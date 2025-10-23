Перспективные криптовалюты: прогноз по BNB Coin и MAXI до конца 2025

Аналитическая система Perplexity AI (серьезный конкурент ChatGPT) представила смелый прогноз по крипторынку. По ее оценкам такие монеты, как BNB могут показать невероятное восстановление цены до конца этого года. Наши аналитики в перспективные криптовалюты относят также мемкоин MAXI. Расскажем обо всем по-порядку.

Нестабильный октябрь: самый ироничный “Uptober”

Трейдеры помнят, что исторически октябрь считается месяцем подъема криптактивности. Его в пространстве цифровых валют так и называют – “Uptober”. Однако, в 2025 году он резко оборвался. Причина? Политические изменения в США. Дональд Трамп объявил о планах ввести 100%-е пошлины на товары из Китая, что напрямую повлияло на экономику.

Как это отразилось на криптовалюте? Когда на мировые рынки обрушиваются подобные новости, инвесторы пугаются. Они начинают продавать рисковые активы (к которым относится криптовалюта), чтобы переждать неопределенность. Проще найти “тихую гавань” в чем-то более стабильном. Именно это и вызвало одну из самых резких “криптораспродаж” за последнее время.

В связи с приближением следующего заседания FOMC Федеральной резервной системы трейдеры заняли осторожную позицию. Ожидается смягчение денежно-кредитной политики, которое может вновь пробудить аппетит к риску (желание покупать рисковые активы, ради прибыли).

Опытные аналитики, однако, рассматривают недавний откат как позитивное событие. Они подчеркивают в своих отчетах, что резкие коррекции (та самая распродажа криптоактивов и резкое падение их стоимости), как правило, устраняют спекулятивные излишки. Проще говоря, на рынке остаются те, кто заинтересован в долгосрочной и грамотной торговле. Все “однодневки” уходят.

Binance Coin (BNB): фаворит рынка

Прогноз по BNB особенно интересен. Изначально это была просто “внутренняя” монета биржи Binance. Использовалась только для скидок на комиссии за переводы. Однако она быстро превратилась в нечто большее.

Сейчас BNB стал многофункциональным активом, который стоит в основе целой экосистемы. Он позволяет управлять NFT, децентрализованными приложениями (dApps) и платежными решениями. Мы уже писали, как BNB выстоял при недавнем обвале рынка. Аналитики прогнозируют, что ее доминирование будет только расти. Главное, пережить текущую турбулентность.

BNB укрепляется также за счет постоянного сжигание токенов платформой Binance. Предложение систематически сокращается. Это поддерживает дефицит и спрос на монету. Плюс актив постепенно выходит за рамки платформы Binance. Широкое распространение укрепило его позиции в категории “Монеты с сильной токеномикой” этого года.

В этом месяце BNB достиг рекордного уровня в $1 369. Затем актив откатился примерно на 21%. Актуальная цена на момент написания материала составляет $1 100,45.

Maxi Doge (MAXI): торговые возможности со здоровым риском

Потенциал мем-проекта Maxi Doge сейчас высоко оценивается аналитиками и инвесторами. Его монета MAXI вошла в трендовые мемкоины, а ранние держатели ждут листинга. После того, как актив выйдет на биржи, прогнозируется десятикратный рост стоимости.

Новый мемкоин, открывает доступ к торговле плечом 1000х. То есть вы можете работать с заемными средствами и зарабатывать на них. Современные трейдеры знают, что это возможность получить максимум даже от $100. Maxi Doge объединяет инвесторов, готовых к риску.

Помимо торговли с максимальным кредитным плечом, у проекта есть менее экстремальные предложения. Например, стейкинг с высокой доходностью. Распределение вознаграждений происходит автоматически каждый день с использованием смарт-контрактов. Купить токен можно на официальном сайте проекта или через кошелек Best Wallet в разделе “Upcoming tokens”.

Прогноз цены MAXI Doge на 2025 год

Главным катализатор роста цены MAXI в этом году – это результаты предпродажи. Успех может привести к резкому взлету цены актива после завершения пресейла. Полностью реализованная предпродажа обеспечит высокую ликвидность после старта торгов. Команда получит ресурсы для дальнейшего продвижения и реализации дорожной карты. Важно отметить, что создатели хотят вывести MAXI на Uniswap. Это одна из ведущих децентрализованных бирж.

Если Maxi Doge сможет обеспечить себе листинги на ведущих централизованных биржах, это сделает его доступным для миллионов инвесторов по всему миру. Наши эксперты ожидают, что к концу года цена MAXI достигнет максимума в $0,0004. Если токен не выдержит колебаний рынка, то цена предположительно упадет к $0,0003 за единицу.

