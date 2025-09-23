Прогноз цены BTC: “ловушка для медведей” или опережающий сигнал на покупку?

Bitcoin (BTC) сейчас торгуется на отметке $112 737, снизившись на 2,34% за сутки. Капитализация актива составляет $2,24 трлн, при этом дневной оборот превысил $70 млрд. Несмотря на локальную просадку, интерес со стороны институциональных игроков остается довольно сильным. В такие периоды важно не забывать про надежные хранилища для своих активов, такие как Best Wallet – один из лучших некастодиальных кошельков на рынке.

Рост альтернативных валют под лидерством Ethereum

Главным драйвером дня стал Ethereum. Компания BitMine Immersion под руководством Тома Ли приобрела ETH на $1,1 млрд, став крупнейшим публичным держателем второй по величине криптовалюты. Сделка вызвала резкую реакцию рынков. Акции BitMine потеряли около 10% на фоне новостей о покупке и параллельном размещении акций.

На фоне перехода капитала в ETH Биткоин просел примерно на 2,5%. Однако лидер индустрии смог удержаться выше ключевой отметки в $112 000, что трейдеры рассматривают как сигнал устойчивости. Благодаря этому, оптимизм на рынке остается.

Крупные корпоративные закупки: Metaplanet и Strategy усиливают позиции

Известная японская компания Metaplanet расширила свои биткоин-резервы на 5 419 BTC ($633 млн). Общий объем за счет этого дошел до 25 555 BTC (стал почти на $3 млрд больше). Компания теперь занимает 5-е место среди крупнейших корпоративных держателей BTC, хотя ее акции испытали краткосрочное давление продаж.

В то же время компания MicroStrategy Майкла Сейлора добавила еще 850 BTC ($100 млн) после снижения ставки ФРС, увеличив общий запас до 639 835 BTC ($47,3 млрд).

ФРС и корпоративный спрос

Снижение ключевой ставки ФРС на 25 б.п. вновь оживило ожидания роста ликвидности. Рынок и подтолкнуло компании к расширению криптовалютных аллокаций. Пусть новые закупки и уступают масштабам прошлых лет, но даже относительно “скромный” шаг MicroStrategy подтверждает долгосрочную веру институционалов в биткоин. Сейлор подчеркнул, что снижение волатильности BTC – не слабость, а показатель зрелости и доверия со стороны крупных игроков.

Технический анализ BTC/USD

С технической точки зрения график биткоина к доллару демонстрирует фигуру “голова и плечи”. Фигура сформировалась после того, как цена пробила поддержку на $115 000 и выскочила из восходящего канала. Сейчас цена тестирует 200-дневную скользящую среднюю на уровне $113 450 – это критически важный поворотный момент. Если Биткоин не сможет отскочить от этого уровня, его может потащить вниз к $110 850. Более глубокие уровни поддержки находятся на $108 750 и $107 250.

Прогноз цены Биткоина – Источник: Tradingview

Индикатор относительной силы (RSI) на отметке 31 сигналит о перепроданности актива. Но пока нет бычьих подтверждений покупатели ведут себя осторожно. В целом, настрой пессимистичный, как говорят аналитики. Сообщается, что отскок выше зоны $114 750–$116 150 мог бы изменить настроения и открыть дорогу обратно к $118 000.

“Агрессивные” трейдеры могут продавать ниже $115 000, а терпеливые инвесторы лучше подождут подтверждения около $110 800. Долгосрочная структура роста с лета – когда каждый новый минимум был выше предыдущего – пока остается неизменной. Это говорит о том, что текущее падение может быть зоной накопления.

Биткоин сейчас на важной развилке. Либо он отскочит от текущих уровней и продолжит рост, либо упадет еще ниже. Но долгосрочные фундаментальные факторы по-прежнему играют в пользу роста.

Best Wallet: криптоэнтузиасты в ожидании листинга

Best Wallet – это простой в использовании некастодиальный криптокошелек, который поддерживает тысячи основных токенов из более чем 50 блокчейнов, включая Биткоин, Ethereum и USDT. Здесь можно покупать, обменивать, хранить и продавать свои криптовалюты прямо через приложение.

Разработчики Best Wallet запустили предпродажу своего токена и всего за 6 часов смогли собрать свыше $1 млн. Инвесторы и криптоэнтузиасты быстро среагировали – ведь закрытая предпродажа длилась всего 2 недели, и можно было вложиться на самых выгодных условиях. Затем она перешла в открытый доступ, и здесь интерес не утих. О Best Wallet говорят и сегодня, криптоэнтузиасты ждут листинга монеты на биржах.

Разработчики утверждают, что с токеном $BEST пользователям будет проще взаимодействовать с экосистемой Best Wallet. Также держателям $BEST предлагаются высокие награды за стейкинг, с помощью которого можно обеспечить себе пассивный доход в будущем. Сейчас монета на официальном сайте стоит всего $0.025685. Доходность стейкинга для ранних инвесторов остается достаточно высокой – 90% годовых. Смарт-контракты проверены аудитом Coinsult.

