Крипторынок в красной зоне: прогнозы экспертов

Обновленно: сентября 26, 2025

По данным аналитиков, крипторынок все еще находится в “красной зоне”. За последние 24 часа он упал на 2,2% до $3,91 трлн. Объем торгов немного вырос до $178,5 млрд, но цены на основные активы падают. Проследим за курсами основных криптоактивов, а также монет с низкой капитализацией, но большими амбициями, такими как Bitcoin Hyper. Если не знаете, какую криптовалюту сегодня купить, читайте далее.

Ключевые показатели рынка

Снижение за сутки показали 9 из 10 крупнейших по капитализации криптовалют. Первый мировой криптоактив, Биткоин, сейчас торгуется на уровне $109 734, что на 1,4% ниже, чем за день до этого. За неделю он упал на 3,6%.

Второй по популярности цифровой актив, Ethereum, опустился на 4,2%. Сейчас его стоимость держится около $3 932,33. Аналитические данные сигнализируют о том, что ETH обновил недельный минимум. Лидер по суточным потерям – Solana. Токен за сутки потерял 5,2% и за неделю 8%. Сейчас его стоимость $196,1.

Мем-коин DOGE опустился на 4,9% до $0,2261. Лидер сегмента шуточных валют притянул пессимистичные настроения в эту категорию рынка, однако аналитики сохраняют спокойствие. Паники, как сообщают криптоаналитики, нет.

BNB остается единственным активом в зеленой зоне. Он прибавил 0,1%, поднявшись до $945,98. Однако за неделю зафиксирован минус почти на 3%.

Победители и проигравшие дня:

Лидеры роста среди альткоинов: APEX (+80,4%), PunkStrategy (+32,5%) и Concordium (+8,9%);

В минусе: Aster (-12,4%), а также Undeads Games и Hyperliquid.

Основные события, влияющие на цены активов

Итак, 9 активов из топ-10 криптовалют упали в цене за прошедшие сутки – довольно напряженный сигнал. Эксперты объясняют это рядом причин. Заявление Трампа в ООН о блокировке оккупации Западного берега снизило геополитические риски, что непосредственно отразилось на настроениях рынка. Индекс “страха и жадности” вырос до 41, однако все еще остается вблизи “страха”.

Падение ETH ниже $4 000 вызвало масштабные ликвидации. Наибольшие потери понес трейдер с кошелька 0xa523 – его длинная позиция на 9 152 ETH ($36,4 млн) была обнулена. Совокупные убытки инвестора превысили $45,3 млн, на счету осталось меньше $500 000.

BTC-ETF зафиксировали $241 млн притока, главным образом в фонды IBIT и ARKB. ETH-ETF показали чистый отток $79,36 млн, крупнейшие списания пришлись на FETH и ETHA. Также сообщается, что девять европейских банков объединились для создания евро-стейблкоина к 2026 году. Аналитики считают, что рынок ждет макроэкономических сигналов, чтобы действовать дальше.

Bitcoin Hyper ($HYPER): масштабирование Bitcoin почти доступно

Bitcoin Hyper ($HYPER) стал одним из самых популярных проектов 2025 года. Создатели хотят сделать первый дополнительный уровень для Bitcoin. Они совмещают мем-культуру с быстрой работой и управлением сообществом.

Разработчики заявляют, что проект хочет улучшить всю структуру Bitcoin. Планируется убрать главные проблемы, такие как технические сбои, медленные транзакции и высокие комиссии. Переводы станут быстрее, появятся смарт-контракты, а люди смогут сами голосовать за изменения.

Bitcoin Hyper использует современную технологию Solana Virtual Machine (SVM). Это делает контракты быстрыми и дешевыми, без ущерба производительности. Главное новшество – мост Canonical Bridge. Он переводит Bitcoin почти мгновенно на новом уровне. Здесь работают приложения, мем-монеты и платежи, а комиссии при этом низкие.

Проект уже собрал больше $17,7 млн. Некоторые эксперты считают, что монета после запуска на биржах может подорожать в 10 раз после выхода на биржи. Все актуальные новости можно узнать на официальном сайте. Там же вы найдете дорожную карту, чтобы следить за развитием BTC HYPER.

Компания Coinsult уже проверила проект и подтвердила его безопасность. Серьезных проблем не нашли. В связи с этим инвесторы стали больше доверять проекту, интерес возрос.

