Студент МФТИ создал проект защиты от криптомошенников

Анастасия Трофимова
Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.

Обновленно: 
Криптопроект Safemoon взломан: мошенники украли $8,9 млн, используя общедоступную функцию сжигания токенов

Российские ученые создали новую программу для поиска поддельных криптокошельков. Одним из разработчиков оказался студент выпускного курса кафедры блокчейна Алексей Саплин. Заявляется, что новый алгоритм работает в два раза лучше старых методов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического института (МФТИ).

Как работает алгоритм?

Программа собирает и обрабатывает данные о существующих криптокошельках, смотрит, как они ведут себя и с кем связаны. Таким образом, по словам создателей проекта, можно отследить даже самые хитрые схемы обмана.

Саплин пояснил, что алгоритм исследует множество факторов. Среди них привычки пользователей и взаимосвязи между криптокошельками в сети. Такой комплексный подход помогает обнаруживать даже запутанные группы, которые обычно ускользают от традиционных способов анализа.

Новый метод показал 90% эффективности, что почти вдвое больше, чем у существующих аналогов. Старые программы справляются только в 45-60% случаев, говорят разработчики из МФТИ.

Студент Алексей Саплин работал над этим проектом на кафедре блокчейна в МФТИ. Как он поясняет, новая программа создана для борьбы с “сибил-кошельками”. Так называют фейковые аккаунты, которые создают злоумышленники с целью получения дополнительных бонусов на аирдропах (раздачах токенов). То есть, для одного аккаунта создается несколько кошельков, что противоречит правилам участия в раздаче и получения наград.

Такие мошенники наводняют систему поддельными кошельками, искажая реальное развитие проектов (аирдропы зачастую устраиваются именно на ранних стадиях стартапов). Это ведет к падению курса новых токенов и снижению доверия инвесторов к команде разработчиков.

Новый метод был успешно испытан студентом МФТИ в конкурсе, организованном командой Layer Zero. Как сообщили в университете, данный проект сам пострадал от подобных злонамеренных схем. Благодаря этому конкурсу Layer Zero удалось отменить ошибочные выплаты на сумму $10,2 млн.

Новые правила крипторегулирования в России

Ранее сообщалось, что Министерство финансов и Центробанк России работают над созданием правил для криптовалют и стейблкоинов. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков на Московском финансовом форуме. Чиновник отметил, что правительство хочет, “чтобы новые правила служили интересам России, бизнеса и простых граждан”.

Также ранее стало известно, что Центробанк России разрабатывает новый свод правил для банков, работающих с криптовалютами. Этот инициативный проект получил название “КриптоБазель” и планируется к внедрению в 2026 году.

Законопроект основан на стандартах Базельского комитета и направлен на снижение рисков, которые связаны с обращением цифровых активов. Его основная задача – привести российскую банковскую систему в соответствие с международными требованиями и повысить прозрачность крипторынка. Также особое внимание уделяется борьбе с отмыванием денежных средств.

Эксперты отмечают, что ключ к успеху проекта – это грамотный баланс между поддержкой технологий и контролем регулирования. Чрезмерные запреты могут остановить развитие блокчейн-технологий, тогда как полное отсутствие контроля приведет к росту рисков и нестабильности.

