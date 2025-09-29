Прорыв XRP ожидается после одобрения SEC

XRP закончил предыдущую неделю на отметке $2,78. Сейчас инвесторы следят за его движениями на “рубеже”. Октябрь обещает стать значимым месяцем для актива и внести на рынок свои коррективы. В этот месяц Комиссия по ценным бумагам США (SEC) должна принять решение по шести заявкам на создание спотовых ETF. Рассмотрим, к чему это может привести и как себя на рынке сейчас чувствуют монеты с низкой капитализацией и реальной полезностью, такие как Bitcoin Hyper. Почему проект вошел в топы перспективных криптовалют, читайте далее.

Рынок в ожидании решения SEC

С 18 по 25 октября мы узнаем, получит ли XRP статус третьей криптовалюты после Биткоина и Эфириума с американскими спотовыми ETF. Напомним, что спотовый ETF – это такой биржевой фонд, который можно купить на бирже, и он напрямую “поддерживает” криптовалюту, например, XRP или Биткоин. То есть, когда вы покупаете спотовый ETF, вы фактически вкладываетесь в реальную криптовалюту. Это очень удобно и безопасно для большинства инвесторов. Они могут вкладывать деньги в криптовалюту через привычный фонд, не покупая и не храня ее самостоятельно. Благодаря этому больше крупных игроков (банки, инвестиционные компании) начинают инвестировать, а цена криптовалюты часто растет.

Заявки на ETF на XRP подали такие компании, как Grayscale, 21Shares, Bitwise, Canary Capital, CoinShares и WisdomTree. Эксперты считают, что одобрение этих продуктов может привлечь на рынок новых крупных инвесторов. Сейчас уже виден сдвиг: часть внимания и денег переходит с Биткоина, который уже получил первые спотовые ETF, на XRP.

Фонд XRPR запустился 18 сентября, и если одобрят остальные ETF, это поможет криптовалюте быстрее набрать популярность. 28 сентября XRP достиг внутридневного максимума в $2,82. Собственно, это дает надежду на дальнейший рост.

“Институциональный аппетит” расширяется за счет деривативов

Интерес институциональных инвесторов растет не только из-за ETF. Спрос усиливается и на рынке производных продуктов. Согласно данным CME Group, объем открытых позиций по фьючерсам на XRP уже превысил $1 млрд. Это самый быстрый рост среди крипто-деривативов за этот квартал. 13 октября CME запустит опции на XRP и Micro XRP, что даст возможность инвесторам получить регулируемый доступ к этим инструментам.

Еще один плюсом в пользу доверия институционалов стала заявка Ripple на получение статуса национального банка США. Ее сейчас рассматривает Управление контролера валюты (OCC). Если Ripple одобрят, компания сможет напрямую работать с американской банковской системой, что повысит уверенность в ней крупных инвесторов.

Главные факторы, которые сейчас поддерживают интерес институционалов к XRP:

Свойство открытых позиций по фьючерсам выше $1 млрд

Скорый запуск опционов на XRP 13 октября

Рассмотрение заявки Ripple на статус американского банка

Решения SEC по нескольким заявкам на спотовые ETF в октябре

Bitcoin Hyper ($HYPER): самый обсуждаемый пресейл 2025 года

Bitcoin Hyper ($HYPER) быстро набирает популярность и уже называют одним из самых ярких пресейлов 2025 года. Его цель – запустить первый Bitcoin Layer 2, который объединит масштабируемость, скорость, низкие комиссии и при этом сохранит “мемную” привлекательность и децентрализованное управление.

Проект хочет расширить возможности Биткоина: сделать платежи быстрее, добавить смарт-контракты и передать больше решений сообществу. На предпродаже уже собрано около $17,7 млн. Некоторые аналитики ждут роста цены токена HYPER в 10 раз и больше после его запуска на биржах.

Технологическая основа – Solana Virtual Machine (SVM), которая обеспечивает быстрые и дешевые смарт-контракты. Недавний аудит Coinsult не выявил уязвимостей, что добавило доверия инвесторов.

