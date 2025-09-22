В России социальные выплаты переводят в цифровой формат

С 1 октября 2025 года часть социальных выплат в России начнут перечислять в цифровых рублях. Это не пробный проект, а официальное внедрение новой госпрограммы. При этом, власти сообщают, что паниковать не стоит: пенсии и пособия не исчезнут, а перевод в “цифру” не станет обязательным для всех.

Как пройдет переход

Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта “Цифровая Россия” Антон Немкин пояснил, что запуск идет поэтапно. Это необходимо, чтобы система прошла проверку на небольшом числе получателей во избежание технических сбоев при дальнейшем масштабировании.

Этапы таковы:

С 1 октября 2025 года будет старт пилотного этапа. В цифровых рублях будут выплачиваться лишь некоторые пособия. Это детские выплаты, помощь людям с инвалидностью и другие программы. Полный перечень должен быть утверждён Правительством и Центробанком до конца августа.

С 1 января 2026 года начинается масштабное расширение. В новой форме начнут выплачиваться все федеральные пособия, включая пенсии, стипендии и зарплаты бюджетников.

2027–2028 годы обозначены для подключения региональных программ и внебюджетных фондов.

Главное, что необходимо знать гражданам, цифровой рубль не отменяет привычные способы получения денег. Пенсии, пособия и стипендии по-прежнему можно будет получать на карту или наличными. Цифровая форма станет лишь дополнительным вариантом.

Напомним, что цифровой рубль – это не привычная криптовалюта, а официальный электронный аналог национальной валюты, полностью контролируемый Банком России.

Получение выплат через цифровой рубль будет простым и понятным, по заявлению властей. Настраивается доступ к новым активам через мобильное приложение банка. Также проверяется возможность мгновенных переводов и оплат и конвертация в обычные рубли в любой момент.

Добровольный выбор

Открыть цифровой кошелек можно будет только по заявлению самого получателя. Никакого “автоматического перевода” не будет. Такой подход, по словам Немкина, нужен, чтобы сохранить доверие граждан и дать им время привыкнуть к новой технологии.

Внедрение цифрового рубля, как считают в Госдуме и Минфине, даст стране несколько преимуществ. Например появится прозрачность и отслеживаемость финансовых потоков. Проведение расчетов между федеральными и региональными бюджетами будет быстрее. Отдельно подчеркивается, что с внедрением цифрового рубля создаются удобные инструменты для граждан для управления личными средствами.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее подчеркнул, что цифровой рубль, “это надежная и безопасная форма денег, которая будет развиваться параллельно с привычными способами расчетов”.

Массовая цифровизация: планы на 2026 год

С 1 января 2026 года россияне смогут оплачивать налоги и сборы цифровыми рублями, получать государственные выплаты в новой форме и использовать цифровую валюту для бюджетных операций. Таким образом, государство начинает масштабную цифровизацию финансовой системы.

Власти говорят, что через несколько лет способ взаимодействия с государственными финансами может измениться кардинально. Депутат Аксаков отмечает, что не сомневается в принятии россиянами нового формата денег. Ведь главное преимущество цифрового рубля заключается в отсутствии комиссий. Переводы близким, оплата покупок и коммунальных услуг в новом формате будут проходить без банковских сборов. Для магазинов и торговых точек это также выгодно, ведь сейчас они платят банкам процент с каждой транзакции по картам, а с цифровым рублем расходы значительно снизятся.

Напомним, что Анатолий Аксаков стал первым россиянином, получившим выплату криптоденьгами. Председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Казначейство в качестве эксперимента перевело зарплату цифровой валютой Центробанка, а не обычными деньгами.