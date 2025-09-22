BTC и ETH упали в цене: волнения крипторынка сегодня

Трейдеры называют сложившуюся рыночную ситуацию "здоровой перезагрузкой".

Автор Анастасия Трофимова Обновленно: сентября 22, 2025

Криптовалютный рынок потерял $151 млрд за сутки. Это произошло из-за из-за закрытия длинных позиций с кредитным плечом на $1,7 млрд. Трейдеры назвали это “здоровой перезагрузкой” и решили не паниковать. Чем обернется эта ситуация для рынка в дальнейшем? Изучим этот вопрос, а также проследим за успешным развитием проекта Maxi Doge.

$1,7 млрд “смыло” за день: что произошло?

В понедельник криптовалютный рынок окунулся в красную зону, потеряв более $151 млрд за 24 часа. Это стало одним из самых резких падений текущего бычьего цикла. Общая капитализация рынка составляет теперь $3.88 трлн, сообщает SoSoValue.

Данные CoinGlass показывают: примерно $1,7 млрд ставок с кредитным плечом (торговля с заемными средствами) было уничтожено. Ликвидация затронула около 406 тысяч трейдеров.

Источник: CoinGlass

Длинные позиции понесли основные потери: только по Ethereum было ликвидировано почти $500 млн. Ликвидации по Биткоину составили около $280 млн. Интересно, что даже небольшие движения запустили каскад стоп-лоссов, превратив коррекцию рынка в обвал. Произошло это, по мнению экспертов, из-за скопления множества позиций на ключевых ценовых уровнях.

Биткоин и Ethereum возглавили падение

Ни один крупный токен не избежал потерь. Биткоин упал на 2.5% ниже $113,000. Ethereum просел почти на 7% до $4,100. XRP и Solana потеряли более 7%, а Dogecoin и Hyperliquid (HYPE) рухнули более чем на 10%, стерев прибыль после недавнего заседания ФРС.

Цена Биткоина. Источник: CoinMarketCap

Индекс страха и жадности сместился в нейтрально-медвежью зону, а индекс сезона альткоинов упал до 64. Это прямой сигнал о снижении аппетита к риску.

Трейдеры видят возможности, а инстуциональные инвесторы продолжают покупать активы

Несмотря на турбулентность, трейдеры воспринимают распродажу как классическую очистку от кредитных средств, а не коллапс.

“Теперь рынок выглядит здоровее, с лучшими зонами входа. Такие падения – часть игры, и они фактически закладывают фундамент для следующего рывка вверх”, – написал трейдер с ником Танака.

Несмотря на хаос, спрос от институций остается устойчивым. Биткоин-ETF зафиксировали $886,65 млн чистого притока на прошлой неделе, согласно данным SoSoValue. Неделей ранее эта цифра была более чем в два раза выше – $2.34 млрд. Ethereum-ETF показали схожий тренд, зафиксировав примерно $500 млн притока вторую неделю подряд. Такое стабильное накопление говорит о том, что институциональные инвесторы покупают на падении. Укрепляется уверенность в сохранении базового спроса на криптовалюты.

Почему это важно

Такие встряски – характерная черта бычьих рынков. Давление продаж ослабевает, и ликвидность переходит к более сильным игрокам.

