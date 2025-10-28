Прогноз цены Биткоина: BTC нацелен на $124 000

Автор Алексей Давыденко Автор Алексей Давыденко О авторе Алексей - ведущий журналист и аналитик в области криптовалют и блокчейн-технологий. Автор более 500 статей о... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 28, 2025

Бычий импульс Биткоина продолжается. Оказывает ли это влияние на мировые рынки? Конечно, да. Доллар США ослаб на фоне возобновившегося торгового оптимизма. Американская биткоин-компания, связанная с Трампом, увеличила свои активы до $445 млн.

В совокупности эти шаги свидетельствуют об укреплении институционального доверия. Это значит, что крупные компании из сферы традиционных финансов все чаще обращают внимание на криптосектор. Инвесторы теперь используют BTC для обеспечения ликвидности, кредитного плеча и долгосрочного сохранения стоимости.

Доллар США ослаб на фоне ожиданий сделки США и Китая

В понедельник доллар снизился в цене по отношению к основным валютам: евро, юаню и австралийскому доллару. Рынки отреагировали оптимистично после того, как Дональд Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению нового торгового соглашения. Лидеры стран планируют встретиться уже на этой неделе в Южной Корее. Данная новость снизила спрос на доллар как на “тихую гавань”.

Китайский юань вырос до максимума за месяц после того, как Народный банк Китая установил более сильный курс. Австралийский доллар укрепился на фоне жестких комментариев главы Центробанка Австралии о дальнейшем курсе монетарной политики.

Сейчас участники рынка следят, может ли дальнейший прогресс в переговорах и укрепление азиатских валют продолжить давление на доллар в ближайшие дни.

American Bitcoin увеличила свои запасы биткоина до $445 млн

Компания American Bitcoin, основанная Эриком Трампом и Дональдом Трампом-младшим, увеличила свой биткоин-резерв до 3 865 BTC (около $445 млн). Компания приобрела дополнительно 1 414 BTC на сумму примерно $163 млн.

Эрик Трамп подтвердил, что компания играет в долгую. Ее задача наращивать количество биткоина на одну акцию. Компания вышла на Nasdaq в сентябре под тикером ABTC после слияния с Gryphon Digital Mining. На старте бумаги выросли более чем на 80%. Интерес инвесторов был высок.

Эта покупка еще сильнее связывает биткоин и американскую политику. Подчеркивается расширяющееся участие семьи Трампов в криптоиндустрии. На фоне этой новости биткоин поднялся выше $115 540. Инвесторы восприняли сделку как серьезный сигнал доверия к будущему BTC.

Прогноз по BTC: криптоактив движется к $124 тыс.

Биткоин (BTC/USD) на момент написания материала торгуется в районе $114 572. Он уверенно отскочил от уровня поддержки в $108 600 и сейчас стабилизируется.

График цены Биткоина – Источник: Tradingview

Краткосрочный прогноз остается позитивным. RSI (индекс относительной силы) на уровне 54 сигнализирует о нейтральном импульсе. Это означает, что есть пространство для дальнейшего роста, прежде чем войти в зону перекупленности.

Однако, есть и признаки нерешительности. Она краткосрочна, но видна на графиках. Аналитики говорят, что так быки тестируют верхнюю границу канала. Если покупатели сохранят контроль, а глобальные настроения укрепятся, Биткоин может продолжить ралли к области $130 000 в ближайшие недели.

Простыми словами: Биткоин сейчас в хорошей позиции для роста. Технические индикаторы показывают положительную картину, но есть краткосрочные колебания. Если пробьется уровень $117 600, то открыта дорога к $130 000. Если цена не удержится, будет откат к $112 250.

Новые криптовалюты октября: токен PEPENODE и его уникальная модель “mine-to-earn”

Мем-проект PepeNode ($PEPENODE) решил добавить игровых элементов в криптопространство. Он предлагает своим трейдерам современную модель заработка “mine-to-earn”. Это настоящая игра: вы “играете” в майнинг, при этом награду получаете в реальных криптовалютах.

Каждый участник сам выбирает стратегию. Геймеры улучшают свои узлы с помощью токена PEPENODE, повышая их мощность Инвесторы оптимизируют работу узлов для стабильного дохода. Игровая механика понятна и доступна любому пользователю.

Игроки получают токены PEPENODE за активность. Также они могут дополнительно зарабатывать популярные мем-монеты, такие как PEPE и FARTCOIN. Также они обеспечат себе доход на долгосроке, если отправят монеты в стейкинг. После запуска PepeNode лучших майнеров ждут бонусы. На официальном сайте вы найдете все подробности.

Прогресс предпродажи PEPENODE PEPENODE +12%

Преимущества проекта

Уникальный механизм майнинга мем-коинов

Дефляционная токеномика: 70% токенов сжигается, сокращая предложение

Высокодоходный стейкинг: APY самый высокий среди токенов, представленных в обзоре

PEPENODE