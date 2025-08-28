BTC $112,525.17 0.96%
ETH $4,507.37 0.11%
SOL $215.22 5.64%
PEPE $0.000010 1.40%
SHIB $0.000012 1.43%
BNB $875.41 2.37%
DOGE $0.22 1.99%
XRP $2.97 -0.13%
Cryptonews Новости

В России усиливается давление на пользователей P2P-сервисов

Автор
Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия Трофимова
О авторе

Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.

Профиль автора
Обновленно: 

Российские пользователи рынков P2P отмечают усиление давления со стороны регуляторов. Замечено это было в последние недели. По словам участников рынка, налоговая служба стала точечно интересоваться их доходами и источниками средств. Данные ФНС получает напрямую от банков.

Некоторые пользователи рассказывают, что им уже звонят из налоговой с вопросами по доходам за 2024 год. Инспекторы уточняют, кто подал декларацию 3-НДФЛ, сам гражданин или работодатель. Подобные звонки, по словам проверенных лиц, получили уже несколько человек.

Напомним, с 1 сентября банки в России начнут строже контролировать операции по снятию наличных, что добавляет давления на пользователей криптовалютных схем и P2P-торговли. Также ЦБ к 2026 году планирует ввести проект “КриптоБазель”. Это новые правила для банков, которые работают с криптовалютами.

Следите за новостями и обновлениями по теме на нашем сайте. Для тех, кто ищет, какую криптовалюту сейчас купить выгодно, предлагаем прочитать этот материал.

Logo

О Cryptonews

2M+

Читателей каждый месяц

250+

Обзоров и статей

8

Лет на рынке

70

Международных авторов
editors
+70
Список авторов

Лучшие ICO

Откройте для себя трендовые токены на этапе предпродажи.

Обзор рынка

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,100,840,804,441
-3.65
Трендовые монеты.

Больше новостей

Новости
Биткоин приближается к прорыву: институционалы влили $219 млн в ETF
Алексей Давыденко
Алексей Давыденко
2025-08-28 11:59:39
Новости
Компания братьев Трамп готовится к листингу на Nasdaq в сентябре
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-08-28 11:39:08
Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.
Читать дальше
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов