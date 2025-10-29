В России собираются регулировать криптообменники

Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя Банка России, выступил с новой инициативой. Депутат говорит о необходимости срочного законодательного регулирования криптовалютных обменников.

Суть заявления чиновника и изменения в регулировании

По мнению Чистюхина, изменения нужны для двух ключевых целей. Первое – для противодействия незаконным финансовым операциям. Борьба с криптомошенничеством и отмыванием денег в стране сейчас активно ведется. Поэтому эта проблема актуальна.

Вторая цель направлена на стимулирование международных расчетов в цифровых активах. То есть, необходимо подтолкнуть наших инвесторов и предпринимателей к использованию ЦФА.

Выступая на заседании комитета Совфеда по бюджету, чиновник обозначил текущую проблему. Он указал на многочисленные “серые” пункты обмена. Это места, где можно анонимно конвертировать рубли в криптовалюту и обратно. Такая неконтролируемая среда, по словам Чистюхина, создает риски для отмывания преступных доходов. Плюс таким образом совершаются действия для финансирования терроризма.

“Перед нами стоит задача в сжатые сроки разработать четкие законодательные рамки, которые легализуют эту сферу”, – подчеркнул представитель ЦБ. Чиновник также сказал, что необходимо установить “прозрачные правила игры”. Тогда использование криптообменников для незаконных транзакций будет невозможно.

В этом есть смысл. Если официально создать криптопользователям доступную, удобную среду, они не будут смотреть в сторону нелегальных площадок.

Будущее регулирование цифровых финансов в РФ

Чистюхин связывает будущее трансграничных расчетов в цифровой валюте с введением нового регулирования. Несмотря на техническую возможность, сегодня эти инструменты непопулярны среди инвесторов. Почему? Одна из причин: их текущий “серый” статус. Отметим, что он сохраняется даже при отсутствии прямого запрета.

В настоящее время подобные операции разрешены лишь в ограниченном формате. Только рамках экспериментального правового режима (ЭПР) под надзором главного регулятора. Однако, как констатировал зампред ЦБ, в рамках этого эксперимента сделки не отличаются высокой активностью. Этому мешает как эффективность традиционных банковских схем, так и правовая неопределенность.

Ранее, в октябре, министр финансов Антон Силуанов подтвердил соглашение между Минфином и Центробанком. Договор заключен по вопросу легализации криптовалют во внешнеторговых расчетах. Эта мера, по замыслу властей, позволит навести порядок в секторе, и ее реализацией займутся профильные ведомства, включая Росфинмониторинг.

На Санкт-петербургской бирже запустились криптовалютные торги

СПБ Биржа 28 октября 2025 года запустила торги новым расчетным фьючерсом ETHUSD на срочном рынке “СПБ Фьюче“. Здесь отражается актуальное изменение цены Эфира. В основе этого контракта лежит индекс, созданный на базе акций иностранного биржевого фонда iShares Ethereum Trust ETF (IETHUSD).

Этот фьючерс открывает инвесторам широкий набор возможностей. От классических до сложных комбинированных стратегий. Также его можно эффективно использовать в сочетании с другими инструментами, например, с процентными активами.

Главное отличие фьючерсов на «СПБ Фьюче» от остальных на российском рынке – это фиксирование финансового результата только при закрытии позиции. Это значит, что налоговая база формируется именно в момент ее закрытия. При этом для открытых позиций всегда поддерживается гарантийное обеспечение. Его размер зависит от текущих ценовых колебаний и волатильности рынка и ежедневно пересчитывается.