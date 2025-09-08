Трейдеры отказываются от рискованных альткоинов

Так наступит в сентябре сезон альткоинов, или трейдерам придется ждать еще?

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: сентября 8, 2025

Крипторынок сейчас осторожен. По общепринятой терминологии аналитиков, можно сказать, что он вступил в фазу снижения риска. Согласно многочисленным индикаторам, в минувшие выходные настроения инвесторов погрузились в зону “страха”. Однако, и есть те, кто не боится ничего, например, трейдеры Maxi Doge.

В воскресенье индекс “Страха и Жадности” (Fear & Greed) упал до отметки 44. Несколько дней до этого он колебался в нейтральном диапазоне.

Трейдеры меняют малоизвестные альткоины на биткоин, эфир и XRP

Аналитики Santiment отмечают, что трейдеры отходят от малоизвестных альткоинов и снова переключаются на крупные активы вроде Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и XRP.

“Фокус на крупных монетах обычно говорит о более осторожных настроениях и желании снизить риски”, – говорится в отчете компании.

При этом рынок активно обсуждает возможное начало “сезона альткоинов”. Но эксперты Bitfinex считают, что реальный рост у более мелких токенов может начаться только тогда, когда в этом году запустится больше крипто-ETF.

По данным CoinMarketCap, за последний месяц Биткоин упал на 5,38%, тогда как Эфир прибавил 9,44%. В целом же альткоины находятся под давлением. Хотя отдельные проекты показывают локальную силу, то есть укрепляются.

Индекс сезона альткоинов от CoinMarketCap в воскресенье составил 56 пунктов. Формально это уже считается альтсезоном, но показатель пока отражает высокую неопределенность. Индекс сравнивает динамику топ-100 альткоинов с Биткоином за 90 дней.

“Это последняя встряска для альтов”, – считает трейдер Rekt Fencer. Он обращает внимание также на снижение объемов и общую “нервозность” на рынке.

Краткосрочное будущее биткоина пока остается неопределенным. Трейдер Daan Crypto Trades назвал поведение цены BTC “нерешительным”. Он предположил, что курс может обновить минимумы месяца и вызвать панику.

“Это может напугать инвесторов и породить страх, что биткоин не удержится выше $100 тысяч”, – добавил он.

В то же время Майкл ван де Поппе, основатель MN Trading Capital, опровергает этот пессимизм. Он говорит, что альткоины сейчас сильно недооценены. По его мнению, 2025 год будет существенно отличаться от прошлого опыта. Биткоин-аналитик PlanC согласен с ним и предупреждает не делать поспешных выводов.

Мнение Трампа

Эрик Трамп, соучредитель American Bitcoin (ABTC) и сын Дональда Трампа, тоже уверен в успешном будущем BTC. У него буквально “нет сомнений”, что BTC достигнет $1 млн в ближайшие годы. По его словам, спрос на криптовалюту среди правительств, крупных корпораций и богатых семей стремительно растет.

“Все хотят биткоин. Все его покупают”, – заявил он.

Однако Майк Новограц, глава Galaxy Digital, относится к таким прогнозам скептически. Он считает, что рост до миллиона долларов будет связан скорее с экономическим кризисом в США, чем с успехом криптовалют.

“Те, кто надеется увидеть биткоин по миллиону долларов уже в следующем году, должны понимать: такое возможно лишь если у страны серьезные внутренние проблемы”, – сказал он в недавнем интервью на подкасте Coin Stories.

“Я бы предпочел видеть более низкую цену биткоина в стабильной Америке, чем наоборот”.

Maxi Doge: первая мем-монета со стократным потенциалом

Maxi Doge сейчас находится в центре внимания инвесторов на мемкоин-рынке. Этот актив, вдохновленный Dogecoin, уже собрал свыше $1,9 млн.

Maxi Doge играет на актуальных интернет-шуткахи настроениях. Главный герой токена – качок “gym bro” Doge, фанат рискованной торговли с высоким кредитным плечом. Без всяких пиар-легенд и фейковых полезных функций. Но это не просто шутки. В проекте предусмотрен высокодоходный стейкинг и конкурсы, которые помогут поддерживать активность сообщества. Уж он заставят инвесторов задержаться!

Кроме того, для держателей MAXI запускают программу стейкинга с годовой доходностью до 178%. То есть, уже во время предпродажи можно заблокировать токены и начать зарабатывать. Ранние инвесторы могут выиграть и получить максимальную выгоду.

Заходите на официальный сайт Maxi Doge и следите за обновлениями. Там же можно безопасно присоединиться к предпродаже. Оплатить токены MAXI можно ETH, USDT, BNB или даже кредитной картой.

Перейти на Maxi Doge