до $1150, а затем начал спад в начале 2014-го. Владелец, купивший монеты по $840, почти два года находился в убытке. В какие-то периоды курс опускался более чем в четыре раза ниже цены покупки, и только к концу 2016 года цена вернулась к исходному уровню.

Личность, сделавшая недавний перевод 1000 биткоинов, остается нераскрытой. На кошельке после сделки осталось всего 0,00066 BTC (около $77). Чистая прибыль от роста курса с момента покупки составляет около $115,96 млн – довольно выгодный способ заработать на криптовалюте.