Студент МФТИ создал проект защиты от криптомошенников

Российские ученые создали новую программу для поиска поддельных криптокошельков. Одним из разработчиков оказался студент выпускного курса кафедры блокчейна Алексей Саплин. Заявляется, что новый алгоритм работает в два раза лучше старых методов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического института (МФТИ).

Как работает алгоритм?

Программа собирает и обрабатывает данные о существующих криптокошельках, смотрит, как они ведут себя и с кем связаны. Таким образом, по словам создателей проекта, можно отследить даже самые хитрые схемы обмана.

Саплин пояснил, что алгоритм исследует множество факторов. Среди них привычки пользователей и взаимосвязи между криптокошельками в сети. Такой комплексный подход помогает обнаруживать даже запутанные группы, которые обычно ускользают от традиционных способов анализа.

Новый метод показал 90% эффективности, что почти вдвое больше, чем у существующих аналогов. Старые программы справляются только в 45-60% случаев, говорят разработчики из МФТИ.

Студент Алексей Саплин работал над этим проектом на кафедре блокчейна в МФТИ. Как он поясняет, новая программа создана для борьбы с “сибил-кошельками”. Так называют фейковые аккаунты, которые создают злоумышленники с целью получения дополнительных бонусов на аирдропах (раздачах токенов). То есть, для одного аккаунта создается несколько кошельков, что противоречит правилам участия в раздаче и получения наград.

Такие мошенники наводняют систему поддельными кошельками, искажая реальное развитие проектов (аирдропы зачастую устраиваются именно на ранних стадиях стартапов). Это ведет к падению курса новых токенов и снижению доверия инвесторов к команде разработчиков.

Новый метод был успешно испытан студентом МФТИ в конкурсе, организованном командой Layer Zero. Как сообщили в университете, данный проект сам пострадал от подобных злонамеренных схем. Благодаря этому конкурсу Layer Zero удалось отменить ошибочные выплаты на сумму $10,2 млн.

Новые правила крипторегулирования в России

Ранее сообщалось, что Министерство финансов и Центробанк России работают над созданием правил для криптовалют и стейблкоинов. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков на Московском финансовом форуме. Чиновник отметил, что правительство хочет, “чтобы новые правила служили интересам России, бизнеса и простых граждан”.

Также ранее стало известно, что Центробанк России разрабатывает новый свод правил для банков, работающих с криптовалютами. Этот инициативный проект получил название “КриптоБазель” и планируется к внедрению в 2026 году.

Законопроект основан на стандартах Базельского комитета и направлен на снижение рисков, которые связаны с обращением цифровых активов. Его основная задача – привести российскую банковскую систему в соответствие с международными требованиями и повысить прозрачность крипторынка. Также особое внимание уделяется борьбе с отмыванием денежных средств.

Эксперты отмечают, что ключ к успеху проекта – это грамотный баланс между поддержкой технологий и контролем регулирования. Чрезмерные запреты могут остановить развитие блокчейн-технологий, тогда как полное отсутствие контроля приведет к росту рисков и нестабильности.