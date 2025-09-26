Сенаторы требуют расследования деятельности чиновников Трампа

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: сентября 26, 2025

Сенаторы Элизабет Уоррен и Элисса Слоткин требуют проверить двух высокопоставленных чиновников администрации Трампа. В письме от 24 сентября они обвиняют Дэвида Сакса и Стива Виткоффа в конфликте интересов.

По мнению сенаторов, Сакс и Виткофф “сыграли ключевую роль” в решении Белого дома ослабить ограничения безопасности системы искусственного интеллекта при отправке грузов в ОАЭ. При этом они якобы скрыли свои финансовые связи с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном – советником по национальной безопасности ОАЭ.

Законодатели утверждают, что эти чиновники имели личную выгоду от таких решений. Какую, не раскрывается. Отметим, что повышенное внимание к сектору ИИ сейчас, действительно, актуально. Все больше проектов из разных сфер крипторынка начинают взаимодействовать с новыми технологиями. Так, к примеру, проект SUBBD, использует мощности ИИ для более эффективного взаимодействия контент-мейкеров и фанатов цифрового контента. Подробнее о проекте вы можете узнать далее.

Связь чиновников Трама с криптовалютами

Особое внимание уделяется сыну Виткоффа – Заку Виткоффу, который сейчас возглавляет криптопроект World Liberty Financial, связанный с Трампом. Государственная инвестиционная компания MGX, которой управляет шейх Тахнун, вложила $2 млрд в стейблкоин этого проекта через биржу Binance. Сенаторы считают, что младший Виткофф должен был отстраниться от решений по ОАЭ из-за конфликта интересов, но не сделал этого.

Чиновницы назвали этот случай беспрецедентным.

“В истории внешней политики нашей страны сложно найти двух высокопоставленных чиновников с такими серьезными конфликтами интересов, которые влияли бы на решения по национальной безопасности”, – заявили Слоткин и Уоррен.

Они добавили, что такие конфликты не должны быть в правительстве США и призвали быстро и внимательно проверить эти обвинения. Это важно сейчас, когда Конгресс готовит законы о цифровых активах и хочет не допустить коррупцию в криптоотрасли, которая может навредить национальной безопасности.

Обещание Трампа по Западному берегу снижает геополитические риски на Ближнем Востоке

Аналитики Bitunix отметили кратковременную стабилизацию настроений на рынке. Произошло это после того, как президент США Дональд Трамп, по сообщениям, заверил арабских лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, что будет блокировать попытки Израиля аннексировать Западный берег. Этот шаг рассматривается как временное снижение геополитической напряженности.

Хотя это снизило краткосрочные риски и повысило интерес к рисковым активам, аналитики предупреждают – внимание рынков по-прежнему сосредоточено на политике ФРС США и грядущей статистике по рынку труда.

Сейчас на крипторынке Биткоин торгуется в диапазоне $109-112 тыс. Однако при пробое зоны поддержки $109-107 тыс. будет возможен более глубокий спад. С другой стороны, сопротивление в районе $118–$122 тыс. остается ключевым для актива. Именно там сосредоточено много коротких позиций (шортов), и только пробой этой зоны может вернуть бычий импульс.

$SUBBD: токен для “креативной экономики”

Пока рынок криптовалют находится в упадке, стабильность сохраняется в сегменте проектов с низкой капитализацией. Например, разработка SUBBD продолжает привлекать внимание контент-креаторов и криптоэнтузиастов. Это не очередной альткоин, а цифровое ядро платформы, которая наводит мосты между создателями контента и их аудиторией.

Представьте: искусственный интеллект работает как личный ассистент автора цифрового контента. Он берет на себя всю рутину, от генерации идей до управления подписками. Это не фантастика, а реальность SUBBD, где у блогеров и художников наконец-то появляется время на самое важное – живое общение с фанатами. Проект уже попал в топ лучших предпродаж этого сезона.

Сейчас токен продается по цене $0,056525. Уже привлечено более $1,2 млн, проект явно вызывает доверие. Купить $SUBBD можно на официальном сайте за фиат или крипту. Важный момент: пресейл скоро завершится, после чего токен выйдет на открытые торговые площадки. Исторически такой листинг часто дает толчок к росту цены.

Перейти на SUBBD