BTC $108,945.55 -1.63%
ETH $3,904.52 -2.03%
SOL $188.40 -1.19%
PEPE $0.0000070 -1.94%
SHIB $0.000010 -0.43%
BNB $1,066.40 -3.20%
DOGE $0.19 -2.14%
XRP $2.44 -2.20%
Cryptonews Новости

В России предлагают ввести уголовную ответственность за криптопереводы

Автор
Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия Трофимова
О авторе

Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.

Профиль автора
Обновленно: 

В России предложили ввести тюремные сроки за нелегальные операции с криптовалютой. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Евгений Машаров. Чиновник предложил “вернуть уголовную ответственность за незаконные финансовые операции, включая сделки с криптовалютой”. В качестве примера он привел советскую статью 88 УК РСФСР, которая жестко карала за нарушения валютного законодательства.

Машаров опирается на исторические события. “В 1960-х годах действовала статья, предусматривавшая наказание за операции с иностранной валютой. Сегодня мы наблюдаем аналогичную ситуацию с криптоактивами”, – заявил чиновник.

Политик также привел конкретные данные, пояснив, что имеется в виду:

“Речь идет об изъятии огромных сумм в иностранной валюте и хранении на криптокошельках активов на миллиарды рублей”

По его словам, именно объемы операций доказывают необходимость усиления контроля. У инвесторов сразу возникает логичный вопрос, кто должен это контролировать? Машаров предложил передать полномочия по надзору за такими операциями ФСБ. Ожидаемо, это предложение тут же вызвало особый резонанс в экспертной среде.

Реакция рынка на предложение Машарова

Инициатива уже спровоцировала острую дискуссию. Заинтересованные лица заняли две стороны:

  • Критики называют это возвратом к советской практике
  • Сторонники указывают на необходимость борьбы с теневой экономикой

Эксперты отмечают, что подобные меры могут серьезно повлиять на российский крипторынок, если будут приняты. При этом остаются открытыми вопросы о методике оценки криптоактивов и порядке контроля за операциями.

Важно сказать, что решение этого вопроса может определить будущее цифровых активов в России на годы вперед.

В России введут штрафы за криптоплатежи с 2026 года

С начала 2026 года правительство РФ планирует вводить штрафы за оплату товаров и услуг криптовалютой. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью “Известиям”.

Сейчас закон запрещает использование криптовалюты как средства платежа. Запрет действует с 2021 года. Однако, фактически наказаний за его нарушение не было. Поэтому оплата криптовалютой до сих пор встречается, особенно в онлайн-сфере. Например, при покупке видеоигр, прохождении онлайн-курсов. Также при выплатах фрилансерам и IT-специалистам, работающим с иностранными заказчиками.

Теперь же ситуация изменится. Законопроект, разработанный ЦБ и Минфином, предусматривает:

  • для граждан: штраф от 100 000 до 200 000 рублей
  • для компаний: от 700 000 до 1 000 000 рублей

Кроме того, криптовалюта, использованная в расчетах, будет конфискована. По словам депутата Аксакова, документ уже готов к рассмотрению в Госдуме этой осенью. “Необходимо убрать серую зону. Ответственность должна быть четко прописана”, – подчеркнул он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России готов рассматривать инвестиции в криптовалюту, но только для ограниченного круга участников, а не как средство расчета.

Logo

Почему стоит доверять Cryptonews

2M+

Читателей каждый месяц

250+

Обзоров и статей

8

Лет на рынке

70

Международных авторов
editors
+70
Список авторов

Лучшие ICO

Откройте для себя трендовые токены на этапе предпродажи.

Обзор рынка

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,935,507,363,227
-3.05
Трендовые монеты.

Больше новостей

Новости
Какую криптовалюту купить в октябре: спросите у Grok и DeepSeek
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
2025-10-21 10:46:57
Новости
Перспективные криптовалюты: бычий разворот BTC и нововведения Японии
Алексей Давыденко
Алексей Давыденко
2025-10-21 10:23:00
Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.
Читать дальше
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов