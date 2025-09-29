Прогноз цены XRP: поднимется ли актив до $3?

Прогнозы по цене XRP становятся все более интересными и привлекательными. Трейдеры готовятся к решениям SEC по ETF и возможному переходу капитала из Биткоина в токен Ripple. Аналитики составляют прогнозы по обновлению монетой ценовых максимумов, ориентируясь на $3. Рассмотрим, возможно ли это в ближайшем будущем. Также, если вы ищете надежный криптокошелек для хранения криптоактивов вроде XRP, BTC, ETH и других, обратите внимание на Best Wallet.

Что рынок ждет от XRP?

В ближайшее время ожидаются решения по заявкам на ETF, где XRP может появиться как отдельный продукт. Эксперты уверены, что это повысит спрос на монету и привлечет крупных институциональных игроков. Одновременно часть капитала может перетечь из Биткоина в XRP. Связано это с тем, что трейдеры ищут новые возможности роста и диверсификации портфелей. Все это усиливает ожидания, что цена XRP может заметно вырасти.

Технический прогноз: анализ графиков цены XRP

Технический прогноз цены XRP пока нейтральный. С июля цена движется внутри нисходящего треугольника. То есть каждое новое максимальное значение оказывается ниже предыдущего. Поддержка держится на уровне около $2,70. Средняя цена за 50 дней (MA) – около $2,96. Она сдерживает рост, и на графиках видно, что продавцы активно защищают эту зону. Ближайшая поддержка – это MA за 100 дней около $2,61.

Свечи на графике показывают неопределенность. Ранее были паттерны с названием “три черных вороны”, которые подтверждали медвежий настрой рынка. Сейчас свечи с маленькими телами и длинными тенями говорят о том, что ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию полностью. Индикатор RSI находится на уровне 40. Это слабый импульс, цена над зоной перепроданности, но признаков разворота пока нет. Для прорыва вверх нужно, чтобы цена не опускалась ниже $2,70 или появилось бы сильное бычье движение на поддержке.

Что может произойти?

Плохой сценарий для покупателей: если цена поднимается к $2,90, но не пробивает этот уровень, имеет смысл открывать короткие позиции с целью $2,70 и $2,59, а стоп-лосс ставить чуть выше $2,95.

если цена поднимается к $2,90, но не пробивает этот уровень, имеет смысл открывать короткие позиции с целью $2,70 и $2,59, а стоп-лосс ставить чуть выше $2,95. Хороший сценарий для покупателей: если цена закроется выше $3,00, можно ждать роста к $3,25 и $3,42.

Проще говоря, сейчас XRP стоит на распутье. В октябре ожидаются важные события для институциональных инвесторов, такие как одобрение ETF, старт опционов CME и решение по банку Ripple. Они могут толкнуть цену вверх, однако, пока она не выйдет из этого треугольника, рост будет слабым. Сейчас основная цель, это прорыв выше $3,00.

Best Wallet представил крупное обновление

Криптокошелек Best Wallet выпустил обновление версии 2.5.1 для Android и iOS, добавив то, чего давно ждали пользователи. Речь про полноценную поддержку Bitcoin ($BTC). В ближайших версиях обещают подключить и другие сети: Solana, Base и Tron.

Главное новшество связано именно с Биткоином. Теперь готовятся функции покупки BTC прямо в приложении: с карты, через P2P или свопы. Хранение стало еще надежнее за счет HD-кошельков, а поддержка SegWit (адреса bc1) поможет экономить на комиссиях.

Техническая база для интеграции Solana, Base и Tron уже заложена. В скорых релизах появятся стейкинг-инструменты и работа с dApps этих экосистем. Еще одно удобство – на главном экране теперь есть виджет курса Bitcoin и автоматический расчет оптимальных комиссий.

Особая “фишка” Best Wallet – децентрализованное восстановление доступа. Даже если потерян приватный ключ или seed-фраза, можно вернуть кошелек без передачи личных данных третьим лицам. При этом приватные ключи всегда остаются на устройстве пользователя и никогда не уходят на серверы.

Предпродажа токена $BEST продолжает привлекать инвестиции. Собрано уже свыше $16 млн. При этом цена монеты сейчас всего $0.025715.

Перейти на Best Wallet