[LIVE] Топ альткоинов для покупки: XRP и SOL восстанавливаются после падения

Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.

Обновленно: 

Падение крипторынка на прошлой неделе не прошло бесследно. Однако некоторые альткоины стали понемногу восстанавливаться. Первыми признаки восстановления показали монеты XRP и Solana (SOL). Пока лидеры рынка Биткоин (BTC) и Эфириум (ETH) стоят на месте, трейдеры не теряют времени. Они стремятся сохранить свои сбережения, поэтому и переключают внимание на топ альткоинов и на некоторых представителей мемкоин-сегмента.

К примеру, есть проект с большим потенциалом Bitcoin Hyper, который как раз объединяет мощности блокчейнов Solana и Bitcoin. О нем мы отдельно поговорим далее.

На момент публикации XRP торгуется по $2.40, а Solana около $191. Обе монеты показывают лучшую динамику, чем Биткоин (с ценой $109 038) и Эфир ($3 988).

Трейдеры ставят на рост XRP и Solana

Данные с рынка опционов показывают, что профессиональные трейдеры начали делать ставки на рост двух альткоинов – XRP и SOL. При этом к Биткоину и Ethereum сохраняется более осторожное отношение. Отследить это помогли “риск-реверсалы”. Проще говоря, это специальныйе индикаторы, которые показывают, какие опционы покупают трейдеры: на рост или на падение цены.

  • Положительное значение = Большинство ждет роста
  • Отрицательное значение = Большинство ждет падения

Текущая ситуация на рынке:

Победители: XRP и SOL

Индикатор стал положительным для всех дат 31 октября, 28 ноября, 26 декабря. То есть, трейдеры уверены, что эти монеты будут расти до конца года.

Аутсайдеры: Биткоин и Ethereum

  • Биткоин: Индикатор отрицательный вплоть до сентября 2026 года. Это значит, что крупные игроки в глубине души верят в его рост, но сомневаются. Они предпочитают подстраховаться и вложиться во что-то еще.
  • Ethereum: Смешанная картина. До декабря трейдеры ждут падения, но с 2026 года рассчитывают на небольшой рост.

Почему это происходит?

Все из-за грандиозного обвала 10 октября, когда рынок потерял $20 млрд из-за массовых ликвидаций фьючерсов. XRP тогда рухнул с $2.80 до $1.77, а SOL упал с $220 до $188. Именно после этой “капитальной чистки” трейдеры и обратили внимание на XRP и SOL, увидев в них потенциал для восстановления.

Как мы видим, сейчас профессиональные трейдеры начинают перекладывать деньги из Биткоина в топ альткоинов, ожидая от них большей доходности в ближайшие месяцы.

Почему аналитики призывают к осторожности

Однако, стабильность альткоинов не сняла общее напряжение с рынка. Эксперты предупреждают: не стоит слишком полагаться на рынок опционов, когда речь идет о таких монетах, как XRP и SOL. Объемы торгов у них гораздо ниже, чем у Биткоина и Эфириума. Поэтому нынешние сигналы могут быть не сильно надежными.

Тем не менее, большинство трейдеров сейчас настроены оптимистично, и это хороший знак – если рынок восстановит уверенность, эти альткоины могут вырасти быстрее остальных.

Что означает “медвежий уклон” биткоина

У биткоина сохраняется так называемый put bias – преобладание ставок на падение. Но это не обязательно говорит о пессимизме инвесторов. Многие долгосрочные держатели просто продают call-опционы (ставки на рост) по более высоким ценам. Так они получают дополнительный доход.

Это важное различие. Получается, что биткоин-трейдеры ведут себя осторожно, но без паники. При этом рост интереса к XRP и SOL может отражать тактическое перераспределение капитала. И нигде нет страха перед рынком.

Bitcoin Hyper: следующая эволюция BTC на Solana?

Bitcoin Hyper ($HYPER) открывает новую эру в экосистеме Биткоина. Сам Bitcoin остается эталоном безопасности, но теперь получает то, чего ему всегда не хватало: скорость уровня Solana.

Проект создан как первый нативный второй уровень для Биткоина. Работает он на прогрессивной технологии Solana Virtual Machine (SVM). Здесь сочетаются надежность с высокой производительностью. Это позволяет запускать молниеносные смарт-контракты, децентрализованные приложения и даже мемкоины. И все это под защитой сети Bitcoin.

Предпродажа собрала свыше $24 млн. 1 токен $HYPER стоит сейчас $0.013145.

