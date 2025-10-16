Бычий прогноз по XRP: как заработать на криптовалюте на падении

Во время обвала рынка в пятницу внимание трейдеров привлекла крупная транзакция. На биржу Binance поступил перевод XRP на сумму $63 млн. Откуда в такое “турбулентное” время? Это вызвало волну обсуждений. Однако, аналитики, на удивление многих, настроены оптимистично. Они считают, что курс XRP может вырасти, ведь “умные трейдеры” продолжают покупать а активы падении.

Есть закономерность: инвесторы, которые покупают на “днях обвала”, обычно получают наибольшую прибыль на следующий день. Сейчас рынок предлагает именно такую возможность.

Покупатели активно вошли на рынок, когда цена XRP опустилась к уровню $2. Делали ли они это спонтанно и неосознанно? Вряд ли. Такие действия указывают на их уверенность, несмотря на все недавние колебания рынка. За последние 24 часа XRP вырос на 1,6%, достигнув $2,50. Торговые объемы остаются стабильными и составляют около 4% от всей рыночной капитализации токена. Это может говорить о том, что инициатива снова переходит к быкам (то есть к тем, кто ожидает роста).

Интересно, что биржевые фонды (ETF), связанные с XRP, практически не пострадали от падения рынка. Новый фонд REX-Osprey XRP ETF (XRPR) по-прежнему управляет активами на сумму около $90 млн. Это почти столько же, сколько и на прошлой неделе.

Похоже, что долгосрочные инвесторы (“diamond hands” – те, кто не продает даже при падении) воспользовались снижением, чтобы докупить XRP по низкой цене. Поэтому этот перевод на Binance, скорее всего, не сигнал о массовых продажах, а просто единичное движение капитала на фоне волатильности рынка.

Обзор цены XRP: куда движется актив?

На дневном графике видно, что XRP отскочил от ключевой линии тренда, когда достиг уровня в $2. Отскок вверх (а не продолжающееся снижение) говорит в пользу оптимистичного прогноза цены XRP на ближайшее время.

Индекс относительной силы (RSI) – один из ключевых показателей на графиках – вырос с перепроданных уровней, когда цена поднялась до $2,5. Это хороший сигнал, но важно отметить, что XRP все еще торгуется ниже 200-дневной скользящей средней (EMA). Это указывает на то, что тренд пока не полностью развернулся в сторону роста (XRP вроде и готов идти вверх, но еще не начал это делать).

Если токен сможет пробить уровень $2,7, аналитики считают, что ему снова откроется дорога к $3. А при дальнейшем ускорении роста и прорыве выше $3,5, XRP может достичь $5 и выше до конца года.

Тем временем Ripple активно развивает свою экосистему. Особенно после того, как регуляторы начали относиться к проекту более благосклонно. Интерес со стороны институциональных инвесторов (крупных фондов и компаний) тоже продолжает расти.

На фоне этого аналитики советуют обращать внимание на новые монеты на рынке. Например, сейчас интересен проект Pepenode ($PEPENODE), который может принести ранним инвесторам хорошую прибыль в этом рыночном цикле.

Pepenode ($PEPENODE) делает майнинг мем-коинов простым и веселым

Pepenode – это проект, который позволяет майнить мем-коины без дорогого оборудования и сложных настроек.

Все просто:

Покупаешь $PEPENODE. Создаешь виртуальный сервер. Запускаешь столько “майнинг-установок”, сколько хочешь.

Можно улучшать установки, повышать производительность и соревноваться с другими игроками, поднимаясь в рейтинге. На вершине рейтинга можно получить бонусы и аирдропы популярных мем-коинов, таких как Pepe ($PEPE) и Bonk ($BONK).

По мере роста популярности игры спрос на токен $PEPENODE будет расти, поэтому сейчас лучшее время войти в проект на раннем этапе.

