В России усиливается давление на пользователей P2P-сервисов

Автор Анастасия Трофимова Обновленно: августа 28, 2025

Российские пользователи рынков P2P отмечают усиление давления со стороны регуляторов. Замечено это было в последние недели. По словам участников рынка, налоговая служба стала точечно интересоваться их доходами и источниками средств. Данные ФНС получает напрямую от банков.

Некоторые пользователи рассказывают, что им уже звонят из налоговой с вопросами по доходам за 2024 год. Инспекторы уточняют, кто подал декларацию 3-НДФЛ, сам гражданин или работодатель. Подобные звонки, по словам проверенных лиц, получили уже несколько человек.

Напомним, с 1 сентября банки в России начнут строже контролировать операции по снятию наличных, что добавляет давления на пользователей криптовалютных схем и P2P-торговли. Также ЦБ к 2026 году планирует ввести проект “КриптоБазель”. Это новые правила для банков, которые работают с криптовалютами.

