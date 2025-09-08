[LIVE] Доходы Трампов выросли на $1,3 млрд на акциях ABTC и WLFI

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: сентября 8, 2025

Семья Трампов за неделю увеличила свое состояние на $1,3 млрд. Произошло это благодаря листингу криптовалюты American Bitcoin (ABTC) и росту проекта World Liberty Financial (WLFI). Но это не единственные хайповые проекты, за которыми на этой неделе следит криптосообщество. Внимание на PepeNode (PEPENODE), первую технологию для майнинга мем-монет. Идеальное попадание в альтсезон.

По данным Bloomberg, WLFI добавил к их капиталу $670 млн. Сразу после выхода компании ABTC на биржу доля Эрика Трампа в ней оценивалась в $500 млн. Напомним, Эрик Трамп является соучредителем ABTC.

Запуск American Bitcoin оказался неоднозначным. Акции ABTC сначала взлетели до $14, но затем резко упали более чем на 50%, опустившись до $6,24. Вместе с тем, акции WLFI пока заблокированы .

$4 млрд активов Трампов в WLFI “заморожены”

Активы, которые семья Трампов сейчас держит на сумму более $4 млрд, пока заблокированы. Они не учитывались в подсчете Bloomberg. Однако даже без учета этих токенов, общее состояние семьи уже превышает $7,7 млрд по текущим ценам.

Рост интереса к криптовалютам совпал с этим событием. Активность семьи президента в цифровой среде помогает криптотокенам получать больше признания в США. Правда, не все лояльно к ним относятся. Криптополитика Трампа вызывает критику со стороны демократов, которые опасаются конфликтов интересов.

Листинг WLFI и нестабильность ABTC

WLFI вышел на рынок в понедельник, выпустив 24,6 млрд токенов. Цена токена сначала взлетела, подогретая ранним интересом и ожиданиями. Однако потом стоимость упала более чем на 40%, что добавило волатильности проекту.

Тем временем ABTC вернулся на биржу после слияния с Gryphon Digital Mining. Акции ABTC резко менялись в цене, торговля пять раз приостанавливалась. торги в среду закрылись на уровне около $7,36.

Планы Эрика Трампа

Эрик Трамп назвал American Bitcoin попыткой создать “величайшую bitcoin-компанию на Земле”. Компания, по планам, будет и майнить, и хранить крипту. На недавней конференции Bitcoin 2025 в Гонконге он заявил, что биткоин неизбежно достигнет цены в $1 млн.

“Все хотят биткоин. Все покупают биткоин”, – сказал он. – “Поэтому я всегда говорил – биткоин дойдет до миллиона. Это вне сомнений”.

Компания использует около 6000 майнинговых установок из Китая. Очевидна поддержка Дональда Трампа: компьютеры блокируются тарифами в рамках новой торговой политики.

World Liberty Financial начинает кампанию по сжиганию WLFI

World Liberty Financial уже начала сжигать токены WLFI, чтобы снизить волатильность и повысить доверие к проекту. В среду сожгли 47 млн токенов, отправив их на специальный проверенный адрес. Это 0,19% от текущего обращения – 24,66 млрд токенов из исходных 100 млрд. Данные предоставлены сервисом CoinMarketCap.

Запуск WLFI включил открытую торговлю. В первый час объем сделок превысил $1 млрд. Цена колебалась между $0,24 и $0,30. Аналитики отметили, что это совпадает с предыдущими фьючерсными котировками.

Токен PEPENODE собрал более $850 тыс. на предпродаже

PepeNode (PEPENODE) – это мем-коин в формате mine-to-earn, новой интересной технологии. Его актуальности можно только позавидовать – проект идеально попал в тренд “полезных мем-монет”. PepeNode уже успел собрать $562 000 на предпроаже. Все средства пойдут на запуск своей виртуальной майнинговой системы. Так в чем секрет популярности? Очередной лягушачий проект собрал фанатов?

Не только в этом. Да, сторонников PEPE много, но больше тех, кто хочет реально зарабатывать на мем-токенах. Вместо покупки реального оборудования и оплаты электричества пользователи строят виртуальные “серверные комнаты”. Они заполняются настраиваемыми нодами – и вот вы уже виртуальный добытчик криптовалюты.

Ранние пользователи получают более мощные ноды, которые майнят больше. Это одна из причин участвовать в предпродаже Pepenode уже сейчас. Смарт-контракт PepeNode успешно прошел детальную проверку Coinsult.

Купить токен можно на официальном сайте проекта. Чтобы узнать больше о PEPENODE, присоединяйтесь к их Telegram-каналу.

Перейти на PEPENODE