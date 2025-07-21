Прогноз цены Solana: SOL вырос на 10,9% за неделю, возможен ли прорыв к $185?

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Реклама Реклама



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На этой неделе Solana продемонстрировала впечатляющий рост на 10,9%, поддержав более широкое ралли криптовалют, чтобы протестировать критические уровни сопротивления в районе $179.

Рост совпал с укреплением фундаментальных показателей сети, включая рост общей заблокированной стоимости (TVL) с $6 млрд до более чем $9 млрд, а число возвращающих активные кошельки пользователей превысило 3,3 млн.

Технический анализ показывает, что SOL ведет решающую борьбу между зонами дисконта и премии, в настоящее время тестируя равновесие около $179. Криптовалюта консолидируется в диапазоне $145–$175, но недавние изменения цены указывают на возможное скорое движение вверх.

Сигналы изменения характера движения в марте-апреле указывали на потенциальный разворот тренда, который подтвердился пробоем структуры, что свидетельствует о спросе на более низких уровнях.

Долгосрочный анализ выявляет уникальную модель “чашка с ручкой”, формировавшуюся несколько лет, что создает предпосылки для прорыва SOL к историческим максимумам на уровне $295.

Тест зоны прорыва $189

4-часовой график Solana показывает, что SOL испытывает верхнюю границу зоны равновесия, а основное сопротивление находится на уровне $189, критическом для прорыва.

Источник: TradingView

Анализ объемов торгов указывает на сильную поддержку в районе узлов с высоким объемом близ $145. Небольшие объемы торговли выше текущих уровней обычно приводят к ускоренному движению после пробоя сопротивления.

Пауза Федерального резерва и ожидания рынка по снижению ставок на 30-50 базисных пунктов к 4 кварталу 2025 года создают благоприятные условия ликвидности для высокорисковых активов, таких как SOL. Ближайшие цели после прорыва $189 – уровни сопротивления $235 и $263, а прогнозы аналитиков достигают $295, $360 и $402.

Дополнительные драйверы Solana, сильные показатели разработчиков и институциональные партнерства,обеспечивают фундаментальную поддержку техническому прорыву к этим уровням.

Недельная “чашка с ручкой” указывает на цель $295

Недельный график Solana демонстрирует масштабную модель “чашка с ручкой”, формировавшуюся на протяжении нескольких лет – одну из самых бычьих и надежных моделей продолжения тренда в техническом анализе.

Формация чашки показывает ралли SOL к максимумам в $260, за которым последовала округлая поддержка дна в диапазоне $80-120, и восстановление, создающее классическую структуру накопления.

В настоящее время SOL, похоже, формирует часть ручки через неглубокий откат от края чашки. Эта финальная фаза консолидации обычно предшествует взрывным прорывам, которые завершают паттерн.

Проекция измеренного движения нацелена на $295 для новых исторических максимумов, рассчитанная путем взятия глубины чашки и проекции вверх от уровня прорыва.

Более того, улучшения глобальной ликвидности, вызванные скоординированным смягчением центральных банков, поддерживают “вторую волну ликвидности”, что благоприятствует криптовалютам.

Развитие регулятивной ясности, такие инициативы как закон GENIUS, обеспечивают дополнительные попутные ветра для стратегий распределения альткоинов, поскольку SOL приближается к завершению своего паттерна.

Перспективный проект Snorter: присоединяйтесь к пресейлу на $1,8 млн до запуска в Q3

Токен $SNORTER достиг замечательного успеха пресейла, привлекая более $2,1 млн от инвесторов, позиционирующихся на следующую фазу роста Solana.

С быстро приближающимся официальным запуском в Q3 2025, окно пресейла закрывается навсегда, создавая финальную возможность для ранних последователей обеспечить токены по текущим ценам.

Источник: Snorter

Держатели токенов $SNORTER получают доступ к множеству источников дохода в экосистеме. Вознаграждение за размещение ставок для первых участников достигает 207% годовых, а сниженные торговые сборы на уровне 0,85% обеспечивают постоянное преимущество в затратах по сравнению с конкурирующими ботами Solana.

Владельцы токенов получают права на управление предстоящими решениями DAO и ранний доступ к новым запускам токенов на платформе. Структура токеномики стимулирует долгосрочное владение с помощью механизмов размещения ставок, одновременно поддерживая рост платформы. По мере того как Solana приближается к своему потенциальному целевому показателю в $295, альтернативные варианты также выигрывают от этого, и спрос на них пропорционально растет.

По прогнозам рынка, к концу 2025 года стоимость $SNORTER может достичь $0,65, что обусловлено растущим внедрением полезных токенов и расширением экосистемы Solana.

Ограниченное количество оставшихся средств для предпродажной подготовки в сочетании с приближающимися сроками запуска создает динамику дефицита, которая исторически приносила пользу ранним инвесторам в успешные проекты торговой инфраструктуры.